हर महीने पीरियड्स के समय होता है गम्भीर दर्द तो लाइफस्टाइल में करें ये 4 बदलाव, मिलेगी तकलीफ से राहत

पीरियड्स से जुड़े परेशानियों से आराम के लिए महिलाएं अपनी डाइट और लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ बदलाव कर सकती हैं। यहां पढ़ें कुछ ऐसी ही हेल्दी आदतों के बारे में।

हर महीने पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेट में गम्भीर दर्द से लेकर शरीर और हाथ-पैरों में सूजन, कमर में दर्द, पेट फूलने, पैरो में दर्द और कई बार बुखार या उल्टी जैसी तकलीफों से महिलाएं माहवारी के दौरान परेशान हो जाती हैं। दरअसल, पीरियड्स की प्रक्रिया के दौरान शरीर में हार्मोन्स का स्तर ऊपर-नीचे हो जाता है। इसी तरह शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की भी कमी होने लगती है जिससे महिलाएं शारीरिक स्तर पर कमजोर हो जाती हैं और मानसिक सेहत पर भी इसका असर दिखायी देता है। इन परेशानियों से बचने के लिए महिलाएं अपनी डाइट और लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ बदलाव कर सकती हैं जिससे उन्हें पीरियड्स से जुड़ी तकलीफों से भी आराम मिल सकता है। यहां पढ़ें कुछ ऐसी ही हेल्दी आदतों के बारे में। (Lifestyle changes to reduce period pain in Hindi)

रोजाना करें थोड़ी देर कसरत

पीरियड्स के दिनों में होने वाली थकान और सुस्ती के कारण महिलाओं को एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता लेकिन, पीरियड्स में एक्सरसाइज करना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। कसरत करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है जिससे एनर्जी मिलती है और शरीर की सूजन कम होती है।

बढ़ा दें लिक्विड इंटेक

चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स (mood swings) और नसों में तनाव पीरियड्स के दौरान महसूस होने वाली सबसे आम समस्याएं हैं। इसकी वजह शरीर में पानी की कमी भी हो सकती है। इसीलिए, पीरियड्स के समय 8-10गिलास पानी पीने के साथ-साथ आप नारियल पानी, वेजिटेबल्स का सूप,जूस और नींबू पानी जैसी चीजों का भी सेवन कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर की सूजन भी कम होती है।

हेल्दी डाइट है जरूरी

मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान महिलाओं को हेल्दी खान-पान की मदद से कई तकलीफों से राहत मिल सकती है। जैसे-सीजनल फ्रूट्स और सब्जियों (fruits and vegetables) का सेवन करने से उन्हें विभिन्न प्रकार के विटामिंस, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्वों का लाभ मिल सकता है।जिससे कमजोरी दूर होगी और शरीर अंदर से मजबूत बनेगा। इसी तरह हरी पत्तेदार सब्जियों, नट्स और सीड्स, विभिन्न प्रकार की हर्ब्स, दालें और नेचुरल मसालों का सेवन करने से भी तकलीफ से आराम मिल सकता है।

इन चीजों से करें परहेज

ब्लोटिंग, पेट फूलने और स्किन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए पीरियड्स के दौरान महिलाओं को दूध या डेयरी प्रॉडक्ट्स के सेवन से बचना चाहिए। दरअसल, दूध में कुछ एक्टिव हार्मोन्स रहते हैं और दूध पीने से महिलाओं के शरीर एस्ट्रोजन (estrogens), प्रोजेस्टेरोन (progesterone) और टेस्टोस्टेरोन (testosterone) जैसे हार्मोन्स के स्तर को असंतुलित कर सकते हैं।