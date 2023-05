स्वाद के साथ सेहत भी! पपीते का हलवा खाने से मिलेंगे 4 फायदे, रेसिपी भी है बहुत आसान

Healthy diet tips: पपीते का हलवा सिर्फ स्वाद ही नहीं सेहत को भी कई फायदे देता है। इस लेख में हम आपको पपीते का हलवा बनाने का तरीका और उस से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताने वाले हैं।

papaya halwa with jaggery: स्वस्थ रहने के लिए सही डाइट की भी आवश्यकता होती है। लेकिन, एक सही व बैलेंस्ड डाइट लेना भी सबके बस की बात नहीं होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि एक हेल्दी डाइट किसी जंक फूड या मिठाई की तरह स्वादिष्ट नहीं होती है। यही कारण है कि आजकल ज्यादातर लोग अपनी डाइट से सब्जियों व फलों को कम करने लगें हैं और इसकी जगह बाहर मिलने वाले फास्ट फूड्स खाने लगें हैं। अगर आप भी इसी समस्या में हैं, तो हम आपके लिए एक खास चीज लेकर आए हैं, जो आपको हेल्दी रखने के साथ-साथ टेस्टी भी होगी। चलिए जानते हैं पपीते और गुड़ से बनने वाले खास हलवे के बारे में। इस लेख में आप इस हलवे को खाने के फायदे और साथ ही इसे बनाने की सही रेसिपी के बारे में भी जानेंगे। (how to make papaya halwa)

कई लोगों को नहीं होता पसंद

देखा गया है कि ज्यादातर लोगों को पपीता पसंद नहीं होता हैं, यह जानते हुए भी उसे खाने से शरीर को अनेक फायदे मिलते हैं और कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। इसलिए जरूरी है पपीते को किसी स्वादिष्ट तरीके से खाया जाए। पपीते और दूध की स्मूदी के बारे में तो आप जानते ही होंगे और आपने कभी न कभी उसका स्वाद भी चखा होगा। लेकिन क्या आपने पपीते और गुड़ का हलवा खाया है? चलिए जानते हैं इस खास हलवे से क्या फायदे मिलते हैं।

पपीते के हलवे के फायदे (papaya halwa benefits)

पपीते का हलवा सिर्फ स्वाद ही नहीं आपके स्वास्थ्य को ये फायदे भी प्रदान करता है, जो निम्न हैं -

1. सर्दी जुकाम दूर करे - बदलते मौसम में सर्दी और जुकाम जैसी समस्याओं को कम करने के लिए पपीते का हलवा भी काफी फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको ये लक्षण हो रहे हैं, तो आप रात को पपीते और गुड़ का हलवा बनाकर खा सकते हैं। लगातार दो से तीन दिन रात को इसका सेवन करने से सर्दी-जुकाम की समस्या ठीक हो जाती है।

2. कब्ज को दूर करे - पपीता और गुड़ दोनों ही कब्ज जैसी समस्या को दूर करने में मदद करते हैं। पपीते में फाइबर होता है, जो आंतों से मल को बाहर निकालने में मदद करता है। अगर आप कब्ज की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको भी शाम के समय पपीते और गुड़ का हलवा जरूर खाना चाहिए। (papaya and jaggery good for digestion)

3. पाचन सही करे - पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए भी पपीते का हलवा काफी फायदेमंद हो सकता है। पपीते में फाइबर होता है और वहीं गुड़ एंजाइम्स को बूस्ट करने में मदद करता है। अगर सही मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो यह पाचन को तेज करने में मदद करता है।

4. इम्यूनिटी बढ़ाए - इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी पपीते का हलवा काफी फायदेमंद हो सकता है। इसलिए इसका सेवन खासतौर पर सर्दियों में करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन दिनों वायरल इन्फेक्शन व अन्य बदलते मौसम की बीमारियां होने का खतरा अधिक रहता है।

इसे बनाने का तरीका है आसान (papaya halwa recipe)

पका हुआ पपीता लेकर उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और एक बड़े बर्तन में 1 चम्मच देसी घी डालकर पपीते को भून लें। उसके बाद इसे मैश कर ले और एक कप दूध डाल लें। थोड़ा टाइट होने के बाद इसमें गुड़ डाल दें और अच्छे से पकने दें। जब इसका रंग ब्राउन हो जाए तो आका हलवा तैयार हो चुका है। स्वाद के लिए आप इसमें काजू, बादाम व किशमिश आदि भी डाल सकते हैं।

