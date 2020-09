Juices For Weight Loss: वेट लॉस करना और फिट रहना आज हर किसी के लिए एक बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि, मोटापा और एक्टिव ना रहने की वजह से कई प्रकार की बीमारियां और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। वजन कम करने के लिए कई प्रकार की डायट, हेल्थ टिप्स और कमर्शियल प्रॉडक्ट्स (weight loss foods) भी उपलब्ध हैं। जिनका इस्तेमाल लोग अपनी फिटनेस बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन, अगर एक्सपर्ट्स की मानें तो वेट लॉस (Weight Loss Tip) के झटपट तरीके आज़माना सेहत के लिए हानिकारक है। हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना और उसे मेंटेन करने के लिए सही तरीके अपनाना ज़रूरी है। ( Weight Loss Tips in Hindi) Also Read - अदरक या हल्दी वाली चाय, वेट लॉस के लिए क्या है बेटर? जानें इनके फायदे और बनाने का तरीका

इसके अलावा आपको अपनी डायट में हेल्दी फूड्स, हेल्दी जूस और हेल्दी वेट लॉस ड्रिंक्स (Juices For Weight Loss) को शामिल करना चाहिए। ताकि इनसे आपको पोषण भी मिले और आपका वजन भी कम (Weight Loss Juice) हो सके। ऐसा ही एक जूस आप घर पर तैयार कर सकते हैं अनानास, संतरा और लौकी से। इन 3 हेल्दी चीज़ों से बना यह जूस ना केवल हेल्दी और स्वादिष्ट होता है बल्कि, यह आपकी इम्यूनिटी (Immunity Juice) बढ़ाता है और वेट लॉस होता है वह अलग। (orange juice for immunity)

क्या वेट लॉस के लिए संतरा और अनानस हैं फायदेमंद?

ताज़े फलों और सब्ज़ियों से बने जूस सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। इनमें, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स होते हैं। अनानस यानि पाइनेप्पल (Pineapple juice health benefits) और संतरों में विटामिन सी (Vitamin C Rich Foods) की मात्रा बहुत अधिक होती है। पाइनेप्पल डायजेशन (Pineapple Juice Benefits) बढ़ाते हैं और वेट लॉस करते हैं। तो वहीं, अगर इनके साथ आप ककड़ी या लौकी के टुकड़े मिलाकर जूस तैयार करते हैं तो यह फाइबर से भी भरपूर हो जाता है। लौकी और ककड़ी जैसी सब्ज़ियों में मौजूद फाइबर आपका पेट भरता है जिससे, आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती। साथ ही लो-कैलोरी होने के काऱण वेट लॉस की दिशा में यह आपको दोहरा फायदा पहुंचाती है।

ऐसे बनाएं वेट लॉस जूस (Homemade Juices for Weight Loss Recipe):

मिक्स फ्रूट जूस बनाने के लिए सामग्री

100 ग्राम कप कटे हुए पाइनेप्पल या अनानस के टुकड़े

500 ग्राम संतरे की फांके

100 ग्राम ककड़ी और लौकी के टुकड़े

करी पत्ते, पुदीना और बेसिल लीव्ज़

स्वादानुसार काला नमक

वेट लॉस ड्रिंक बनाने का तरीका: