Lauki Juice Making: आपने भी सोशलमीडिया ट्रेंड में देखा होगा कि लोग लौकी के जूस को बेहद फायदेमंद बताते हैं, लेकिन इसे बनाते समय कौन सी गलतियां नहीं की जानी चाहिए इसके बारे में आप इस लेख में जानेंगे।

गर्मियां आते ही ट्रेंड समझकर न पीना शुरू कर दें लौकी का जूस, पहले जान लें कौन सी लौकी है फायदेमंद

Written by Mukesh Sharma |Published : March 13, 2026 4:16 PM IST

Kadvi Lauki Ke Nuksan: गर्मियां आते ही हम ऐसी चीजें ढूंढने लग जाते हैं, जो पीने में ठंडक दे और शरीर को ठंडा रखने में मदद करे। कुछ लोग अलग-अलग तरह के टेस्टी और हेल्दी शिकंजी बनाकर पीते हैं, तो कुछ लोग फ्रूट्स व वेजिटेबल जूस को पीना पसंद करते हैं। अपनी-अपनी जगह पर ये सभी हेल्दी होते हैं और खासतौर पर अगर इन्हें सही मात्रा में पिया जाए तो। गर्मियों में लौकी का जूस भी काफी पिया जाता है और इसे एक बेहद हेल्दी ऑप्शन भी बताया जाता है। लेकिन देखा गया है कि कई लोग इसे डिटॉक्स ड्रिंक मानकर रोजाना पीना शुरु कर देते हैं। यहां तक कि कुछ लोगों को लगता है कि कड़वी लौकी का जूस और ज्यादा हेल्दी होता है, लेकिन आपको बता दें कि करेले की तरह अगर लौकी भी कड़वी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपकी सेहत के लिए हेल्दी होगी। कई बार गलत या कड़वी लौकी का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि किस तरह का लौकी जूस आपके लिए फायदेमंद होगा।

कभी न पिएं कड़वी लौकी का जूस

लौकी का जूस बनाने से पहले आप उसे एक बार चख के देखे की वह कड़वी तो नहीं है। अगर लौकी का स्वाद कड़वा लगे, तो उसका जूस तो क्या सेवन भी किसी भी रूप में न करें। कड़वी लौकी में कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, जो पेट दर्द, उल्टी या फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं पैदा करते हैं। इसलिए जूस बनाने के लिए हमेशा वही लौकी चुनें जो कड़वी न हो। साथ ही कड़वी लौकी का जूस नहीं बल्कि उसका रायता या सब्जी भी नहीं बनानी चाहिए।

ताजी और हरी लौकी

लौकी कड़वी न निकलें इसके लिए सही लौकी का चुनाव करना जरूरी है। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि लौकी ताजी ही हो, हल्के हरे रंग की हो और हल्की मुलायम हो। सख्त, पीली पड़ चुकी या कड़वी लौकी अक्सर बासी होती है और इसका स्वाद भी अच्छा नहीं रहता, खासकर जूस बनाने के लिए। जब आप ताजी लौकी चुनते हैं तो उससे बना जूस पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है।

पतली और नरम छिलके वाली

आप जूस के लिए हमेशा पतली, मध्यम आकार की और नरम छिलके वाली लौकी ही चुनें। यह स्वाद में अच्छी होती है और सेहत के लिए भी। साथ ही ऐसी लौकी में पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है और इसका जूस भी आसानी से निकल आता है। वहीं मोटे छिलके या ज्यादा बड़े आकार की लौकी अक्सर ही अंदर से सख्त होती है, जिस वजह से उसका जूस निकालना मुश्किल होता है और स्वाद भी अच्छा नहीं होता।

अच्छी तरह धोकर और ताजा ही बनाएं

आपको सलाह दी जाती है कि लौकी का जूस हमेशा ताजा बनाकर ही पीएं। जूस बनाने के लिए पहले लौकी को अच्छी तरह से धोएं, फिर छीलकर काटें और जैसे भी आप जूस बनाना पसंद करते हैं उस तरह से बनाकर तुरंत पी लें। लौकी का जूस बनाते समय कोशिश करें कि आप इसमें किसी तरह का फ्लेवर या मसाले आदि का इस्तेमाल न करें और न ही चीनी या बहुत ज्यादा नमक मिलाएं। आप चाहें तो इसमें पुदीना, नींबू या थोड़ा अदरक मिलाकर स्वाद और पोषण दोनों बढ़ा सकते हैं।

