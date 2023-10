साधारण खिचड़ी नहीं हाई कोलेस्ट्रॉल और बीपी की दुश्मन है ये रेसिपी, सेहत के साथ मिलेगा स्वाद भी लाजवाब

Moong dal khichdi benefits: शरीर में बढ़ते बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल या हाई बीपी जैसी समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी डाइट में इस खास खिचड़ी को शामिल कर सकते हैं। जानें क्या है ये साधारण सी खिचड़ी।

Benefits of moong dal in hindi for cholesterol: हेल्दी रहने के लिए सही डाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और रोजाना सही और हेल्दी डाइट लेकर ही तरह-तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन आजकल लोगों को चटपटा खाना अच्छा लगता है, जो टेस्टी तो होता है लेकिन इससे हमारे शरीर को कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल पाता है। खिचड़ी जैसी चीजों का नाम सुनकर लोग मुंह बना लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ प्रकार की खिचड़ी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। इनमें से एक ऐसी ही खिचड़ी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो स्वादिष्ट तो है ही साथ ही साथ इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी खूब पाए जाते हैं। खासतौर पर जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई बीपी की प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हें अपनी डाइट में इस खिचड़ी को जरूर शामिल करना चाहिए (Healthy diet for high cholesterol and high blood pressure)

1. मूंग दाल की खिचड़ी

खिचड़ी किसी भी चीज से बनी हो वह सेहत के लिए फायदेमंद ही होती हैं। लेकिन मूंग दाल से बनी खिचड़ी एक बेहद हेल्दी और स्वादिष्ट डाइट ऑप्शन है। यदि आप अपने ब्रेकफास्ट के लिए कोई हेल्दी होने के साथ-साथ टेस्टी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो मूंग दाल की खिचड़ी काफी टेस्टी ऑप्शन हो सकता है। इस खिचड़ी का सेवन नियमित रूप से भी किया जा सकता है, जो सेहत को कई अलग-अलग फायदे भी पहुंचाता है।

2. हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए मूंग दाल खिचड़ी

शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने से रोकने के लिए एक सही डाइट का बहुत महत्व होता है। अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा पानी में घुलनशील फूड्स को शामिल करने की सलाह दी जाती है, जिसके लिए मूंग दाल की खिचड़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर व अन्य पोषक तत्व शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने से रोकते हैं।

3. हाई बीपी के लिए मूंग दाल खिचड़ी

शरीर में बढ़ रहे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी सही डाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि उच्च रक्तचाप के मरीज समय रहते अपनी डाइट में कुछ जरूरी बदलाव नहीं करते तो उनमें हार्ट से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। हाई बीपी के मरीज अपने ब्रेकफास्ट या लंच में मूंग दाल की खिचड़ी भी शामिल कर सकते हैं।

4. बनाने का सही तरीका

मूंग दाल की खिचड़ी बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है, जिसमें आपने चावल और मूंग दाल को बराबर मात्रा में ही लेना है। यदि आप चाहें तो मूंग दाल को चावल से थोड़ा ज्यादा मात्रा में भी ले सकते हैं। इसके साथ-साथ इसमें धनिया के पत्ते, टमाटर, प्याज व अन्य कुछ हेल्दी व खुशबूदार मसाले भी डाल सकते हैं, जो स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ इसे हेल्दी भी बनाते हैं। प्रेशर कुकर में बनाने की बजाय मूंग दाल की खिचड़ी को खुले मुंह वाले बर्तन में ही बनाएं।

