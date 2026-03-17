क्या आप भी खा रहे हैं मिलावटी गुड़? घर पर ऐसे करें शुद्धता की पहचान

आप गुड़ का इस्तेमाल करने से पहले उसकी शुद्धता की पहचान करें। इसलिए हम आपको बताएंगे कि गुड़ में मिलावट की पहचान कैसे करें और FSSAI की गाइडलाइन क्या कहती है।

सफेद चीनी सेहत के लिए हानिकारक होती है। यही कारण है कि हम भारतीय सफेद चीनी के विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है गुड़ का। गुड़ भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है। आयुर्वेद में भी गुड़ को सेहत के लिए गुड़ में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं। लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाले कई गुड़ में मिलावट (Adulteration) की समस्या बढ़ती जा रही है। गुड़ को ज्यादा चमकदार और आकर्षक दिखाने के लिए कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है।

इसलिए जरूरी है कि आप गुड़ का इस्तेमाल करने से पहले उसकी शुद्धता की पहचान करें। इसलिए हम आपको बताएंगे कि गुड़ में मिलावट की पहचान कैसे करें और FSSAI की गाइडलाइन क्या कहती है।

गुड़ में किस-किस चीज की मिलावट की जाती है?

गुड़ को बाहर से आकर्षक दिखाने के लिए विभिन्न चीजों की मिलावट की जाती है। इसमें शामिल हैंः

चूना (Calcium carbonate) सोडियम बाइकार्बोनेट रंग या केमिकल रिफाइंड चीनी स्टार्च

घर पर गुड़ में मिलावट की पहचान कैसे करें?

आपके घर में इस्तेमाल होने वाला गुड़ मिलावटी है या नहीं, इसकी पहचान आप आसानी से घर पर ही कर सकते हैं। जैसे

1. पानी टेस्ट- गुड़ की शुद्धता जांचने का सबसे आसान तरीका पानी टेस्ट है।

कैसे करें टेस्ट

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एक गिलास पानी लें उसमें गुड़ का छोटा टुकड़ा डालें 10 मिनट तक गुड़ को पानी में डालकर छोड़ दें। अगर गुड़ शुद्ध है तो वह धीरे-धीरे पानी में घुलेगा।

अगर पानी के नीचे कोई सफेद या मिट्टी जैसा जमा होने लगता है, तो समझ लें इसमें किसी केमिकल या चूने की मिलावट की गई है।

2. स्वाद टेस्ट

गुड़ के स्वाद टेस्ट के बारे में मुझको मेरी मॉम ने बताया था। गुड़ का स्वाद प्राकृतिक रूप से मीठा और हल्का सा मिट्टी जैसा होता है। अगर गुड़ खाते समय बहुत ज्यादा मीठा या कड़वा लगे तो उसमें चीनी या केमिकल मिलाए जाने की संभावना होती है।

3. रंग देखकर पहचानें

पारंपरिक तौर पर शुद्ध गुड़ का रंग हमेशा हल्का भूरा या गहरा भूरा होता है। अगर गुड़ बहुत ज्यादा पीला या चमकदार दिखे तो उसमें केमिकल या रंग मिलाया गया हो सकता है।

4. आयोडीन टेस्ट

गुड़ में किसी प्रकार का स्टार्च मिलाया गया है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आप घर पर आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं। इसे करने के लिए नीचे बताए गए प्रोसेस को फॉलो करेंः

गुड़ को पानी में घोल लें उसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालें अगर घोल का रंग नीला या बैंगनी हो जाए तो उसमें स्टार्च की मिलावट है।

5. हाथों से मसल कर देखें

पुराने जमाने की महिलाएं आज भी गुड़ में मिलावट की पहचान उसे हाथों से मसल कर देखती हैं। इसके लिए गुड़ का छोटा टुकड़ा हाथ में लेकर मसलें। अगर गुड़ आसानी से टूट जाए और चिपचिपा न हो तो वह अच्छा है। अगर हाथों से मसलने पर गुड़ बहुत ज्यादा चिपचिपा लगे तो उसमें चीनी मिलाई गई होगी।

FSSAI की गुड़ को लेकर गाइडलाइन

भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) जिम्मेदार संस्था है। FSSAI के अनुसार गुड़ को लेकर कुछ महत्वपूर्ण मानक तय किए गए हैं।

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FSSAI के नियमों के अनुसार गुड़ को चमकदार बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर या केमिकल मिलाना प्रतिबंधित है। गुड़ बनाने की प्रक्रिया साफ-सुथरे माहौल में होनी चाहिए ताकि उसमें धूल, मिट्टी या अन्य अशुद्धियां न मिलें। गुड़ में नमी ज्यादा होने से वह जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए इसकी एक तय सीमा रखी गई है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।