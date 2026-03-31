पेट की गर्मी को शांत कैसे करें? जानें 5 घर चीजें, जिनसे Stomach Heat होगी कम

Stomach heat treatment at home : पेट की गर्मी को शांत करने के लिए आप घर में रखी चीजों का सेवन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी चीजें,जिनसे पेट की गर्मी को शांत किया जा सकता है-

Stomach Heat

Stomach Heat Remedies : गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है। इस सीजन में न सिर्फ पसीना, स्किन से जुड़ी परेशानी होती है, बल्कि पेट से जुड़ी समस्याएं होने का भी खतरा काफी ज्यादा रहता है। मुख्य रूप से इस सीजन में पेट में गर्मी होने लगती है, जिसके कारण कब्ज, दस्त, उल्टी, पेट फूलना जैसी परेशानी काफी ज्यादा होने लगती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए, जिससे पेट को ठंडक मिल सके। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जिससे आप अपने पेट की गर्मी को शांत कर सकते हैं। आइए डाइट मंत्रा क्लीनिक की डायटीशियन कामिनी कुमारी से जानते हैं पेट की गर्मी को शांत कैसे करें?

किन कारणों से पेट की गर्मी बढ़ती है? - Pet ki garmi hone ke karan

पेट में गर्मी होने के कई कारण हो सकते हैं। मुख्य रूप से गर्मी बढ़ने से यह परेशानी होती है। इसके अलावा अगर आप पर्याप्त रूप से पानी नहीं पीते हैं, तो पेट की गर्मी बढ़ने की संभावना होती है। क्योंकि इससे डिहाइड्रेट होने का खतरा रहता है। इसके अलावा अगर आप काफी ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं, तो इससे भी पेट की गर्मी बढ़ने की संभावना होती है।

पेट की गर्मी शांत कैसे करें? - Pet ki Garmi Shant Kaise Kare

हमारे आसपास कुछ चीजें मौजूद होती हैं, जिन्हें खाने से पेट की गर्मी को काफी हद तक शांत किया जा सकता है। आइए जानते हैं इनके बारे में-

छाछ से पेट की गर्मी करें कम

छाछ का सेवन करने से पेट की गर्मी को शांत किया जा सकता है। यह एक ऐसा ड्रिंक है, जिससे आप अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स से भरपूर इस ड्रिंक के सेवन से आपके शरीर को भरपूर रूप से विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। इसके सेवन से आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। साथ ही यह पेट की गर्मी को भी दूर कर सकता है।

पेट की गर्मी को शांत करे खीरा

खीरे का सेवन करवने से पेट की गर्मी को कम किया जा सकता है। इसमें पानी की काफी अच्छी मात्रा होती है, जिससे आपका शरीर हाइड्रेट रहता है। इसके अलावा यह फाइबर का अच्छा सोर्स है। फाइबर से भरपूर होने के कारण इसके सेवन से पाचन तंत्र दुरुस्त हो सकता है।

केला पेट की गर्मी करे शांत

पेट की गर्मी को कम करने के लिए आप केला खा सकते हैं। यह पेट में होने वाली जलन को शांत करता है। साथ ही एसिडिटी से राहत दिलाने में प्रभावी हो सकता है। गर्मियों के दिनों में अगर आप नियमित रूप केला खाते हैं, तो इससे काफी हद तक पेट की गर्मी को शांत किया जा सकता है। साथ की पाचन से जुड़ी दिक्कतें कम हो सकती हैं।

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पेट के लिए फायदेमंद है दही

दही एक प्रोबायोटिक आहार है, जिसके सेवन से पेट से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं। अगर आप अपने पेट की गर्मी को कम करना चाहते हैं, तो दही का सेवन कर सकते हैं। इसके सेवन से सीने में होने वाली जलन को शांत किया जा सकता है। साथ ही यह मेटाबॉलिज्म के लिए भी काफी अच्छा हो सकता है।

नारियल पानी पीने से पेट की गर्मी होगी कम

गर्मियों के सीजन में नारियल पानी पीना काफी फायदेमंद माना जाता है। यह विटामिन, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर ड्रिंक है, जिससे आपका शरीर हाइड्रेट रहता है। इसके सेवन से गर्मी को भी शांत किया जा सकता है। साथ ही हीट स्ट्रेस भी कम हो सकता है।

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Highlights

पेट की गर्मी को शांत करने के लिए दही का सेवन करें।

नारियल पानी पीने से पेट की गर्मी शांत हो सकती है।

खीरा खाने से पेट की गर्मी कम हो सकती है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।