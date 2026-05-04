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डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए लो फैट डाइट से भी ज्यादा फायदेमंद है कीटो डाइट, जानें कैसे

डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए डाइट का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है और हाल ही में एक रिसर्च में पाया गया है कि डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए कीटो डाइट काफी फायदेमंद रही है और प्रभावी रूप से काम करती है।

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Written By: Mukesh Sharma | Updated : May 4, 2026 7:41 PM IST

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Image credits by: diabetes and keto diet (This image is generated by chatgpt)

इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन (IDF) के अनुसार, आज विश्व भर में लगभग 59 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, जिनमें से 90% से अधिक लोग टाइप 2 मधुमेह से ग्रसित हैं। ऐसे में यह कहना कतई लगत नहीं होगा कि डायबिटीज खासकर, टाइप 2 आज एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। इसे नियंत्रित करने के लिए अक्सर ही लंबे समय कर लो-फैट डाइट को लेना आदर्श माना जाता है। मगर कई क्लिनिकल ट्रायल्स, मेटा-एनालिसिस और जर्नल ऑफ द एंडोक्राइन सोसाइटी में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, कम कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेने से न सिर्फ शुगर का लेवल स्थिर हो सकता है, बल्कि वजन और मेटाबॉलिक हेल्थ पर भी बेहतर असर होता है। इसी आधार पर अब कीटो डाइट को डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

कीटो डाइट क्या है?

कीटो डाइट एक ऐसी डाइट है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम (लगभग 20–50 ग्राम प्रतिदिन), फैट अधिक और प्रोटीन का मध्यम मात्रा में सेवन किया जाता है। इसका उद्देश्य शरीर को कीटोसिस अवस्था यानी जहां शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की बजाय फैट को जलाएं उस स्थिति में लाना होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार, जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम होता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल नियंत्रित हो जाता है और पीड़ित में इंसुलिन की आवश्यकता कम हो जाती है।

diabetes and keto diet benefits diabetes and keto diet benefits (This image is generated by chatgpt)

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मधुमेह रोगियों के लिए क्यों लाभकारी है?

वैज्ञानिकों ने डायबिटीज के लिए कीटो के फायदे पर रिसर्च की है, क्योंकि यह सीधे ग्लूकोज इनटेक को सीमित करती है। 2018 में प्रकाशित रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के अनुसार, कीटो या लो-कार्ब डाइट अपनाने वाले मरीजों में HbA1c स्तर में अधिक सुधार हुआ। कई मामलों में तो दवाओं पर निर्भरता भी कम हो गई। इसके अलावा कई स्टडीज में यह भी देखा गया कि कीटो डाइट वजन कम करने के लिए भी लाभकारी है, जो टाइप 2 डायबिटीज नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। असल में जब शरीर का वजन कम होता है तो इंसुलिन रेसिस्टेंस भी घटती जाती है, जिससे शरीर शुगर का बेहतर तरीके से उपयोग करता है और मरीज को स्वस्थ रहने में मदद मिलती है।

रिसर्च में और क्या-क्या पाया गया?

इस रिसर्च में कई और पहलू भी सामने आए, जैसे- कीटो या लो-कार्ब डाइट से ट्राइग्लिसराइड्स में कमी और गुड कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होती है, जिससे हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। साथ ही यह भी देखा गया कि शुरुआती 3–6 महीनों में ब्लड शुगर कंट्रोल में लो-फैट डाइट की तुलना में अधिक सुधार होता है। हालांकि लंबे समय में दोनों डाइट के परिणाम कई बार समान भी हो सकते हैं। इसलिए डाइट व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति और जीवन शैली पर अधिक निर्भर करती है।

कीटो डाइट में क्या-क्या शामिल

कीटो डाइट में मुख्य रूप से हरी सब्जियां, जैसे- पालक, ब्रोकली, फूलगोभी, हेल्दी फैट जैसे घी, ऑलिव ऑयल, नारियल तेल, नट्स और सीड्स, अंडा, मछली और चिकन आदि शामिल होते हैं। हालांकि इसके अलावा कम कार्ब डेयरी प्रोडक्ट भी लिए जा सकते हैं। वहीं चीनी, चावल, रोटी, आलू, ब्रेड और मीठे फलों का सेवन बेहद सीमित या बंद कर दिया जाता है।

कीटो डाइट अपनाने से पहले सोचें

जैसा कि आपने समझ लिया कि कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करके शरीर को फैट जलाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इससे शुरुआत में ब्लड शुगर कंट्रोल तो हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक इस डाइट को अपनाना सही नहीं है। कीटो डाइट के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जिसके बारे वैज्ञानिकों ने आगाह किया है, जैसे- दिल, लिवर और पित्ताशय पर नकारात्मक असर। इसलिए जरूरी है कि संतुलित आहार, पोषण और अपनी सेहत को ध्यान में रखकर ही इसे अपनाएं और डॉक्टर की सलाह भी जरूर लें।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य डायबिटीज से जुड़ी जरूरी जानकारी देना है, लेकिन इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल डायबिटीज या किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs

डायबिटीज से कैसे बच सकते हैं?

हेल्दी डाइट, नियमित एक्सरसाइज, तनाव को कंट्रोल करने और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर डायबिटीज का रिस्क कम किया जा सकता है।

डायबिटीज के लक्षण क्या हैं?

हाई ब्लड शुगर लेवल, थकान, बार-बार सिरदर्द, चक्कर और बिना वजह वजन बढ़ने या कम होने जैसी समस्याएं डायबिटीज का लक्षण हो सकती हैं।

डायबिटीज किसकी कमी से होता है?

डायबिटीज में इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज रोग हो सकता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, जो अग्न्याशय द्वारा बनाया जाता है।

डायबिटीज होने से शरीर में क्या होता है?

डायबिटीज की वजह से हृदय और किडनी रोगों का जोखिम बढ़ता है। इस स्थिति में आंखों की रोशनी कम हो सकती है। नसों में भी कमजोरी आने लगती हैं।

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Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More