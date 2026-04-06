Raw Milk vs Packaged Milk: कौन सा दूध सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है?

भारत में लोग डेयरी से खुला हुआ दूध और पैकेट दूध दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि खुले दूध और पैकेट वाले दूध में से कौन सा सेहत के लिए अच्छा है।

भारत में रोजाना एक बड़ी मात्रा में दूध पिया जाता है।

Pasteurized milk vs Fresh milk which is better: भारत में दूध रोजमर्रा के पोषण का अहम हिस्सा है। लेकिन इन दिनों दूध की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दूध में यूरिया, केमिकल्स और अन्य चीजों की मिलावट सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। ऐसे में अक्सर लोगों यह सवाल उठता है कि खुले दूध और पैकेज्ड वाले दूध में कौन सा सेहत के लिए सुरक्षित है? क्या खुला हुआ डेयरी पर मिलने वाला दूध सेहत के लिए सही होता है? या पैकेज्ड वाला (Raw Milk vs Packaged Milk) दूध सेहतके लिए अच्छा होता है? इस तरह के सवाल ज्यादा इसलिए भी किए जाते हैं, क्योंकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग डेयरी या गाय-भैंस से मिला कच्चा दूध पीना फायदेमंद मानते हैं। वहीं, दूसरी तरफ शहरों में लोग विभिन्न प्रकार के पैकेज्ड दूध को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में हम सबका यह जानना जरूरी है कि पैकेज्ड मिल्क और खुले दूध में से कौन सा सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है।

क्या पैकेट वाला दूध सेहत के लिए सही है?

नोवा डेयरी के प्रबंध निदेशक रविन सलूजा बताते हैं कि पैकेज्ड दूध एक नियंत्रित और वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजरता है। पैकेट वाले दूध को पाश्चुरीकरण (Pasteurisation) तकनीक के जरिए प्रोसेस किया जाता है, जिसमें दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म करके उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को पहले खत्म किया जाता है। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया को अपनाने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इससे दूध की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। साथ ही, दूध में खतरनाक सूक्ष्मजीव खत्म हो जाते हैं। इसके बाद पैकेज्ड दूध को कोल्ड चेन सिस्टम के तहत रखा जाता है और इसके बाद घर- घर तक लोगों के बीच पहुंचाया जाता है। इससे पैकेट वाले दूध की गुणवत्ता और ताजगी बनी रहती है। इसके अलावा पैकेट वाले दूध में पानी और किसी प्रकार की मिलावट की संभावना शून्य के बराबर होती है, इसलिए यह सेहत के लिए फायदेमंद होता है।

बाजार में लोग एक बड़ी मात्रा में कच्चा दूध खरीदते हैं।

क्या खुला दूध सेहत के लिए सही होता है?

एक्सपर्ट बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग गाय, भैंस और डेयरी से दूध खरीदते हैं। जिससे दूध में बैक्टीरिया होने की संभावना अधिक रहती है। कई बार डेयरी पर मिलने वाले दध को लंबे समय तक बिना ठंडा किए रखा जाता है, जिससे उसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं। इस प्रकार का दूध अगर बच्चे, बुजुर्ग या कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग पीते हैं, तो इससे उल्टी, दस्त और पेट से जुड़ी अन्य बीमारियों का खतरा रहता है। खुले दूध में मिलावट का खतरा भी एक बड़ी समस्या है। कई बार इसमें पानी या अन्य पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे न केवल उसकी गुणवत्ता घटती है बल्कि स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है।

Raw Milk vs Packaged Milk: कौन सा दूध सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है?

डेयरी व दुकानों पर मिलने वाले खुले दूध की तुलना में पैकेट वाला दूध सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि पैकेट वाले दूध में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है और यह न केवल स्वच्छ और सुरक्षित होता है, बल्कि इसकी सप्लाई चेन, ट्रेसबिलिटी और गुणवत्ता भी एक प्रोसेस के जरिए चलती है। इसलिए अगली बार दूध खरीदने के बारे में सोचें, तो एक्सपर्ट द्वारा बताई गई बातों का ध्यान जरूर रखें।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।