Nariyal Pani Pine ke Fayde: हेल्दी रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स नारियल पानी पीने की सलाह देते हैं। नारियल पानी में पोटैशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को नारियल पानी पीने की सलाह दी जाती है। नारियल पानी पीने से शरीर में पानी की कमी दूर होती है। इसे पीने से पाचन और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याओं से भी राहत मिलती है। नारियल पानी पीने से बॉडी डिटॉक्स होती है और शरीर में मौजूद सारे विषाक्त पदार्थ आसानी से बाहर निकल जाते हैं। खासकर, गर्मियों में नारियल पानी पीने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं गर्मियों में नारियल पानी पीने के फायदे (Garmiyo me Nariyal Pani Pine ke Fayde)-
गर्मियों में नारियल का पानी जरूर पिएं। इस पानी को पीने से कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती हैं।
गर्मियों में शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) हो जाती है। इसकी वजह से चक्कर आने और सिरदर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे में नारियल पानी का सेवन करना फायदेमंद होता है। नारियल पानी पीने से शरीर हाइड्रेट होता है। नारियल पानी में पोटेशियम और सोडियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते हैं। इसलिए गर्मियों में रोज सुबह एक गिलास नारियल पानी जरूर पिएं। अगर आप रोजाना नारियल पानी पिएंगे, तो इससे पानी की कमी से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव होगा।
गर्मियों में धूप और पसीने की वजह से त्वचा संबंधी समस्याएं भी होने लगती हैं। ऐसे में नारियल पानी का सेवन फायदेमंद हो सकता है। नारियल पानी पीने से स्किन हाइड्रेट होती है और ड्राई स्किन से छुटकारा मिलता है। नारियल पानी पीने से त्वचा की चमक भी कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप रोज सुबह नारियल पानी पिएंगे तो इससे स्किन हेल्दी बनी रहेगी और निखार भी आएगा।
गर्मियों में ज्यादातर लोगों को लो बीपी की समस्या हो जाती है। इसकी वजह से थकान और सुस्ती बनी रहती है। ऐसे में नारियल का पानी जरूर पिएं। नारियल पानी में प्राकृतिक शर्करा और खनिज होते हैं, जिससे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। रोज सुबह नारियल पानी पीने से शरीर एनर्जेटिक रहता है और थकान-कमजोरी जैसी समस्याएं दूर होती हैं।
गर्मियों में एसिडिटी की वजह से पेट और सीने में जलन होने लगती है। इस मौसम में पेट फूलने की समस्या (ब्लोटिंग) भी हो जाती है। ऐसे में नारियल पानी पीना फायदेमंद साबित हो सकता है। नारियल पानी पीने से पाचन क्रिया में सुधार होता है। इससे एसिडिटी की समस्या से राहत मिलती है और ब्लोटिंग से छुटकारामिलता है। नारियल पानी पीने से पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे-अपच, गैस और कब्ज से भी छुटकारा मिलता है।
नारियल पानी हेल्थ के लिए बेहद लाभकारी होता है। शरीर को हाइड्रेट रखने और इसके पर्याप्त लाभ पाने के लिए आप रोजाना एक गिलास नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। रोज सुबह खाली पेट नारियल पानी का सेवन करना फायदेमंद होता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें।
