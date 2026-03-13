गर्मियां आते ही ट्रेंड समझकर न पीना शुरू कर दें लौकी का जूस, पहले जान लें कौन सी लौकी है फायदेमंद

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Kadvi Lauki Ke Nuksan: गर्मियां आते ही हम ऐसी चीजें ढूंढने लग जाते हैं, जो पीने में ठंडक दे और शरीर को ठंडा रखने में मदद करे। कुछ लोग अलग-अलग तरह के टेस्टी और हेल्दी शिकंजी बनाकर पीते हैं, तो कुछ लोग फ्रूट्स व वेजिटेबल जूस को पीना पसंद करते हैं। अपनी-अपनी जगह पर ये सभी हेल्दी होते हैं और खासतौर पर अगर इन्हें सही मात्रा में पिया जाए तो। गर्मियों में लौकी का जूस भी काफी पिया जाता है और इसे एक बेहद हेल्दी ऑप्शन भी बताया जाता है। लेकिन देखा गया है कि कई लोग इसे डिटॉक्स ड्रिंक मानकर रोजाना पीना शुरु कर देते हैं। यहां तक कि कुछ लोगों को लगता है कि कड़वी लौकी का जूस और ज्यादा हेल्दी होता है, लेकिन आपको बता दें कि करेले की तरह अगर लौकी भी कड़वी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपकी सेहत के लिए हेल्दी होगी। कई बार गलत या कड़वी लौकी का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि किस तरह का लौकी जूस आपके लिए फायदेमंद होगा।
लौकी का जूस बनाने से पहले आप उसे एक बार चख के देखे की वह कड़वी तो नहीं है। अगर लौकी का स्वाद कड़वा लगे, तो उसका जूस तो क्या सेवन भी किसी भी रूप में न करें। कड़वी लौकी में कुछ ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, जो पेट दर्द, उल्टी या फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं पैदा करते हैं। इसलिए जूस बनाने के लिए हमेशा वही लौकी चुनें जो कड़वी न हो। साथ ही कड़वी लौकी का जूस नहीं बल्कि उसका रायता या सब्जी भी नहीं बनानी चाहिए।
(और पढ़ें - गर्मियों में हेल्दी समझकर गलती से भी नहीं पीने चाहिए ये ड्रिंक)
लौकी कड़वी न निकलें इसके लिए सही लौकी का चुनाव करना जरूरी है। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि लौकी ताजी ही हो, हल्के हरे रंग की हो और हल्की मुलायम हो। सख्त, पीली पड़ चुकी या कड़वी लौकी अक्सर बासी होती है और इसका स्वाद भी अच्छा नहीं रहता, खासकर जूस बनाने के लिए। जब आप ताजी लौकी चुनते हैं तो उससे बना जूस पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है।
(और पढ़ें - गर्मियों में चाय-कॉफी की जगह क्या पीना चाहिए?)
आप जूस के लिए हमेशा पतली, मध्यम आकार की और नरम छिलके वाली लौकी ही चुनें। यह स्वाद में अच्छी होती है और सेहत के लिए भी। साथ ही ऐसी लौकी में पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है और इसका जूस भी आसानी से निकल आता है। वहीं मोटे छिलके या ज्यादा बड़े आकार की लौकी अक्सर ही अंदर से सख्त होती है, जिस वजह से उसका जूस निकालना मुश्किल होता है और स्वाद भी अच्छा नहीं होता।
(और पढ़ें - शरीर का वजन कम करने के लिए लौकी का जूस पीने के फायदे)
आपको सलाह दी जाती है कि लौकी का जूस हमेशा ताजा बनाकर ही पीएं। जूस बनाने के लिए पहले लौकी को अच्छी तरह से धोएं, फिर छीलकर काटें और जैसे भी आप जूस बनाना पसंद करते हैं उस तरह से बनाकर तुरंत पी लें। लौकी का जूस बनाते समय कोशिश करें कि आप इसमें किसी तरह का फ्लेवर या मसाले आदि का इस्तेमाल न करें और न ही चीनी या बहुत ज्यादा नमक मिलाएं। आप चाहें तो इसमें पुदीना, नींबू या थोड़ा अदरक मिलाकर स्वाद और पोषण दोनों बढ़ा सकते हैं।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information