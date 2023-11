कब्ज से परेशान होकर बार-बार जाते हैं टॉयलेट, रात को सोने से पहले दूध में डालकर पीएं ये खास चीज

Milk remedy for constipation: अगर आप भी कब्ज से परेशान हैं और दवाएं ले लेकर थक गए हैं, तो हम इस लेख में दूध के बहुत ही सरल और प्रभावी नुस्खे के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।

Home remedy to get rid of constipation: आजकल लोगों की जीवनशैली कुछ इस प्रकार हो गई है, कि काम का लोड बढ़ता जा रहा है और खुद की देखभाल करने के लिए टाइम की कमी होती जा रही है। यही कारण है कि लोग काम के कारण ज्यादातर समय डेस्क पर बिताते हैं और फिर घर पर आकर सो जाते हैं। साथ ही बाहर खाने की आदत भी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है। इस कारण से लोगों का पाचन लगातार खराब होता जा रहा है और कब्ज जैसी समस्याएं हो रही हैं। कुछ लोगों ने तो रोजाना रात को कब्ज की दवाएं लेकर सोना आदत बना ली है, लेकिन ये दवाएं अगर लंबे समय तक ली जाएं तो कहीं न कहीं आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसलिए देसी नुस्खों को अपनाकर कब्ज से छुटकारा पाना जरूरी है। ऐसे ही एक देसी और आसान तरीके के बारे में हम आपको बता सकते हैं, जिसे आप आराम से मैनेज भी कर सकते हैं।

दूध को बनाए कब्ज की दवा

आपने बिल्कुल सही सुना है, दूध को ही कब्ज की दवा बनाया जा सकता है और उसका तरीका भी बहुत आसान है। दूध से कुछ लोगों को कब्ज होती है, लेकिन अगर आप दूध में गुड़ डालकर पीते हैं तो यही दूध आपकी कब्ज को दूर करने में भी आपकी मदद करेगा। बस आपको इसका सही इस्तेमाल करने का तरीका जानना है।

दूध और गुड़ की रेसिपी

कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए दूध में गुड़ को चीनी की तरह न मिलाएं। बल्कि दूध को पहले उबलने के बाद जब दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसमें गुड़ मिलाना शुरू करें। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार दूध में गुड़ डालकर उबालने से दूध फट जाता है। इसलिए दूध को थोड़ा ठंडा होने का इंतजार करें। दूध में प्राकृतिक रूप से रेचक (Laxatives) गुण पाए जाते हैं, जो दूध के साथ मिलकर और भी प्रभावी तरीके से काम करते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको लो फैट मिल्क का ही इस्तेमाल करना है या फिर इसकी जगह आप गाय के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का गुड़ चुने, क्योंकि मार्केट में कई प्रकार के गुड़ मिलावटी होते हैं, जिनमें चीनी व कलर आदि को मिलाया जाता हैं। इसलिए अच्छी क्वालिटी के गुड़ का ही इस्तेमाल करें, जिससे आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा।

डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी

कई बार शरीर के अंदरूनी हिस्से में मौजूद किसी बीमारी के कारण भी लोगों को कब्ज की समस्या हो सकती है और ऐसे में घरेलू नुस्खों से उसका इलाज नहीं हो पाता है। इसलिए यदि आपको घरेलू नुस्खों से कब्ज में आराम नहीं हो रहा है, तो खुद से दवाएं लेने की बजाय एक बार डॉक्टर से संपर्क करें।