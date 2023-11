दूध में मिलाकर पीएं रसोई में रखा ये 1 मसाला, कब्ज और पाचन की समस्या होगी दूर

health benefits of drinking hing mixed milk: आज हम आपको एक ऐसे मसाले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे दूध में मिलाकर पीने से आपकी कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम दूर हो सकती है।

Spice you should mix with milk: दूध पीना हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है इसके बारे में सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखा एक साधारण सा मसाला यदि आप अपने दूध में मिलाकर पीते हैं। तो इससे आपको कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं। जी हां हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने वाली हींग का सेवन यदि आप दूध में मिलाकर करते हैं तो इससे आपको कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। हालांकि आयुर्वेद में हींग का जिक्र कई तरह के रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। लेकिन दूध में हींग डालकर पीने से स्वास्थ्य को जबरदस्त लाभ मिलते हैं।

दूध में हींग मिलाकर पीने के लाभ (Benefits of drinking asafetida mixed with milk)

1. लिवर होगा फिट

दूध में हींग मिलाकर पीने से हमारा लिवर तंदुरुस्त रहता है। यदि आप फैटी लिवर या लिवर से संबंधित किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको रोज रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 चुटकी हींग मिलाकर पी लेना चाहिए।

2. कान का दर्द होगा दूर

यदि आपको किसी भी कारण से कान में दर्द महसूस हो रहा है तो आपके लिए हींग का इस्तेमाल काफी फायदेमंद हो सकता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए हींग को ईयर ड्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आप बकरी के दूध में थोड़ी सी हींग मिलाकर 2-3 बूंद कान में डाल सकते हैं।

TRENDING NOW

3. बवासीर होगा ठीक

बवासीर एक काफी कष्टकारी रोग है, जिसमें व्यक्ति को काफी दर्द सहन करना पड़ता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को उठने और बैठने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप बवासीर से राहत पाना चाहते हैं तो आपके लिए हींग वाला दूध काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसे पीने से आपका मल सॉफ्ट होता है जिससे आपको शौच के वक्त कम से कम समस्या का सामना करना पड़ता है।

हिचकी होगी ठीक

हिचकी आना एक हेल्थ प्रॉब्लम है जिसे हम ये कहते हुए इग्नोर कर देते हैं कि हमें कोई याद कर रहा होगा। हिचकी की समस्या से निजात पाने के लिए आपको हींग वाला दूध जरूर पीना चाहिए। हालांकि हिचकी कुछ ही देर में खुद से बंद हो जाती है लेकिन ये काफी देर तक बंद न हो तो आप इसका सेवन कर सकते हैं।

4. पाचन को दुरुस्त

पेट और पाचन संबंधी रोगों के इलाज के लिए बरसों से हींग का प्रयोग किया जा रहा है। खाने में हींग डालने के पीछे का कारण भी पाचन को दुरुस्त करना है। लेकिन आप पाचन की समस्या से परेशान हैं तो आपको रोज रात में हींग वाला दूध पीकर सोना चाहिए। इससे आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा।

You may like to read

Disclaimer- यह लेख आपकी सामान्य जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य आपको किसी तरह की सलाह देना नहीं है। हींग के अपने स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं लेकिन किसी भी चीज का प्रयोग औषधीय रूप में करने से पहले आप एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर करें।