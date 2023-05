Healthy Diet Tips By AYUSH : मौसमी बीमारियों और संक्रमण के मौसम में खुद को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित डाइट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए मौसम के अनुसार उपलब्ध अनाज, फलों और सब्जियों को डाइट में शामिल करने की सलाह एक्सपर्ट्स देते हैं। इन खाद्य-पदार्थों को विभिन्न तरीकों से पकाकर या कच्चा ही डाइट में शामिल किया जा सकता है जिससे, लोगों को इसका भरपूर फायदा मिल सके। इसी तरह वन पॉट मील (One Pot Meal) के तौर पर बनने वाली खिचड़ी (Khichadi), बिरयानी (Biriyani), दाल-ढोकली (Dal Dhokali) और पुलाव (Pulav) जैसी डिशेज में कई प्रकार के अनाज, सब्जियां मसाले और हर्ब्स मिलायी जाती हैं जो इनका ज़ायका तो बढ़ाती ही हैं साथ ही इन्हें बहुत अधिक पौष्टिक भी बना देती हैं।(Healthy Diet Tips By AYUSH In Hindi)

भारत के आयुष मंत्रालय ने हेल्दी इटिंग से जुड़े कुछ ऐसे ही सुझाव दिए हैं जहां दो पारम्परिक भारतीय डिशेज (Traditional Indian Dishes) के सेवन की सलाह दी गयी। ये दो डिशेज़ हैं खिचड़ी और पुलाव। एक ट्वीट के माध्यम से इन दोनों डिशेज की खूबियों और इनके सेहत लाभ के बारे में मंत्रालय द्वारा लिखा गया। वहीं, साथ ही यह भी टिप दी गयी कि किस तरह घर-घर में पकने वाली खिचड़ी और बिरयानी को थोड़ा अधिक हेल्दी बनाया जा सकता है।