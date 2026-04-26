गर्मियों में कोल्ड-ड्रिंक्स की बजाय अपनाएं ये खास 5 हेल्दी ड्रिंक्स, लिवर और किडनी रहेंगे हेल्दी

Natural Drink For Summer: गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे हेल्दी हो गए हैं। हम आपको बताएंगे गर्मियों में कौन से नेचुरल ड्रिंक्स हैं, जो आपको ठंडक देंगे और किडनी व लिवर को हेल्दी रखेंगे।

Summer Drinks For Healthy Kidney And Liver: अप्रैल और मई जैसा महीना हो और बार-बार प्यास न लगे ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पानी को मांगेगा ही। लेकिन गर्मियां इतनी होती हैं, कि सादे पानी से प्यास नहीं बुझ पाती है और तब कुछ लोग ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स तो कुछ लोग ठंडी चिल्ड बीयर पीने लगते हैं। लेकिन हर किसी को पता हैकि ये चीजें हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। फ्रिज में रखी ठंडी कोल्ड ड्रिंक हो या बीयर, पीने में ठंडी जरूर हो सकती हैं और आपको ठंडक का एहसास जरूर दे सकती हैं, लेकिन वास्तव में ये बॉडी को अंदर से डिहाइड्रेट करती हैं और किडनी व लिवर जैसी अनमोल अंगों को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन, जरूरी नहीं है कि ठंडका एहसास देने वाले सभी ड्रिंक आपकी हेल्थ के लिए बुरे ही हों, हम आपको कुछ ऐसे ही नेचुरल ड्रिंक्स के बारे में बताएंगे जो आपकी बॉडी को अंदर से ठंडा रखेंगे और आपकी किडनी और लिवर को भी हेल्दी रखेंगे।

नारियल पानी, कुदरत का बनाया इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक

गर्मियों में अगर सादे पानी से प्यास नहीं बुझ रही तो इसका मतलब हो सकता है कि शरीर इलेक्ट्रोलाइट्स मांग रहा है। सादे पानी में भी इलेक्ट्रोलाइट्स होत हैं, लेकिन काफी नहीं होते हैं और अब आपको चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिस वॉटर। हम मार्केट में रखें पैकिंग वाले इलेक्ट्राइट्स वॉटर की नहीं बल्कि प्रकृति के बनाए कोकोनट वॉटर की बात कर रहे हैं। नारियल को थोड़ी देर फ्रिज में रखिए और ठंडा होने के बाद स्ट्रॉ लगा कर उसका आनंद लीजिए।

घर की नेचुरल छाछ, फ्रिज में रखी हुई

भारत में रहते हुए भी आपको टेस्टी नेचुरल ड्रिंक्स की कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहां पर आप घर में ही छाछ बना सकती हैं, जो ताजी और नेचुरल आपकी हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है। इससे पाचन अच्छा होगा, प्रोबायोटिक्स मिलेंगे जो आंतों को हेल्दी बनाएंगे और साथ ही आपकी बॉडी को भी अंदर से ठंडा रखेंगे। गर्मियों में रोजाना एक से दो गिलास भी आप छाछ से पी सकते हैं, जिससे आपका लिवर और किडनी दोनों हेल्दी रहेंगे।

नींबू और पुदीने का पानी, कम नमक के साथ

गर्मियों में अगर आपको कुछ ठंडा और हेल्दी पीने का मन है, तो आपको सिर्फ एक नींबू और थोड़े से पुदीने की जरूरत है। एक गिलास ठंडा पानी लें और उसमें एक नींबू काटर निचोड़ लें। कुछ ताजे पुदीने की पत्तियां लें और उन्हें पीसकर पानी में अच्छे से मिक्स कर लें। अब एक चुटकी नमक मिलाएं और छानकर उसका आनंद लें। इससे किडनी और लिवर दोनों हेल्दी रहेंगे और आपकी बॉडी अंदर से ठंडी रहेगी। गर्मियों में नारियल पानी पीने के फायदे आप तभी जान पाएंगे जब आप इसका सेवन करेंगे।

आम पन्ना, कच्चे आम का हेल्दी जूस

गर्मियों में जब आप कच्चे आम से आम पन्ना बनाकर उसका सेवन करते हैं, तो फि आपको मार्केट में मिलने वालो कोल्ड ड्रिंक्स की याद नहीं आएगी। कच्चे आम का गूदा निकालें उसे पीसकर पानी में मिलाएं और फिर उसे एक बार उबाल लें। अब ठंडा होने के बाद उसे फ्रिज में रखकर और ठंडा कर लें। यह आपकी पाचन क्रिया को तेज रेगा, आपको गर्मी और लू से बचाएगा। सबसे खास बात यह है कि आपकी किडनी और लिवर के लिए भी यह बेहद फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे अलग-अलग प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मिलेंगे।

(और पढ़ें - डिहाइड्रेशन दूर करने के लिए आम पन्ना के फायदे)

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ताजे फलों का जूस, असली फ्लेवर असली मिठास

मार्केट में मिलने वाले मैंगो ड्रिंक्स और अन्य फ्रूट्स के फ्लेवर में मिलने वाले ड्रिंक्स बेहद टेस्टी तो लगते हैं, लेकिन उनमें इतनी ज्यादा चीनी, प्रिजर्वेटिव और गैस आदि मिलाई जाती हैं, जिस कारण से उन्हें हेल्दी कहना तो बेवकूफी ही होगी। लेकिन आप घर पर भी तो फ्रूट्स जूस निकाल सकते हैं। उससे भी बढ़िया अगर आप तरबूज जैसे फ्रूट खाएं, जिनमें आपको खूब इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे और जरूरी पोषक तत्व भी आपको मिलेंगे।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।