डाइटिशियन कहती हैं कि खानपान में अगर थोड़ा सा संतुलन बनाया जाए, तो इससे शरीर में खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। आइए जानते हैं खून बढ़ाने वाले 5 फूड आइटम के बारे में-

शरीर में हो गई है खून की कमी, तो खाना शुरू कर दें 5 चीजें; बढ़ेगा Hemoglobin का लेवल
Medically Reviewed By: Dr. Sukh Sabia Preet Kaur

Written by Ashu Kumar Das |Published : February 28, 2026 7:15 AM IST

Khoon Badhne ke Liye Kya Khaye: एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन (खून की कमी) का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर के अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। दिल्ली के द्वारका स्थित मैक्योर हॉस्पिटल की डाइटिशियन

डॉ. सुख सबिया प्रीत के अनुसार, शरीर में खून की कमी के कारण थकान, कमजोरी, चक्कर आना और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी जैसी समस्याएं होती हैं। इसके साथ ही, महिलाओं के शरीर में खून की कमी की वजह से पीरियड्स में विभिन्न प्रकार की परेशानी होती है।

डाइटिशियन कहती हैं कि खानपान में अगर थोड़ा सा संतुलन बनाया जाए, तो इससे शरीर में खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं, वो कौन सी 5 चीजे हैं, जिन्हें खाने से हीमोग्लोबिन लेवल तेजी से बढ़ता है।

खून बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

  1. हरी पत्तेदार सब्जियां- रोजाना के खानपान में हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से शरीर का खून बढ़ता है। डाइटिशियन बताती हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन, फोलेट और क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, जो शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए आवश्यक है। पालक, मेथी, सरसों का साग और ब्रोकोली जैसी हरी सब्जियां लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ावा देती हैं। नियमित रूप से हरी सब्जियां खाने से शारीरिक कमजोरी, थकान और एनीमिया की समस्या से बचाव होता है।
  2. विभिन्न प्रकार की दालें- चना, राजमा, लोबिया, मसूर और सोयाबीन जैसे बीन्स आयरन और प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। चना, राजमा खाने से शरीर का खून धीरे- धीरे बढ़ने लगता है। विभिन्न प्रकार की दालों में फोलेट भी होता है, जो नई लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। यह कोशिकाओं की मरम्मत और विकास के लिए फायदेमंद होता है।
  3. गुड़- गुड़ में प्रचूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। रोजाना 1 छोटा टुकड़ा गुड़ खाने से शरीर में खून की कमी धीरे-धीरे दूर होने लगती है। नियमित रूप से सीमित मात्रा में गुड़ खाने से लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ावा मिलता है और एनीमिया के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। गुड़ पाचन क्रिया को सुधारता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है।
  4. सोयाबीन- सोयाबीन खून बढ़ाने में मददगार होता है क्योंकि इसमें आयरन, फोलेट और उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। डाइटिशियन बताती हैं कि आयरन हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन के संचार को बेहतर बनाता है। सोयाबीन में मौजूद फोलेट नई लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है, जिससे एनीमिया का जोखिम कम हो सकता है।

खून की कमी के लिए आयरन के साथ जरूरी है विटामिन सी

सिर्फ आयरन लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उसका शरीर में सही अवशोषण भी जरूरी है। इसके लिए विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। आंवला, संतरा, मौसंबी, नींबू, अमरूद और टमाटर आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करते हैं। डाइटिशियन सलाह देते हैं कि आयरन से भरपूर भोजन के साथ या बाद में विटामिन सी वाले फल जरूर लें।

खून बढ़ाने के लिए क्यों जरूरी है विटामिन बी12

इसके साथ ही फोलिक एसिड और विटामिन बी12 भी हीमोग्लोबिन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फोलिक एसिड के लिए हरी सब्जियां, मूंगफली, चना और अंकुरित अनाज लाभकारी हैं। विटामिन बी12 मुख्य रूप से दूध, दही, पनीर और अंडे में पाया जाता है। शुद्ध शाकाहारी लोगों को बी12 की कमी से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

