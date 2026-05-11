मोटापा ही नहीं डिप्रेशन भी बढ़ा रहे हैं आपके फेवरेट पिज्जा, मोमोस और कोल्ड ड्रिंक- स्टडी

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy.
Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 11, 2026 11:00 AM IST
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और इंस्टेंट नूडल्स जैसे जंक फूड हमारे रोजाना के खाने का अहम हिस्सा बन चुके हैं। जंक फूड न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि आसानी से पकाए और किसी भी गली- नुक्कड़ के कोने पर मिल जाते हैं। भारत में जंक फूड का एक बड़ा मार्केट है। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी जुबान को लुभाने वाला जंक फूड दिमाग के लिए नुकसानदायक होता है। हार्वर्ड चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा की गई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि ज्यादा जंक फूड खाना सिर्फ मोटापा या डायबिटीज ही नहीं, बल्कि डिप्रेशन और मानसिक बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकता है।
हार्वर्ड चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा की गई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जो लोग ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उनमें डिप्रेशन का खतरा लगभग 50 फीसदी तक ज्यादा देखा गया है। इस स्टडी में 31 हजार से अधिक महिलाओं के डेटा का विश्लेषण किया गया था। इस रिसर्च को करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है कि रोजाना ज्यादा पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड खाने वालों में मूड डिसऑर्डर की समस्या होती है। दरअसल, इस तरह के पैकेज्ड फूड में आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर का सीधा कनेक्शन डिप्रेशन और मानसिक बीमारियों से है।
जंक फूड दिमाग को नुकसान पहुंचाता है।
रिसर्च में यह बात सामने आई है कि कुछ खास प्रकार के प्रोसेस्ड फूड को खाने से दिमाग को नुकसान पहुंचता है। इसमें प्रमुख रूप से शामिल है:
जो लोग इस तरह के फूड्स रोजाना खाते हैं, उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और विभिन्न प्रकार की मानसिक परेशानियां कम होती हैं।
फाइल फोटो
हार्वर्ड हेल्थ की रिसर्च बताती है कि कुछ खास प्रकार के फूड्स मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक बीमारियों को दूर रखने के लिए नीचे बताए गए फूड्स को डाइट में जरूर शामिल करें।
भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच आप भी मानसिक परेशानियां, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याएं नहीं चाहते हैं तो जंक फूड से दूरी बनाएं और रोजाना की डाइट में हेल्दी फूड्स की मात्रा बढ़ाएं।
Disclaimer: रिसर्च के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जंक फूड केवल वजन बढ़ाने का कारण नहीं है, बल्कि यह धीरे-धीरे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आप लंबे समय से तनाव, उदासी या मूड स्विंग्स की परेशानी महसूस कर रहे हैं अपने खानपान को संतुलित करें।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.