ब्लड शुगर के लिए ‘काल’ है ये स्वादिष्ट खिचड़ी, डायबिटीज में कई समस्याओं को रखेंगी कोसों दूर

Masoor Dal Khichdi : डायबिटीज मरीजों के लिए मसूर के दाल से तैयार खिचड़ी काफी ज्यादा हेल्दी हो सकती है। आइए जानते हैं किस तरह डायबिटीज में कैसे तैयार करें मसूर दाल की खिचड़ी?

Masoor Dal Khichdi : खिचड़ी एक ऐसी चीज है, जिसे शायद हर किसी ने खाई हो। यह काफी हेल्दी मानी जाती है, इसलिए अधिकतर बीमार व्यक्तियों को सबसे पहले खिचड़ी खाने की सलाह ही दी जाती है। यह न सिर्फ एक हल्का आहार है, बल्कि इसमें कई आवश्यक पोषण तत्व होते हैं। साथ ही यह काफी ज्यादा आसानीसे पच भी जाता है। घर में आप खिचड़ी कई तरह की चीजों से तैयार कर सकते हैं। अधिकतर लोग मूंग दाल से खिचड़ी बनाना पसंद करते हैं। वहीं, कई तरह से साग-सब्जियों को मिक्स करके भी खिचड़ी तैयार की जाती है। वहीं, अगर ब्लड शुगर कंट्रोल करने की बात आती है, तो भी आप कई तरह से खिचड़ी खा सकते हैं। लेकिन आप हम आपको इस लेख में एक स्पेशल तरीक से बनने वाली खिचड़ी के बारे में बताएंगे।

इस स्पेशल खिचड़ी का मुख्य इंग्रीएंट मसूर की दाल है, जो कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होती है। साथ ही इससे काफी हद तक ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। इस खिचड़ी को आप लंच या डिनर किसी भी समय खा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से-

शुगर में मसूर की दाल खा सकते हैं क्या? - Can diabetics eat Masoor Dal?

हां, डायबिटीज से ग्रसितमरीजों के लिए मसूर की दाल हेल्दी साबित हो सकते हैं। क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम ( Which dal is good for diabetic patient? ) होता है, जो ब्लड शुगर के स्तर को मैनेज कर सकता है। मसूर की दाल में फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा करने में मददगार साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, यह दाल ब्लड शुगर के स्तर में अचानक हुए स्पाइक्स को रोकने में मदद करता है। डायटीशियन का मानना है कि शाकाहारी लोगों के लिए मसूर की दाल, पनीर या बेसन से प्रोटीन युक्त आहार शुगर को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट हो सकते हैं।

खिचड़ी बनाने के लिए कौन सा चावल करना चाहिए यूज?

इस खिचड़ी को तैयार करने के लिए आप आप सफेद चावल के बजाय ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि सफेद चावल की तुलना में ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। साथ ही इसमें पोषक तत्वों की भी अधिकता होती है। डायबिटीज रोगियों के लिए ब्राउन राइस एक अच्छा विकल्प होता है।

डायबिटीज मरीजों के लिए मसूर दाल की खिचड़ी कैसे बनाएं?

मसूर दाल की खिचड़ी तैयार करने के लिए सबसे पहले दाल और चावल को बराबर मात्रा में लेकर अलग-अलग धो लें। दोनों को अच्छे से धोने के बाद इसे लगभग 20 से 30 मिनट के लिए पानी में भिगोकर थोड़ दें। अब एक कूकर लें, इसमें घी या तेल डालें।

जब घी गर्म हो जाए, तो इसमें जीरा और हरी मिर्च का तड़का लगाएं। इसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज डालकर इसे सुनहरा होने तक भून लें। इसके बाद इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट और टमाटर को काटकर डालें और कुछ और मिनट तक पकाएं।

जब टमाकर पक जाए, तो इसमें भीगे हुए दाल और चावल डालें और अपने अनुसार पानी और नमक भी डाल दें। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालकर कुकर को बंद कर लें। जब 2 से 3 सीटी लग जाए, तो गैस को बंद कर लें। लीजिए स्वादिष्ट मसूर के दाल की खिचड़ी तैयार है।

इस खिचड़ी को आप डायबिटीज में भी खा सकते हैं। इससे आपके शरीर को कई लाभ हो सकते हैं। हालांकि, अगर आपको डायबिटीज की परेशानी के साथ-साथ यूरिक एसिड की समस्या है, तो मसूर दाल खाने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

