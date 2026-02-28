ये 3 फूड्स खाने से बढ़ता है बवासीर का खतरा, फिर भी जम कर खा रहे लोग

Kya Khane se Bawasir Hota Hai: आजकल लोग अपनी डाइट में ऐसे फूड्स को शामिल करने लगे हैं, जो बवासीर के खतरे को तेजी से बढ़ा सकती है। इस लेख में हम आपको अक्सर खाए जाने वाले ऐसे ही फूड्स के बारे में बताने वाले हैं।

Bawasir ka Karan Kya Hai: बवासीर ऐसी ऐसी बीमारी है जिसके नाम से भी लोग डरते हैं, क्योंकि यह बीमारी फिजिकली पेन तो देती ही है साथ ही साथ मानसिक रूप से भी बहुत दर्द देती है। जब भी बवासीर का नाम आता है, तो हर कोई यही प्रार्थना करता है, कि उन्हें बवासीर तो कभी न हो। लेकिन, सिर्फ प्रार्थना करने से क्या होता है, अगर आप फूड्स ही ऐसे खा रहे हैं। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन लोग अपनी रोजाना के खाने में ऐसे फूड्स को शामिल कर रहे हैं, जो बवासीर का कारण बन सकते हैं। लेकिन बात जब स्वाद की आती है, तो शायद वे बवासीर के डर को भी भूल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं आप तो अपने खाने में ऐसे फूड्स को शामिल नहीं कर रहे, जो बवासीर का कारण बनते हों? अब इसका पता तो आप ये लेख पढ़कर ही लगा पाएंगे।

लाल और हरी चटनी वाले स्ट्रीट फूड्स

सुनके मुंह में पानी आ गया ना? आएगा क्यों नहीं चटपटा तीखी लाल और हरी चटनी वाले स्ट्रीट फूड्स खाना किसे पसंद नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि ये फूड्स बवासीर का कारण बनने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक हैं। बवासीर का खतरा खासतौर पर उन लोगों में देखा जाता है, जो लगभग रोज ही ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हैं।

मैदा से बनी हुई चीजें

आजकल घर पर और बाहर बहुत से ऐसे फूड्स मिल जाते हैं, जो मैदा से बने होते हैं। व्हाइट ब्रेड से लेकर बिस्किट और कुकीज तक ये सभी फूड्स मैदा से बने होते हैं, जिन्में फाइबर बहुत ही कम होता है, लेकिन स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। अगर आपको भी घर पर तीखे और चटपटे नूडल्स, मैक्रोनी या पास्ता खाना पसंद है, तो आपको बता दें कि ये फूड्स बवासीर के खतरे को बढ़ाते हैं।

बहुत ज्यादा शुगर और चाय-कॉफी

बहुत ही कम लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रिफाइंड शुगर का सेवन करता है, तो उससे भी बवासीर होने का खतरा बढ़ जाता है। अपने खाने में ज्यादा शुगर लेने से पाचन और मेटाबॉलिज्म खराब होता है, आंत के अंदर गुड बैक्टीरिया कम और बैड बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, जिससे इन्फेक्शन और बवासीर जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ता है। इसके साथ-साथ चाय और कॉफी का सेवन करना भी बवासीर के खतरे को कुछ हद तक बढ़ा सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद कैफीन पानी की कमी पैदा करता है।

बवासीर को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी

बवासीर कोई आम बीमारी नहीं है और इसका खतरा बनने वाले फूड्स से दूर रहना बहुत जरूरी है। बवासीर का सबसे ज्यादा खतरा कब्ज बढ़ाता है और इसलिए अपनी डाइट में ऐसे किसी भी फूड को शामिल नहीं करना चाहिए, जो कब्ज का कारण बनता हो। साथ ही रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, हाइ फाइबर फूड्स, मौसमी फल व सब्जियां और अन्य हेल्दी फूड्स खाना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने और शराब व स्मोकिंग से दूर रहना भी बवासीर और कब्ज जैसी समस्याओं से दूर रहने में मदद करता है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।