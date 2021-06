Kulthi Benefits in Kidney Stone in Hindi: गुर्दे में पथरी या किडनी स्टोन (Kidney Stone in Hindi) की समस्या आजकल अधिकतर लोगों में देखी जा रही है। इसकी बड़ी वजह है खराब जीवनशैली और खानपान। किडनी में स्टोन छोटे होते हैं, तो कई बार अधिक पानी पीने से वो पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कई बार बड़ा स्टोन होने से ऐसा संभव नहीं होता है। किडनी में पथरी होने से पेट में दर्द भी काफी होता है। यदि आपको पता नहीं है कि आपको गुर्दे में पथरी है और पेट और कमर के दोनों तरफ दर्द रहता है, तो एक बार डॉक्टर से मिल लें। कई बार कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम लेवल अधिक होने से भी पथरी की समस्या हो जाती है। आप कुछ आसान से घरेलू उपायों को अपनाकर भी किडनी से पथरी (Home Remedies for kidney stone) को बाहर निकाल सकते हैं, इसके कारण होने वाले दर्द को कम कर सकते हैं। इसके लिए आप नियमित रूप से कुलथी की दाल का (Diet to get rid of kidney stone) सेवन करना शुरू कर दें। Also Read - एनबीआरआई ने किडनी की पथरी के लिए विकसित की हर्बल दवा

कुलथी की दाल निकाल देती है किडनी से पथरी

कुलथी की दाल (Horse gram water benefits in kidney stone) बहुत ही फायदेमंद (Kulthi Benefits in Hindi) होती है, खासकर किडनी में पथरी होने के दौरान इसका सेवन करना बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाता है। इसके सेवन से पथरी कुछ ही महीनों में गल कर बाहर निकल जाती है। खासकर, छोटे स्टोन आसानी से निकल जाते हैं, जब आप नियमित रूप से कुलथी के दाल का पानी पिएं। Also Read - क्या नियमित सेक्स से खत्म हो सकती है किडनी स्टोन की समस्या ? पढ़ें क्या कहती है रिसर्च

कुलथी की दाल में मौजूद पोषक तत्व

इस दाल (Horse gram) में कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। यह बहुत ही हेल्दी (Kulthi dal ke fayde) होती है। इसमें सैपोनिन, स्टेरॉएड, फ्लेवोनॉएड्स आदि बेहद ही महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। इतना ही नहीं, इसमें एंटी-यूरोलिथियासिस (anti-urolithiasis) तत्व भी होते हैं, जो स्टोन को गलाने का काम करते हैं। Also Read - किडनी स्टोन के लिए 4 सबसे कारगर घरेलू उपचार, जरूर आजमाएं

किस तरह करें कुलथी दाल का सेवन

थोड़ा सा कुलथी साफ कर लें। इसे एक कटोरे में पानी में डालकर रात भर के लिए रख दें। सुबह उठने के बाद खाली पेट इसी दाल के पानी को पी जाएं। इस तरह कुलथी दाल का पानी (Kulthi Deel ka pani) प्रत्येक दिन एक कप भी तीन से चार महीने पिएंगे, तो आपको लाभ होगा। किडनी से स्टोन बाहर (Kulthi Benefits in Kidney Stone in Hindi) निकल जाएगा।

स्पर्म काउंट और गुर्दे की पथरी को दूर करे कुल्थी की दाल, जानें इसके और भी फायदे