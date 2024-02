शरीर की कई बीमारियों का इलाज हैं ये 3 प्रकार के आटे की रोटियां, मिक्स करके खाएंगे तो मिलेगा ज्यादा फायदा

Here, we explore flours that can find a worthy place in your kitchen.

Best flour for health: हेल्थ को बनाए रखने के लिए आपकी डाइट का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ प्रकार के आटे के बारे में बताने वाले हैं जो आपको हेल्दी रखने में मदद करेंगे।

Best Healthy Grain Flours That Are Good For Your Health: अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए बहुत सी चीजों का सही होना जरूरी होता है, इनमें से कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं तो कुछ को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। डाइट हमें हेल्दी रखने वाली सबसे जरूरी चीजों में से एक होती है, क्योंकि इससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है जो बहुत जरूरी होता है। यही कारण है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले सही डाइट की ही सलाह देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि घर पर खाई जाने वाली चीजें हेल्दी होती हैं, लेकिन इनमें सारी चीजें हेल्दी नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ज्यादातर एक ही चीज का सेवन करते हैं, जैसे गेहूं के आटे की रोटी। अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए आटे में भी कुछ बदलाव करना जरूरी है और आप सिर्फ गेहूं ही नहीं बल्कि अन्य कई प्रकार के अनाज हैं, जिनके आटे से बनी रोटी का सेवन कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ प्रकार के आटे के बारे में बताने वाले हैं, जो आपको हेल्दी रखने में मदद कर सकता है -

1. रागी का आटा (Ragi flour)

कैल्शियम, आयरन, नियासिन और थियामिन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व भरपूर मात्रा में प्रदान करने वाली रागी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है। आप सिर्फ गेहूं के आटे की रोटियां नहीं बल्कि रागी के आटे की रोटियां भी कभी-कभार खा सकते हैं। आप चाहें तो गेहूं के आटे के साथ-साथ रागी के आटे को भी मिला सकते हैं, जिससे बनने वाली रोटियां आपको हेल्दी रख सकती हैं। ऐसा करने आपकी हेल्थ को बनाए रखने में मदद करेगा।

2. बाजरे की रोटी (Pearl Millet Flour)

बाजरे को सुपरग्रेन माना गया है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें खूब प्रकार के अलग-अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई फायदे प्रदान करते हैं। बाजरा आपकी सेहत के लिए थोड़ा गर्म रहता है और इसलिए अगर आप गर्मियों के दिनों में इसका ज्यादा सेवन करते हैं तो यह आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन कभी कभार गेहूं के आटे के साथ मिलाकर इसका सेवन किया जा सकता है, जिससे आपकी सेहत को कई फायदे मिल सकते हैं और साथ ही गर्मियों में इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है।

3. चने की रोटी (Gram Flour)

चने का आटा जिसे आप बेसन भी कह सकते हैं, उसकी रोटी बनाकर सेवन करना भी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। चने में खूब मात्रा में प्रोटीन व अन्य कई खास तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में जाकर कई अलग-अलग तरीके से फायदे प्रदान करते हैं। साथ ही बेसन रोटियां स्वादिष्ट भी होती हैं, जिनका सेवन करना आपके लिए काफी अच्छा विकल्प हो सकता है। आप सिंपल गेहूं के आटे में बेसन को मिलाकर भी इसका सेवन किया जा सकता है।

आटे को मिक्स करने के फायदे

कुछ लोगों को किसी दूसरे आटे का सेवन करना अच्छा नहीं लगता है, ऐसे में आप गेहूं के आटे को बेसन, बाजरे का आटा या रागी आदि के आटे को मिक्स किया जा सकता है। हेल्दी रहने के लिए आप बाजरे, रागी, गेहूं के आटे और बेसन को एक साथ मिक्स करके इनकी रोटियां भी बना सकते हैं, जिनका सेवन करना आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद रहता है।