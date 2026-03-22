नवरात्रि व्रत रखने से दूर हो सकती है गैस, अपच और कब्ज की समस्या, जानें पाचन में कैसे होता है सुधार

नवरात्रि व्रत रखने से डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

Navratri Vrat Benefits for Digestion: आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना की जाती है। नवरात्रि के दौरान कई लोग व्रत और पूजा करके अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। हालांकि, नवरात्रि व्रत सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, इसे सेहत के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। जो लोग नवरात्रि के पूरे 9 व्रत रखते हैं, उनको अपने शरीर में काफी अच्छे बदलाव देखने को मिलते हैं। अगर पूरी श्रद्धा और शुद्ध विचारों के साथ नवरात्रि व्रत रखा जाए तो इससे मानसिक सेहत बेहतर बनती है। वहीं, अगर इस दौरान खान-पान का ध्यान रखा जाए तो पाचन-तंत्र में भी काफी सुधार होता है। नवरात्रि व्रत रखने से पाचन से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं नवरात्रि व्रत रखने से पाचन में कैसे सुधार होता है?

क्या नवरात्रि व्रत रखने से पाचन में सुधार होता है?

नवरात्रि व्रत रखने से गैस, अपच और कब्ज जैसी पाचन संबंधी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। लेकिन, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी पाचन-तंत्र में सुधार होगा और इससे जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा।

व्रत के दौरान फलों का सेवन करना बहुत जरूरी है। तरबूज और खरबूजा का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। इस दौरान फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना जरूरी है।

नवरात्रि व्रत के दौरान ज्यादातर लोग राजगिरा और कुट्टू के आटे का सेवन करते हैं। ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, जिसकी वजह से गैस नहीं बनती है।

डाइट में लौकी और सीताफल को जरूर शामिल करें। इनमें पानी होता है, जिससे शरीर हाइड्रेट होता है। लौकी और सीताफल को पचाना भी काफी आसान होता है।

व्रत के दौरान गट हेल्थ को आराम मिलता है और उस पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है। इससे आंतों को रिपेयर करने में मदद मिलती है।

नवरात्रि व्रत के दौरान खुद को हाइड्रेट जरूर रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। साथ ही, नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और लस्सी आदि का सेवन भी करें। जब शरीर हाइड्रेटेड रहेगा, तभी पाचन में सुधार होगा। वरना, आपको कब्ज की दिक्कत बनी रह सकती है।

होगा। वरना, आपको कब्ज की दिक्कत बनी रह सकती है। देर रात तक जागने से बचें। आयुर्वेद के अनुसार देर रात तक जागने से वात बढ़ता है और इससे कब्ज-अपच जैसी समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है।

बार-बार खाना खाने से बचें। अपने शरीर को आराम देने की कोशिश करें। साथ ही, ओवरइटिंग करने से भी बचें।

व्रत के दौरान तला-भुना खाना जैसे-पकौड़े या साबुदाना वड़े आदि खाने से बचें। इससे आपको व्रत के फायदे बिल्कुल नहीं मिलेंगे।

अगर आप नवरात्रि व्रत के दौरान पाचन-तंत्र में सुधार करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे जरूरी है ओवरइटिंग से बचें और व्रत खोलने के दौरान सात्विक भोजन लें।

नवरात्रि व्रत रखने के फायदे क्या हैं?

नवरात्रि व्रत रखने से पाचन-तंत्र में तो सुधार होता ही है, इसके अलावा भी कई अन्य लाभ मिलते हैं। जैसे-

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नवरात्रि व्रत रखने से बॉडी डिटॉक्स होती है। इससे शरीर में जमे सारे विषाक्त पदार्थ आसानी से बाहर निकल जाते हैं।

नवरात्रि व्रत में सात्विक भोजन खाया जाता है, जिसमें कैलोरी कम होती है। इससे वेट लॉस में मदद मिल सकती है।

नवरात्रि व्रत रखने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है। इससे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है।

बनती है। इससे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। अगर आप नवरात्रि व्रत रखेंगे तो इससे मानसिक सेहत में भी सुधार होगा। इससे एकाग्रता और सकारात्मकता बढ़ती है। नवरात्रि व्रत रखने से मन शांत होता है।

Highlights:

नवरात्रि व्रत रखने से पाचन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं।

व्रत रखने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है।

नवरात्रि व्रत में तला-भुना खाना खाने से बचना चाहिए।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।