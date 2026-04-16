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पानी पीने का सही तरीका क्या है? 5 आम गलतियां और उनके नुकसान

पानी पीने का सही तरीका बैठकर और घूंट-घूंट करके पीना है। खड़े होकर, बहुत ठंडा या खाने के तुरंत बाद पानी पीने से पाचन खराब होता है और जोड़ों के दर्द व किडनी की समस्या हो सकती है।

पानी पीने का सही तरीका क्या है? 5 आम गलतियां और उनके नुकसान
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Rajasekara Chakravarthi Madarasu

Written by Rashmi Upadhyay |Published : April 16, 2026 12:56 PM IST

हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी है। यही कारण है कि अच्छी सेहत के लिए सिर्फ साफ पानी पीना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से पीना भी उतना ही जरूरी है। आयुर्वेद में पानी पीने के नियमों को लेकर विस्तार से बताया गया है। यदि हम गलत तरीके से पानी पीते हैं, तो यह अमृत के समान पानी भी हमारे शरीर के लिए जहर की तरह काम करने लगता है और जोड़ों के दर्द, पाचन की समस्या और किडनी की बीमारियों का कारण बन सकता है। आज जाने माने नेफ्र्रोलॉजिस्ट डॉ. राजशेखर चक्रवर्ती मदरासु से हम जानेंगे कि पानी पीने का सही तरीका क्या है और वह कौन सी 5 आम गलतियां हैं जो हम अक्सर लोग करते हैं।

5 आम गलतियां और उनके नुकसान

अक्सर हम अनजाने में पानी पीते समय ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनका बुरा असर हमारे अंगों पर धीरे-धीरे पड़ता है:

1. खड़े होकर पानी पीना

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आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर चलते-फिरते या खड़े होकर पानी पी लेते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं, तो पानी बिना फिल्टर हुए बड़ी तेजी से सीधे पेट के निचले हिस्से और किडनी पर गिरता है। इससे किडनी पर दबाव बढ़ता है और वह पानी को ठीक से साफ नहीं कर पाती। साथ ही, खड़े होकर पानी पीने से शरीर के नसों में तनाव पैदा होता है और भविष्य में गठिया या जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है।

2. एक बार में बहुत सारा पानी पीना

प्यास लगने पर हम अक्सर एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर देते हैं। तेजी से पानी पीने के कारण पानी के साथ हमारे मुंह की लार पेट तक नहीं पहुंच पाती। लार पाचन क्रिया के लिए बहुत जरूरी है। बिना लार के पानी पेट में जाने से एसिडिटी, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याएं होने लगती हैं।

3. फ्रिज का ज्यादा ठंडा पानी पीना

गर्मी के मौसम में हम फ्रिज से निकालकर बर्फीला पानी पीते हैं, जो पल भर के लिए राहत देता है लेकिन शरीर के लिए खतरनाक है। ठंडा पानी पीने से हमारे पेट की जठराग्नि जिसे अंग्रेजी में Digestive Fire कहते हैं, शांत हो जाती है। जिससे खाना पचने में बहुत समय लगता है। यह खून की नसों को सिकोड़ देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। साथ ही, बहुत ठंडा पानी पीने से गला खराब होना और कब्ज की समस्या आम बात है।

4. खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद पानी पीना

कई लोग खाना खाते समय बीच-बीच में पानी पीते हैं या खाना खत्म होते ही एक-दो गिलास पानी पी लेते हैं। आयुर्वेद में भोजन के तुरंत बाद पानी पीना 'जहर' के समान माना गया है। खाना पचाने के लिए पेट में एक अग्नि जलती है। अगर आप तुरंत पानी पी लेते हैं, तो वह अग्नि बुझ जाती है और खाना पचने के बजाय पेट में सड़ने लगता है। इससे यूरिक एसिड बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं।

5. प्यास न लगने पर भी जबरदस्ती पानी पीना

अक्सर कहा जाता है कि दिन में 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन हर शरीर की जरूरत अलग होती है। बिना प्यास के सिर्फ नियम पूरा करने के लिए पानी पीना किडनी पर अतिरिक्त बोझ डालता है। इससे शरीर में सोडियम का लेवल कम हो सकता है, जिसे 'हाइपोनेट्रेमिया' कहते हैं। हमेशा अपने शरीर के संकेतों को सुनें।

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पानी पीने के संबंधित कुछ जरूरी टिप्स

  • सुबह खाली पेट पानी पिएं: सुबह उठते ही बिना ब्रश किए 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। यह रात भर मुंह में जमा लार को पेट में ले जाता है और पेट को साफ करने में मदद करता है।
  • तांबे के बर्तन का पानी: रात भर तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और इम्युनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है।
  • खाना खाने का नियम: पानी हमेशा खाना खाने से 30-40 मिनट पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पिएं। अगर बहुत जरूरी हो, तो खाने के बीच में एक-दो घूंट सामान्य पानी लिया जा सकता है।
  • मिट्टी के घड़े का पानी: फ्रिज के पानी की जगह मिट्टी के घड़े का पानी पिएं। यह प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है और पानी के pH लेवल को भी बैलेंस रखता है।
  • पेशाब के रंग पर ध्यान दें: अगर आपके पेशाब का रंग गहरा पीला है, तो इसका मतलब है कि आप कम पानी पी रहे हैं। अगर यह पानी की तरह साफ है, तो आप हाइड्रेटेड हैं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs

क्या फ्रिज का ठंडा पानी पीना वाकई नुकसानदायक है?

बहुत ठंडा पानी पीने से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और भोजन सख्त हो जाता है, जिससे कब्ज और गले की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है।

एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए?

यह आपकी प्यास, मौसम और शारीरिक मेहनत पर निर्भर करता है। प्यास लगने पर ही पानी पिएं और ध्यान दें कि पेशाब का रंग साफ रहे।

तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने का क्या फायदा है?

तांबे के बर्तन में 8-10 घंटे रखा पानी प्राकृतिक रूप से शुद्ध हो जाता है, जो शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकालने और पाचन सुधारने में मदद करता है।

खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में दर्द क्यों होता है?

खड़े होकर पानी पीने से वह बड़ी तेजी से शरीर के जोड़ों से होकर गुजरता है, जिससे नसों में तनाव पैदा होता है और जोड़ों में तरल पदार्थ का संतुलन बिगड़ जाता है।

क्या खाना खाते समय पानी पीना सही है?

नहीं, खाने के बीच में या तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए।

About the Author

रश्मि उपाध्याय

रश्मि उपाध्‍याय साल 2014 से मीडिया क्षेत्र से जुड़ी हैं और TheHealthSite.Com में बतौर एडिटर काम कर रही हैं। इन्‍हें ... Read More