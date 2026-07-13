1 महीने में 5 से 7 किलो वजन घटाना है? डाइटिशियन ने बताया असरदार वेट लॉस प्लान

क्या आप भी 1 महीने के समय में 5 से 7 किलो वजन कम करना चाहते हैं? लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार ये होगा कैसे? तो डाइटिशियन ने कुछ टिप्स शेयर किए हैं, जिन्हें अपनाकर आप तेजी से वजन कम कर सकते हैं।

Medically Verified By: Dt. Pranjal kumat

आज के समय में वजन घटाना मुश्किल काम है।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बढ़ता वजन लाखों लोगों की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक बन चुका है। कई लोग शादी, किसी खास इवेंट या बेहतर फिटनेस के लिए कम समय में वजन घटाना चाहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या एक महीने में 5 से 7 किलो वजन कम किया जा सकता है? इस सवाल का सीधा सा जवाब है हां। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल की डाइटिशियन प्रांजल कुमत का कहना है कि 1 महीने में 5 से 7 किलो वजन आसानी से कम किया जा सकता है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब किसी व्यक्ति का शुरुआती वजन ज्यादा हो, वह नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, संतुलित डाइट ले और पर्याप्त नींद के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाए। बिना सोचे-समझे क्रैश डाइट या भूखे रहने से वजन तो कम हो सकता है, लेकिन इससे शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है।

डाइटिशियन प्रांजल कुमत के अनुसार, "वजन घटाने का मतलब सिर्फ कम खाना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही मात्रा में पौष्टिक भोजन लेना और शरीर को एक्टिव रखना भी उतना ही जरूरी है।" आइए जानते हैं कैसे 1 महीने में 5 से 7 किलो तक वजन कम किया जा सकता है।

वजन घटाने के लिए खाने को संतुलित करें।

वजन कम करने का गोल कैसे तय करें?

हेल्थ एक्सपर्ट बताती हैं कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। इसलिए किसी और का डाइट प्लान आपके लिए काम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर आपका वजन काफी ज्यादा है, तो शुरुआती एक महीने में 5 से 7 किलो तक वजन कम हो सकता है। लेकिन जिन लोगों का वजन सामान्य के आसपास है, उनके लिए इतनी तेजी से वजन कम करना सही नहीं होता है।

1 महीने में वजन घटाने के लिए क्या करें?

अगर आप भी 1 महीने में 5 से 7 किलो वजन कम करना चाहते हैं तो डाइटिशियन द्वारा बताए गए प्लान को फॉलो कर सकते हैं।

सुबह उठते ही 1-2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। सादा पानी पीने में परेशानी है तो गुनगुने पानी में नींबू का रस डालें। रातभर पानी न पीने से शरीर डिहाइड्रेट रहता है और शरीर को खोया हुआ पोषण मिलता है। गुनगुना पानी पीने के बाद 40 से 45 मिनट के बाद किसी प्रकार की एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में आप तेज चलना, जॉगिंग, साइकिलिंग, योग और स्किपिंग को शामिल कर सकते हैं। एक्सपर्ट बताती हैं कि अगर संभव हो तो सप्ताह में 3-4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें। इससे फैट तेजी से कम होता है और मसल्स मजबूत रहती हैं। वजन घटाने के लिए सुबह गुनगुना पानी पीने के साथ- साथ ब्रेकफास्ट करना भी बहुत जरूरी है। वेट लॉस के लिए नाश्ते में ओट्स, दलिया, पोहा, मूंग चीला, बेसन चीला, उबले अंडे, स्प्राउट्स और मौसमी फलों को शामिल करें। नाश्ते के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक्स खाना भी वजन घटाने में मदद करता है। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में एक मौसमी फल, नारियल पानी, छाछ, मुट्ठी भर बादाम या अखरोट खाएं। इस तरह के खाने से बार- बार भूख नहीं लगती है और आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ लगता है। काम की भागदौड़ के बीच अक्सर हम लोग लंच को स्किप कर देते हैं। लेकिन लंच को स्किप करने से स्नैक्स और चीजें ज्यादा खाने की संभावना कई गुणा बढ़ जाती है। वजन घटाने के लिए लंच की थाली का संतुलित होना बहुत जरूरी है। लंच की थाली में 2 मल्टीग्रेन रोटी, एक कटोरी दाल, हरी सब्जी, सलाद और दही को शामिल करें। शाम को अक्सर सबसे ज्यादा भूख लगती है। ऐसे में ग्रीन टी, भुना चना, मखाना, स्प्राउट्स, सूप लें। वजन घटाने की जर्नी के दौरान बिस्कुट, नमकीन और तली हुई चीजें बिल्कुल न खाएं। वजन घटाने के दौरान अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि उन्हें रात का डिनर स्किप करना चाहिए। लेकिन रात को खाना खाना भी जरूरी है। वजन घटाने के लिए रत में सूप, पनीर, दाल, सब्जी और सलाद खाएं। कोशिश करें कि सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले खाना खा लें।

शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है।

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वजन घटाने के लिए कितना पानी पिएं?

डाइटिशियन प्रांजल कुमत बताती हैं कि वजन घटाने के दौरान पर्याप्त पानी पीना बेहद जरूरी है। रोजाना लगभग 2.5 से 3.5 लीटर पानी पीने की कोशिश करें। अगर आप किसी प्रकार की दवा का सेवन कर रहे हैं या आपके शहर में गर्मी ज्यादा है तो पानी की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है।

खानपान के साथ एक्सरसाइज भी है बहुत जरूरी है

अगर वजन तेजी से कम करना चाहते हैं तो रोज 8,000 से 10,000 कदम चलने का लक्ष्य रखें। पूरे दिन लंबे समय तक लगातार बैठे रहने से बचें। हर 45-60 मिनट में 2-3 मिनट टहलें, ताकि शरीर एक्टिव रहे। शरीर के सही तरीके से एक्टिव रहने से मेटाबॉलिज्म तेज रहता है, जिससे वजन को तेजी से कम करने में मदद मिलती है।

क्या चीट मील ले सकते हैं?

डाइटिशियन कहती हैं कि वजन घटाने के दौरान पूरी तरह पसंदीदा खाना छोड़ देना भी सही नहीं है। सप्ताह में एक बार सीमित मात्रा में चीट मील लिया जा सकता है, लेकिन इसे चीट डे न बनाएं।

डाइटिशियन कहती हैं कि वजन घटाने के लिए संतुलित खानपान और खुद पर फोकस करना बहुत जरूरी है।

Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी देने के लिए है। अगर वजन घटाना चाहते हैं तो अपने लिए एक्सपर्ट से शरीर की लंबाई, उम्र, बीमारी के आधार पर डाइट प्लान बनवाने की कोशिश करें।