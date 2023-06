Weight Loss Drink: नींबू का सेवन कर घटाना है वजन, तो ट्राई करें ये तरीका भी, तेज़ी से हो सकता है वेट लॉस

इस ड्रिंक को पीने से ना केवल तेज़ी से फैट बर्न हो सकता है। साथ ही यह इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम कर सकता है। (Weight Loss Drink For Winters)

Weight Loss Drink For Winters: वेट लॉस करना ना केवल फिट दिखने बल्कि, स्वस्थ रहने के लिहाज से भी ज़रूरी है। मोटापा कई लाइफस्टाइल डिज़िज़ेज़ का खतरा बढ़ा देता है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिज़िज़ेज़ में कॉम्प्लिकेशन्स से बचने के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज और वजन कम करने जैसे फिटनेस रूल्स फॉलो करने की सलाह डॉक्टर्स द्वारा दी जाती है। इन सबके साथ-साथ वेट लॉस के लिए लोग कुछ घरेलू नुस्खों को भी पसंद करते हैं। खासकर, वेट लॉस के लिए कुछ विशेष ड्रिंक्स का सेवन भी किया जाता है। ऐसे ही एक होममेड ड्रिंक की रेसिपी हम लिख रहे हैं यहां जो आसानी से तैयार हो जाता है। सर्दियों के मौसम में इस ड्रिंक को पीने से दोहरे फायदे हो सकते हैं। ठंड की वजह से जब लोग वर्कआउट करने से कतराते हैं तब इस ड्रिंक को पीने से ना केवल तेज़ी से फैट बर्न हो सकता है। साथ ही यह इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम कर सकता है। (Weight Loss Drink For Winters In Hindi)

सर्दियों में पीएं यह खास वेट लॉस ड्रिंक (Healthy Recipe Of Weight Loss Drink For Winters )

वजन कम करने और रोग-प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाला यह ड्रिंक बॉडी डिटॉक्स (Body Detoxification) के लिए भी कारगर साबित हो सकता है। इस हर्बल ड्रिंक को बनाने के लिए विटामिन सी से भरपूर नींबू का रस और गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि नींबू का सेवन वेट लॉस (Lemon For Weight Loss) के लिए बहुत अधिक किया जाता है वहीं गन्ने के रस (Sugarcane juice) से तैयार किया जाने वाला गुड़ (gur or jaggery) का सेवन भी शरीर के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। यहां पढ़ें इन दोनों हेल्दी फूड्स (healthy foods) का इस्तेमाल कर कैसे बना सकते हैं आप यह स्वादिष्ट और असरदार वेट लॉस ड्रिंक-

किसी बर्तन में एक गिलास पानी (water) को आंच पर उबलने के लिए रखें।

अब इसमें, एक चम्मच गुड़ का पाउडर (jaggery powder) डालें।

5 मिनट तक पानी और गुड़ के मिश्रण को पकने दें। फिर, इसे आंच से उतार कर छान लें।

अब, गुड़ वाले पानी में आधे नींबू का रस (lemon juice) मिलाएं और इसे चम्मच से मिक्स करें।

अपनी पसंद के अनुसार इसे गर्मागर्म या ठंडा करके पीएं।

नींबू-गुड़ की चाय पीने के अन्य फायदे

यह ड्रिंक सर्दी-जुकाम जैसी मौसमी समस्याओं से राहत मिल सकती है।

फ्री-रेडिकल डैमेज (Free Radicals Damage) से शरीर को सुरक्षा देता है।

डाइजेशन सिस्टम को काम करने में सहायता होती है। जिससे, पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ब्लोटिंग और पेट दर्द आदि कम होते हैं।

गुड़ के सेवन से शरीर को शक्ति मिलती है, खून की कमी पूरी होती है और कमज़ोरी से राहत मिलती है।

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गयी वेट लॉस और घरेलू नुस्खों से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी भी नुस्खे को आज़माने या किसी स्वास्थ्य समस्या के इलाज से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया किसी विशेषज्ञ का परामर्श ज़रूर लें।)

