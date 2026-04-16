पानी पीने का सही तरीका क्या है? 5 आम गलतियां और उनके नुकसान

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हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी है। यही कारण है कि अच्छी सेहत के लिए सिर्फ साफ पानी पीना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से पीना भी उतना ही जरूरी है। आयुर्वेद में पानी पीने के नियमों को लेकर विस्तार से बताया गया है। यदि हम गलत तरीके से पानी पीते हैं, तो यह अमृत के समान पानी भी हमारे शरीर के लिए जहर की तरह काम करने लगता है और जोड़ों के दर्द, पाचन की समस्या और किडनी की बीमारियों का कारण बन सकता है। आज जाने माने नेफ्र्रोलॉजिस्ट डॉ. राजशेखर चक्रवर्ती मदरासु से हम जानेंगे कि पानी पीने का सही तरीका क्या है और वह कौन सी 5 आम गलतियां हैं जो हम अक्सर लोग करते हैं।
अक्सर हम अनजाने में पानी पीते समय ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनका बुरा असर हमारे अंगों पर धीरे-धीरे पड़ता है:
1. खड़े होकर पानी पीना
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर चलते-फिरते या खड़े होकर पानी पी लेते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं, तो पानी बिना फिल्टर हुए बड़ी तेजी से सीधे पेट के निचले हिस्से और किडनी पर गिरता है। इससे किडनी पर दबाव बढ़ता है और वह पानी को ठीक से साफ नहीं कर पाती। साथ ही, खड़े होकर पानी पीने से शरीर के नसों में तनाव पैदा होता है और भविष्य में गठिया या जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है।
2. एक बार में बहुत सारा पानी पीना
प्यास लगने पर हम अक्सर एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर देते हैं। तेजी से पानी पीने के कारण पानी के साथ हमारे मुंह की लार पेट तक नहीं पहुंच पाती। लार पाचन क्रिया के लिए बहुत जरूरी है। बिना लार के पानी पेट में जाने से एसिडिटी, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याएं होने लगती हैं।
3. फ्रिज का ज्यादा ठंडा पानी पीना
गर्मी के मौसम में हम फ्रिज से निकालकर बर्फीला पानी पीते हैं, जो पल भर के लिए राहत देता है लेकिन शरीर के लिए खतरनाक है। ठंडा पानी पीने से हमारे पेट की जठराग्नि जिसे अंग्रेजी में Digestive Fire कहते हैं, शांत हो जाती है। जिससे खाना पचने में बहुत समय लगता है। यह खून की नसों को सिकोड़ देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। साथ ही, बहुत ठंडा पानी पीने से गला खराब होना और कब्ज की समस्या आम बात है।
4. खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद पानी पीना
कई लोग खाना खाते समय बीच-बीच में पानी पीते हैं या खाना खत्म होते ही एक-दो गिलास पानी पी लेते हैं। आयुर्वेद में भोजन के तुरंत बाद पानी पीना 'जहर' के समान माना गया है। खाना पचाने के लिए पेट में एक अग्नि जलती है। अगर आप तुरंत पानी पी लेते हैं, तो वह अग्नि बुझ जाती है और खाना पचने के बजाय पेट में सड़ने लगता है। इससे यूरिक एसिड बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं।
5. प्यास न लगने पर भी जबरदस्ती पानी पीना
अक्सर कहा जाता है कि दिन में 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन हर शरीर की जरूरत अलग होती है। बिना प्यास के सिर्फ नियम पूरा करने के लिए पानी पीना किडनी पर अतिरिक्त बोझ डालता है। इससे शरीर में सोडियम का लेवल कम हो सकता है, जिसे 'हाइपोनेट्रेमिया' कहते हैं। हमेशा अपने शरीर के संकेतों को सुनें।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
बहुत ठंडा पानी पीने से रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और भोजन सख्त हो जाता है, जिससे कब्ज और गले की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है।
यह आपकी प्यास, मौसम और शारीरिक मेहनत पर निर्भर करता है। प्यास लगने पर ही पानी पिएं और ध्यान दें कि पेशाब का रंग साफ रहे।
तांबे के बर्तन में 8-10 घंटे रखा पानी प्राकृतिक रूप से शुद्ध हो जाता है, जो शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकालने और पाचन सुधारने में मदद करता है।
खड़े होकर पानी पीने से वह बड़ी तेजी से शरीर के जोड़ों से होकर गुजरता है, जिससे नसों में तनाव पैदा होता है और जोड़ों में तरल पदार्थ का संतुलन बिगड़ जाता है।
नहीं, खाने के बीच में या तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए।
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