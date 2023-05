मैग्नीशियम की कमी से बढ़ सकता है हेयर फॉल, जाने कौन-से फूड्स खाने से पूरी होती है इस न्यूट्रिएंट की कमी

बहुत अधिक संख्या में बालों का टूटकर गिरना या हेयर फॉल होना मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स की कमी के कारण हो सकता है।

Nutritional Deficiencies that can cause Hair Fall: विटामिंस, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ना केवल हमारे शरीर बल्कि हमारी स्किन, दांतों, आंखों और बालों के लिए भी अति आवश्यक होते हैं। रोजमर्रा के भोजन से हम जो भी पोषक तत्व प्राप्त करते हैं वे लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्ट जैसे महत्वपूर्ण अंगों को काम करने में सहायता करते हैं वहीं, वे हमारे ब्रेन को भी फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन, इन सबके साथ-साथ हमारे बालों का पोषण भी इन न्यूट्रिंएंट्स की मदद से होता है जो बालों को हेल्दी और मजबूत बनाकर उनमें नयी चमक भरते हैं। लेकिन , जब शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो इसका प्रभाव बॉडी हेल्थ के साथ बालों की सेहत पर भी पड़ता है। बालों का कमजोर होना, टूटना, हेयर लॉस, फ्रिजी और दोमुंहे बालों के अलावा हेयर फॉल होना भी ऐसी ही कुछ विशेष पोषक तत्वों की कमी के लक्षण हैं।

किन पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है हेयर फॉल

एक्सपर्ट्स के अनुसार, बहुत अधिक संख्या में बालों का टूटकर गिरना या हेयर फॉल होना कुछ विटामिंस के अलावा मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स की कमी के कारण हो सकता है। बालों के लिए विटामिन 9 या फॉलिक एसिड, विटामिन 7 यानि बायोटिन बहुत ही जरूरी होते हैं। इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन सी की कमी होने से भी हेयर फॉल की समस्या गम्भीर हो सकती है। इसके साथ ही बालों का टेक्स्चर बदलने जैसी समस्याएं भी मैग्नीशियम की कमी से हो सकती हैं। वहीं, शरीर में भी मैग्नीशियम की कमी के चलते कई प्रकार के गम्भीर लक्षण दिखाई दे सकते हैं।

मैग्नीशियम की कमी के लक्षण क्या हैं? (Symptoms of Magnesium deficiency)

बहुत अधिक थकान महसूस करना

भूख न लगना

शरीर में पिन चुभने जैसा दर्द महसूस होते रहना

मतली और उल्टी

मसल्स में पेन

ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ना

मैग्नीशियम की कमी दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए?

हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और केल खाएं।

बींस, दाल और राजमा जैसे दलहनों का सेवन करें।

जौ, ब्राउन राइस, बाजरा और अन्य साबुत अनाज खाएं।

मौसमी फल सब्जियों की मात्रा भोजन में बढ़ा दें।

RECOMMENDED STORIES