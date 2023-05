Singhara Ke Fayde: बेली फैट करना है कम तो इस बार सर्दियों में खाएं इस फल के आटे की रोटियां, सेलिब्रिटी न्यूट्रशनिस्ट ने दी यह वेट लॉस टिप

सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा के अनुसार, अगर गेहूं की जगह पारम्परिक अनाजों के बनी रोटियां खायी जाएं तो इससे, वेट लॉस भी तेजी से हो सकता है।

Singhara Atta For Weight Loss: वेट लॉस करने की बात हो तो लोगों को कॉम्प्लेक्स कॉर्ब्स (Complex Carbs) खाने की सलाह दी जाती है। क्योंकि, इन्हें पचाने के लिए शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है जिससे वेट लॉस (Weight Loss Food) भी तेजी से होता है और फैट बर्निंग (Fat burning) की प्रक्रिया भी बूस्ट होती है। भारतीय घरों में रोजमर्रा के भोजन में जिन गेंहू की रोटियों (Wheat Flour) को परोसा जाता है उनसे वेट लॉस से मदद नहीं होती। जहां अगर गेहूं की जगह पारम्परिक अनाजों के बनी रोटियां खायी जाएं तो इससे, वेट लॉस में सहायता हो सकती है। वहीं, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ( Nutritionist Lovneet Batra) एक खास फल के आटे की रोटियां खाने की भी सलाह देती है। यह फल है सिंघाड़ा (singhara) जिसके आटे का सेवन आमतौर पर व्रत-उपवास के दौरान ही किया जाता है। लेकिन, लवनीत के अनुसार, सिंघाड़े के आटे से बनी रोटियां खाने से वजन मेंटेन करने में सहायता हो सकती है। (Singhara Atta For Weight Loss In Hindi)

क्यों वेट लॉस के लिए सिंघाड़े का आटा है बेहतरीन ऑप्शन? (Reason singhara is good for weight loss)

अपने सोशल मीडिया पेज पर एक पोस्ट करते हुए लवनीत बत्रा ने इस पौष्टिक आटे के सेवन के तरीकों और इसके सभी फायदों के बारे में बात की जो सिंघाड़े के आटे का सेवन करने से स्वास्थ्य को मिलते हैं। (Health benefits of water chestnut flour)

View this post on Instagram A post shared by Lovneet Batra (@lovneetb)

ठंड में सिंघाड़े के आटे की रोटियां खाने के फायदे (Health benefits of Singhare Ka Atta in winters)

थायरॉइड से दिलाए राहत

थायरॉइड के मरीजों के लिए भी सिंघाड़ा बहुत फायदेमंद हो सकता है क्योंकि, इसमें पाया जाने वाला विटामिन बी6 (Vitamin B6) और आयोडिन (Iodine) थायरॉइड ग्लैंड को काम करने में मदद करता है। ( Foods helpful for Thyroid patients)

कमजोरी करता है दूर

सिंघाड़े का आटा एक हाई-प्रोटीन और हाई-फाइबर फूड ( High Fiber Foods) है जिसके सेवन से कमजोरी दूरहोती है। ब्रेकफास्ट में इस आटे से बनी चीजें खाने से दिनभर के लिए एनर्जी मिल सकती है। (energy giving foods)

बीपी मरीजों के लिए भी बेहतरीन ऑप्शन

वहीं,सिंघाड़े के आटे ( Singhare ka atta) में पोटैशियम भी पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर लो (low blood pressure) होने की स्थिति में मदद करता है।

क्रेविंग्स करता है कंट्रोल

क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए सिंघाड़े के आटे (Singhare ka atta) का सेवन करने से फायदा होता है। सिंघाड़े से पेट भरता है और इससे देर तक भूख नहीं लगती और आप अधिक मात्रा में खाने से बच सकते हैं। (Foods controlling craving)

कैंसर से देता है सुरक्षा

सिंघाड़े में फेरुलिक एसिड (ferulic acid) नामक एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कैंसर बढ़ाने वाली सेल्स (cancerous cells) को बढ़ने से रोकता है।

नर्वस सिस्टम के लिए फायदेमंद

विटामिन के(Vitamin K) का एक अच्छा स्रोत है जो मसल्स और नर्वस सिस्टम (nervous system) को काम करने में सहायता करता है।

सोडियम को करता है संतुलित

यह वॉटर रिंटेशन ( water retention) को भी संतुलित करने में मदद करता है। इससे, शरीर में सोडियम (sodium) की मात्रा भी संतुलित होता है।

