Sugarcane Juice Benefits in hindi: एक्ट्रेस कंगना रनौत (kangana ranaut) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ड्रग्स लेने के दुष्प्रभावों (Side effects of Drugs) को लेकर लोगों को गंभीर चेतावनी दी है। कंगना ने अपने ट्विटर अकाउंट से कहा है, “ड्रग्स आपको कुछ देर के लिए हो सकता है ऊंचाई पर ले जाए, लेकिन वास्तव में यह आपको डिप्रेशन (Depression) की गहराई में धकेल देता है। ऐसी चीजों का सेवन करें जो, आपको कभी पीछे लेकर नहीं जाती। इस खूबसूरत पृथ्वी के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। इस ताजे गन्ने से बने जूस (Sugarcane Juice Benefits) को ही देखिए, इसमें गुलाबी नमक (Pink salt) और नींबू का रस (Lemon juice) मिला है।” Also Read - Immunity Booster: इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गर्मियों में ज़रूर पीएं गन्ने का रस, सेहत को होंगे कई लाभ

Drugs might take you high for sometime but inevitably it throws you down in to the depths of depression, consume things that only take you up never down,earth has so much to offer,look at this freshly squeezed chilled sugarcane juice with a pinch of pink salt and lemon juice 🙂 pic.twitter.com/DMdBOzSU4h