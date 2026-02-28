Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Khoon Badhne ke Liye Kya Khaye: एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन (खून की कमी) का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर के अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। दिल्ली के द्वारका स्थित मैक्योर हॉस्पिटल की डाइटिशियन
डॉ. सुख सबिया प्रीत के अनुसार, शरीर में खून की कमी के कारण थकान, कमजोरी, चक्कर आना और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी जैसी समस्याएं होती हैं। इसके साथ ही, महिलाओं के शरीर में खून की कमी की वजह से पीरियड्स में विभिन्न प्रकार की परेशानी होती है।
डाइटिशियन कहती हैं कि खानपान में अगर थोड़ा सा संतुलन बनाया जाए, तो इससे शरीर में खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं, वो कौन सी 5 चीजे हैं, जिन्हें खाने से हीमोग्लोबिन लेवल तेजी से बढ़ता है।
सिर्फ आयरन लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उसका शरीर में सही अवशोषण भी जरूरी है। इसके लिए विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। आंवला, संतरा, मौसंबी, नींबू, अमरूद और टमाटर आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करते हैं। डाइटिशियन सलाह देते हैं कि आयरन से भरपूर भोजन के साथ या बाद में विटामिन सी वाले फल जरूर लें।
इसके साथ ही फोलिक एसिड और विटामिन बी12 भी हीमोग्लोबिन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फोलिक एसिड के लिए हरी सब्जियां, मूंगफली, चना और अंकुरित अनाज लाभकारी हैं। विटामिन बी12 मुख्य रूप से दूध, दही, पनीर और अंडे में पाया जाता है। शुद्ध शाकाहारी लोगों को बी12 की कमी से बचने के लिए डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़ सकती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
