कब्ज से राहत पाने के लिए दहीं में मिलाकर खा लें ये चीज, सुबह नहीं लगाना पड़ेगा जोर

Flaxseeds with Curd Health Benefits: आप लंबे समय तक कब्ज से परेशान हैं, तो रात में दही में एक सुपरसीड्स मिलाकर खाइए। आइए जानते हैं इसके बारे में-

kabj mein dahi or alsi ke beej khane ke fayde: क्या आप लंबे समय तक कब्ज से परेशान हैं और इसके लिए कोई नेचुरल उपाय खोज रहे हैं, तो आज से ही खाने में दही और अलसी के बीजों को शामिल कर लें। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में कब्ज दूर करने के लिए दही और अलसी (Flaxseed) का सेवन बहुत लाभकारी माना जाता है।

ये दोनों ही पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और आंतों की कार्यक्षमता को सुधारते हैं। रोजाना खाना में दही और अलसी के बीज मिक्स करके खाने से पेट पूरी तरह से साफ होता है। यह मिश्रण खाने से सुबह आपको टॉयलेट में घंटों तक बैठकर प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे कब्ज की समस्या दूर (Kabj Mai Dahi or Alsi ke Beej Khane ke Fayde) होती है।

कब्ज में दही और अलसी के बीज खाने के फायदे

आंतों की सफाई बेहतर होती है- दही एक प्राकृतिक प्रोबायोटिक है। वहीं, अलसी के बीजों में नेचुरल ऑयल पाया जाता है। जयपुर की महात्मा गांधी कॉलेज की डाइटिशियन प्रांजल कुमत के अनुसार, दही का प्रोबायोटिक और अलसी के बीजों का नेचुरल ऑयल मल का मुलायम बनाकर आंतों की अच्छे से सफाई करता है। इससे कब्ज और पेट से जुड़ी अन्य समस्याएं दूर होती हैं। पाचन तंत्र मजबूत होता है- दही में लैक्टोबैसिलस जैसे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आंतों की माइक्रोफ्लोरा को संतुलित करते हैं। जब आप दही में अलसी के बीज मिलाकर खाते हैं, तो इससे खाना जल्दी पचाने में मदद मिलती है। दही और अलसी के बीज गट हेल्थ को मजबूत बनाते हैं। मल त्याग आसान होता है- दही में पर्याप्त मात्रा में प्रोबायोटिक्स होते हैं। जबकि अलसी में फाइबर होता है। यह दोनों चीजें मिलकर मल को नरम बनाती हैं। जब मल नरम बना है, तो आपको सुबह बिना प्रेशर के पेट साफ करने में मदद मिलती है। मल त्याग आसान होने से कब्ज की परेशानी दूर होती है। एसिडिटी को कम करता है- डाइटिशियन बताती हैं कि दही की तासीर ठंडी होती है। दही पेट की गर्मी और अम्लता को शांत करता है। रोजाना थोड़ी मात्रा में दही और अलसी के बीज खाए जाए तो एसिडिटी की परेशानी कम हो जाती है। एसिडिटी कम हो तो कब्ज भी धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। डिटॉक्स करते हैं- दही और अलसी को एक साथ खाया जाए, तो यह शरीर को डिटॉक्स करते हैं। शरीर को डिटॉक्स होने पर आंतों और लिवर में जमा गंदगी सही तरीके से बाहर निकलती है। इससे कब्ज की परेशानी दूर होती है।

कब्ज में दही और अलसी खाने का सही तरीका

कब्ज की परेशानी से राहत पाने के लिए आप नीचे बताए गए तरीकों से दही और अलसी का सेवन कर सकते हैं।

दही और अलसी का मिश्रण- 1 कटोरी ताजा दही लें इसमें 1 चम्मच भुनी हुई अलसी पाउडर मिलाएं। दही और अलसी का यह मिश्रण सुबह नाश्ते के बाद मिड डे में खाएं। अलसी पाउडर के साथ दही- अलसी को हल्का भूनकर पीस लें। इसे रोज 1 से 2 चम्मच दही में मिलाकर खाएं। रात में भिगोकर सेवन- आप चाहें तो 1 चम्मच अलसी के बीजों को रात में पानी में भिगोकर भी रख सकते हैं। रात भर भिगोए हुए अलसी के बीजों को सुबह दही में मिलाकर खाएं

नोट कब्ज से राहत पाने के लिए 1 दिन में 2 चम्मच दही और 1 चम्मच अलसी के बीज से ज्यादा न खाएं। ज्यादा मात्रा में अलसी के बीज खाने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। जिन लोगों को दूध से एलर्जी, IBS या अधिक गैस की समस्या रहती है, उन्हें दही और अलसी के बीजों का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।