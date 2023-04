बरसात में यह 1 लाल फल रोज खाने से कम होंगी एक्ने जैसी कई स्किन प्रॉब्लम्स, लवनीत बत्रा ने गिनायी इसकी सभी खूबियां

न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने बताया कि बरसात के मौसम में आलू बुखारा खाना स्किन की सेहत के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है।

Beauty Benefits Of Plum:प्लम या आलू बुखारा के फल बरसात के मौसम में आने वाला एक स्वादिष्ट फल है जो अपने खट्टे-मीटे स्वाद के लिए पहचाना जाता है। आकार और रंग में ये सेब जैसे दिखते हैं और इनका सेवन ताजे फलों और सूखने के बाद भी किया जाता है। अपनी लाल-गुलाबी रंगत के कारणज जहां ये देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं वहीं, इनमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे विटामिंस और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाते हैं और इसके सेवन से स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। हालांकि, सेब और अनार जैसे पौष्टिक फलों की तुलना में आलू बुखारा काफी सस्ता होता है और इसीलिए, लोग कई बार इसकी तरफ ध्यान नहीं देते या इन्हें खरीदना पसंद नहीं करते हैं।(Beauty Benefits Of Plum In Hindi)

बरसात में प्लम या आलू बुखारा खाने की सलाह देती हैं लवनीत बत्रा

न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा (Nutritionist Lovneet Batra) ने इस रसीले और खट्टे-मीठे फल की खूबियों के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह बताया कि बरसात के मौसम में आलू बुखारा खाना स्किन की सेहत के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। (Health benefits of eating Plum in Hindi.)

अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लवनीत बत्रा ने लिखा कि" मानसून आर चुका है और इस मौसम स्किन से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। ऐसे में एक्ने (acne breakout), स्किन रैशेज (rashes), स्किन पोर्स बंद होने ( clogged skin pores) और त्वचा की चिपचिप बढ़ सकती है। ऐसे में डाइट में आलू बुखारा जैसे फलों को शामिल करने से इन स्किन प्रॉब्लम्स से ना केवल छुटकारा मिल सकता है बल्कि आपकी स्किन को नयी चमक भी मिल सकती है”। (Nutritionist Lovneet Batra explain why eating Plum is beneficial for skin in Hindi.)

आलू बुखारा खाने से स्किन को होते हैं ये फायदे

लवनीत बत्रा कहती हैं कि प्लम खाने से ना केवल पिम्पल्स की समस्या कम होती है बल्कि, इससे एक्ने-मार्क्स भी कम होते हैं।

इसमें एंटी-इंफ्लेमटेरी तत्व होते हैं जो बैक्टेरिया को खत्म करते हैं।

प्लम ऑयल या आलू बुखारा का तेल चेहरे पर लगाने से स्किन की चिपचिपाहट कम होती है।

अपने एंटी-एजिंग गुणों के कारण बढ़ती उम्र का असर कम करता है प्लम जिससे झुर्रियां और डार्क स्पॉट कम दिखायी देते हैं और स्किन अधिक समय तक जवां दिखती है।

प्लम में मौजूद पोषक तत्व धूप और फ्री-रैडिकल्स डैमेज से स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं।

