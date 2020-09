Side Effects of Black Salt : ज्यादातर लोग खाने में सफेद नमक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह आपको आसानी से रसोई में मिल जाती है। सफेद नमक के अलावा कई लोग अपने किचन में पिंक सॉल्ट और काला नमक रखते हैं। ये दोनों ही नमक सफेद नमक की तुलना में काफी फायदेमंद होते हैं। काला नमक सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी होता है, ये ना सिर्फ पेट बल्कि पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा (Side Effects of Black Salt) माना जाता है। Also Read - क्या डायबिटीज के मरीजों को काला नमक खाना चाहिए? जानें खाने का तरीका, फायदे और नुकसान

काले नमक (Black Salt) का सेवन करने से एसिडीटी (Acidity), उल्टी (Vomiting) और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत पाया जा सकता है। यह एसिडीटी होने के खतरे को कम करता है। अगर आप रोजाना काला नमक खाती हैं, तो यह पाचन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। काला नमक सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। आइए आज हम काला नमक खाने के नुकसान (Side Effects of Black Salt) जानते हैं-

ब्लड प्रेशर को देता है बढ़ावा

काला नमक भले ही सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप इस नमक का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, तो यह आपके सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। अधिक काला नमक खाने से हाइपरटेंशन की समस्या होने लगती है। इसके साथ ही हाई बीपी की समस्या बढ़ने से आपको अधिक गुस्सा आता है, जो दिल के रोगियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता।

पत्थरी की हो सकती है समस्या

काले नमक में सोडियम की अधिक मात्रा होती है, इसके सेवन से शरीर में क्रिस्टल बनने की संभावना अधिक होती है, जिससे पथरी होने की समस्या अधिक होती है। इसके साथ ही इसके सेवन से पेट में कैंसर होने का खतरा भी अधिक होता है।

शरीर में आयोडीन की कमी

काले नमक में आयोडीन की मात्रा काफी कम होती है। इससे ज्यादा नमक खाने से शरीर में आयोडीन की कमी होने लगती है। इसल‍िए हमेशा मिश्र‍ित नमक का सेवन करें।

काला नमक खाने के फायदे

इसमें आयरन और मिनरल्स भरपूर रूप से होता है, जो कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है।

काला नमक खाने से जोड़ों और दर्द की समस्या से राहत मिलती है।

पेट की समस्या होने पर काला नमक के साथ अजवायन का सेवन करने से आपको राहत मिलती है।

गैस और कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए आप अजवायन का सेवन कर सकते हैं।

पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए काला नमक काफी फायदेमंद हो सकता है।

काला नमक सेराटोनिन हॉर्मोंस को बढ़ावा देने में काफी फायदेमंद होता है, जो तनावमुक्त के लिए बहुत ही फायदेमंद है।

इसके अलावा अच्छी नींद के लिए भी काला नमक काफी लाभकारी है।

