छोटे बच्चों को चावल की जगह बाजरा जैसे अनाज खिलाने से होती है बेहतर ग्रोथ, स्टडी का दावा

एक नयी स्टडी के अनुसार मोटा अनाज खाने से बच्चों का विकास 26-39 फीसदी तक तेज गति से हो सकता है।

बच्चों के विकास के लिए उन्हें हेल्दी डाइट और पोषक तत्वों की समुचित खुराक दिलाना आवश्यक है। इसीलिए बच्चों को खान-पान के साथ सप्लीमेंट्स और टॉनिक भी दिए जाते हैं। वहीं, हाल ही में एक स्टडी में यह बात सामने आ है कि बच्चों को बैलेंस्ड डाइट देते हुए उसमें अगर चावल की जगह जौ-बाजरा या ज्वार जैसे पारम्परिक भारतीय अनाज (Indian Grains) खिलाए जाएं तो उन्हें इसका अधिकतम लाभ होगा। इस स्टडी के अनुसार मोटा अनाज खाने से बच्चों का विकास 26-39 फीसदी तक तेज गति से हो सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट की एक टीम ने मोटे अनाज (जौ, मकई, बाजरा आदि) से जुड़ी एक स्टडी कि जिस में जौ, बाजरा और मकई जैसे मोटे अनाजों (Millets) को 'स्मार्ट फूड' कहा गया। एक्सपर्ट्स के अनुसार, इन मोटे अनाजों की मदद से कुपोषण (Malnutirtion In Kids) का सामना कर पाना अधिक आसान हो सकता है। इस स्टडी के परिणाम 'नूट्रीएंट्स' (Nutrients) नामक जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं। (Healthy Diet Tips For Children's Growth In Hindi.)

चावल की बजाय बाजरा और ज्वार है बच्चों के लिए अधिक पौष्टिक

इस स्टडी के लिए पहले से उपलब्ध 8 विभिन्न स्ट़डीज के डेटा का भी विश्लेषण किया गया वहीं, भारत समेत 4 देशों की 7 संस्थाओं ने इस स्टडी में हिस्सा लिया। स्टडी की अगुवाई इंटरनेशनल क्राप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ सेमी-एरिड ट्रापिक्स (आइसीआरआइएसएटी) की सीनियर न्यूट्रिशन साइंटिस्ट डॉ. एस. अनीता ने की स्टडी के परिणामों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस स्टडी के दौरान ऐसा देखा गया कि मिलेट या मोटे अनाज (जिनकी कई प्रजातियां भारत में भी पायी जाती हैं), उनके सेवन से शरीर को प्रोटीन, सल्फर युक्त अमीनो एसिड तथा कैल्शियम जैसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जो बच्चों के शारीरिक विकास में मदद करते हैं। (Healthy Diet Tips For Children's Growth)

इस स्टडी में छोटे बच्चे, शिशु, प्री- स्कूल (pre school kids) जाने वाले बच्चे और कि टीनएजर्स को भी शामिल किया गया। अलग-अलग समूहों के आधार पर विभिन्न प्रकार के अनाजों के प्रभावों की जांच की गयी। स्टडी में रागी या नाचनीके अलावा, ज्वार, बाजरा और विभिन्न अनाजों के मिश्रण वाला भोजन दिया गया। स्टडी के निष्कर्षों के अनुसार,

ऐसे बच्चे जिन्हें मोटे अनाज वाला भोजन दिया गया उनकी हाइट में 28.2 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई। (Foods That Help to Increase Height)

वहीं, 26 फीसदी वेट गेन भी देखा गया जबकि, बांह के ऊपरी भाग की मोटाई 39 फीसदी अधिक पायी गयी।

मिलेट्स के सेवन के हैं और भी स्वास्थ्य लाभ

बता दें कि, इन सभी स्टडीज में ऐसे देश के बच्चों को शामिल किया गया जहां मुख्य भोजन में चावल (Rice) का समावेश अधिक होता है। इन स्टडीज के परिणामों के आधार पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बच्चों को भोजन में मोटे अनाज शामिल किए जाएं तो उनके विकास के लिहाज से यह अधिक लाभकारी साबित हो सकता है। वहीं, इस प्रकार के अनाजों के सेवन से बच्चों में इन स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा (Risk of various health problems) भी कम होते देखा गया-

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गयी डाइट से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी भी तरीके को आज़माने या किसी स्वास्थ्य समस्या के इलाज से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया किसी विशेषज्ञ का परामर्श ज़रूर लें।)

