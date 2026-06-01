नौतपा में क्यों नहीं खाने चाहिए बैंगन? किडनी स्टोन से जुड़ी है वजह

इन दिनों पूरे देश में नौतपा के दिन चल रहे हैं। नौतपा के दौरान खानपान का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है। इसमें मुख्य रूप से बैंगन न खाने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं नौतपा में बैंगन खाने के लिए क्यों मना किया जाता है।

Written By: Ashu Kumar Das | Published : June 1, 2026 9:59 AM IST

Medically Verified By: Dr. Chanchal Sharma

नौपता में बैंगन नहीं खाने की सलाह दी जाती है। (image Credit: Chatgpt)

इन दिनों पूरे देश में साल के सबसे 9 गर्म दिन यानी की नौतपा चल रहा है। नौतपा सेहत और खानपान के लिहाज से काफी सेंसिटिव माना जाता है। नौतपा के दौरान कई तरह की चीजें खाने के लिए मना की जाती है। इसमें प्रमुख रूप से शामिल है बैंगन। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि लेकिन नौतपा के दिन ज्येष्ठ के महीने में आते हैं और सनतान कैलेंडर ज्येष्ठ के महीने में बैंगन खाने से परहेज करने की सलाह देता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में कहा जाता है कि नौतपा के दौरान अगर बैंगन खाया जाए तो किडनी में पथरी हो जाती है। लेकिन क्या सच में नौतपा में बैंगन खाने से किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह।

नौतपा में बैंगन खाने से क्यों बचने की सलाह दी जाती है?

दिल्ली की आशा आयुर्वेदा की डायरेक्टर और एक्सपर्ट डॉ. चंचल शर्मा बताती हैं कि आयुर्वेद के अनुसार बैंगन की तासीर गर्म मानी जाती है। नौतपा में पहले ही शरीर तेज गर्मी और लू का सामना कर रहा होता है, ऐसे में अधिक मात्रा में बैंगन खाने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है।इससे कुछ लोगों को पेट में जलन, गैस, अपच या एसिडिटी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा, गर्मियों में शरीर में पानी की कमी जल्दी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त पानी नहीं पीता और साथ में ऐसी चीजें ज्यादा खाता है जो शरीर पर अतिरिक्त असर डालती हैं, तो इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने का खतरा रहता है।

क्या बैंगन खाने से किडनी स्टोन हो सकता है?

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉ. चंचल शर्मा कहती हैं- सीधे तौर पर यह कहना सही नहीं होगा कि बैंगन खाने से किडनी स्टोन हो जाता है। बैंगन में ऑक्सलेट (Oxalate) नामक तत्व पाया जाता है। जिन लोगों को पहले से किडनी स्टोन की समस्या है या बार-बार पथरी बनने की आशंका रहती है, उन्हें अधिक ऑक्सलेट वाली चीजें सीमित मात्रा में खाने की सलाह दी जाती है। नौतपा में बैंगन खाया और ऑक्सलेट युक्त चीजें खाई जाए तो इससे किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है।

किन लोगों को नौतपा में बैंगन नहीं खाना चाहिए?

जिन्हें पहले से किडनी स्टोन की समस्या हो जिनका पाचन कमजोर हो जिन्हें एसिडिटी या गैस की शिकायत रहती हो जिन लोगों को लू और डिहाइड्रेशन ज्यादा हो।

डॉ. चंचल शर्मा कहती हैं कि नौतपा में बैंगन खाना पूरी तरह नुकसानदायक नहीं माना जाता, लेकिन जरूरत से ज्यादा सेवन और कम पानी पीना कुछ लोगों में परेशानी बढ़ा सकता है। खासकर किडनी स्टोन के मरीजों को संतुलित मात्रा में बैंगन खाने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी जाती है।

Disclaimer: नौतपा में अगर आप भी बैंगन खाते हैं तो सावधान हो जाइए। नौतपा के दौरान बैंगन या कोई भी ऑक्सलेट युक्त सब्जी खाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अगर आपको बैंगन से किसी प्रकार की एलर्जी है तो उसे बिल्कुल न खाएं। इसके साथ ही किडनी के स्टोन के मरीज भी नौतपा के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, ताकि शरीर हाइड्रेट रहे।

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