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पूरे 9 व्रत रखते हैं तो फॉलो करें ये डाइट प्लान, दिनभर नहीं होगी कमजोरी और थकान

अगर आपने नवरात्रि के व्रत रखे हैं, तो अपनी डाइट में कुछ चीजों को जरूर शामिल करें। ताकि इससे शरीर में एनर्जी बनी रहे और कमजोरी का अनुभव न हो।

पूरे 9 व्रत रखते हैं तो फॉलो करें ये डाइट प्लान, दिनभर नहीं होगी कमजोरी और थकान
नवरात्रि डाइट प्लान
VerifiedMedically Reviewed By: Ms. Ginni Kalra

Written by Anju Rawat |Published : March 17, 2026 4:37 PM IST

Navratri Vrat me Kya Khaye: इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक रहेगी। इस दौरान कई लोग पहला-आखिरी, तो कई लोग जोड़े में व्रत रखते हैं। वहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नवरात्रि में पूरी आस्था और अनुशासन के साथ 9 व्रत रखते हैं। 9 दिनों तक व्रत रखने से शरीर में पोषण की कमी होना बेहद आम है, इसकी वजह से थकान और कमजोरी का अनुभव होने लगता है। अगर आपको भी व्रत के दौरान कमजोरी या सुस्ती महसूस होती है, तो अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि व्रत के दौरान आपको ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए, जो शरीर को पर्याप्त पोषण देते हैं और व्रत में खाए जाते हैं। तो आइए, आकाश हेल्थकेयर की हेड डाइटिक्स गिन्नी कालरा (Dt Ginni Kalra, head Dietetics, Aakash Healthcare) से जानते हैं कि नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक क्या खाना चाहिए?

नवरात्रि व्रत के लिए डाइट प्लान

गुनगुने पानी से करें सुबह की शुरुआत

नवरात्रि व्रत में सुबह सबसे पहले खाली पेट गुनगुना पानी पिएं। अगर आप सुबह गुनगुना पानी पिएंगे, तो इससे आपका शरीर अच्छी तरह से डिटॉक्स होगा। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। इससे पाचन क्रिया सही से काम करती है और ब्लोटिंग की समस्या दूर होती है।

नाश्ते में खाएं फल

नवरात्रि व्रत में फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। फलों में पानी अधिक मात्रा में होता है। फलों में जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। फल खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और पेट भी लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। इससे आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी और कमजोरी का अनुभव भी नहीं होगा। आप केला, सेब, पपीता, सेब, अंगूर और अनार आदि का सेवन कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत में नाश्ते में फल खाना फायदेमंद होता है।

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लंच में खाएं खिचड़ी

नवरात्रि व्रत में समा के चावल की खिचड़ी खाना फायदेमंद होता है। आप लौकी या आलू की सब्जी के साथ खिचड़ी खा सकते हैं। आप इसमें प्रोटीन के लिए मूंगफली और दही मिला सकते हैं। अगर आप लंच में खिचड़ी खाएंगे, तो इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी।

डिनर में खाएं खिंघाड़े की रोटी

अगर आपने नवरात्रि व्रत रखा है तो आप डिनर में सिंघाड़े के आटे की रोटी बनाकर खा सकते हैं। आप इसका सेवन दही के साथ कर सकते हैं। रात में ज्यादा तला-भुना खाना खाने से बचें। इससे पाचन-तंत्र गड़बड़ा सकता है और अगले दिन सुस्ती महसूस हो सकती है।

प्रोटीन डाइट जरूर लें

नवरात्रि व्रत में प्रोटीन से भरपूर डाइट लेना बहुत जरूरी है। प्रोटीन से शरीर को एनर्जी मिलती है और कमजोरी-थकान दूर होती है। इसके लिए आप साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और राजगिरा आदि को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए आप दही और छाछ का सेवन भी कर सकते हैं। इससे शरीर को ठंडक मिलेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।

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स्नैक्स में क्या खाएं?

  • मखाना
  • भुनी हुई मूंगफली
  • नारियल पानी
  • लस्सी आदि का सेवन कर सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

  • नवरात्रि व्रत में ज्यादा चाय या कॉफी का सेवन करने से बचें।
  • नवरात्रि व्रत में शरीर को हाइड्रेट रखें। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं।
  • ज्यादा मीठा या तला-भुना खाना खाने से बचें।

Highlights:

  • नवरात्रि व्रत में प्रोटीन से भरपूर आहार लें।
  • ज्यादा तला-भुना भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए।
  • शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए नारियल पानी पिएं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More