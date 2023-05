Re brewing tea leaves: क्या बची हुई चायपत्ती से दोबारा चाय बनाने से हो सकता है कैंसर, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

आइए जानें कितना सही या नुकसानदायक है चायपत्ती को दोबारा या कई बार उबालना। (Re brewing tea leaves and its effects of health )

Re brewing tea leaves: सुबह-सवेरे गर्मागर्म चाय (chai) की एक प्यारी दिन की अच्छी शुरूआत का तरीका माना जाता है। वहीं, कई लोग चाय पीने के काफी शौकिन होते हैं और उनका काम एक कप चाय से नहीं चलता। थोड़ी-थोड़ी देर बाद इन लोगों को चाय पीना पसंद आता है और इसके लिए वे बार-बार चाय बनाकर पीेते भी हैं। इसी तरह कई बार लोग एक ही चायपत्ती को बार-बार उबालते हैं और उसी चायपत्ती से चाय बनाकर पीते भी हैं। यह उन्हें सुविधाजनक और बचत वाला तरीका लगता है लेकिन, सेहत पर इसके बुरे परिणाम भी पड़ सकते हैं। बार-बार चायपत्ती को उबालने से कैंसर जैसी बीमारियां का खतरा बढ़ने के दावे किए जाते हैं। आइए जानें कितना सही है बची हुई चायपत्ती से दोबारा चाय बनाना और क्या एक ही चायपत्ती को कई बार उबाला जा सकता है या नहीं। (Re brewing tea leaves and its effects of health in Hindi)

क्या बची हुई चायपत्ती से दोबारा बनानी चाहिए चाय ?

एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी भी प्रकार की चाय को एक से अधिक बाद उबाला जा सकता है। शुद्ध और ऑर्गेनिक हर्बल टी को दोबारा इस्तेमाल करने से ना केवल चाय के फ्लेवर बल्कि इसके तत्वों को भी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन, साथ ही यह भी चेतावनी दी जाती है कि चाय असली और ऑर्गेनिक होनी चाहिए। मिलावटी या नकली चाय को बार-बार उबालने से उनमें घातक रसायनों का निर्माण हो सकता है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित होता है। इसी तरह घंटों पहले बनी चाय को दोबारा गर्म करके पीने से शरीर पर होता है 'ज़हर' जैसा असर, आज से ही छोड़ दें यह आदत ।

बार-बार चाय उबालने से सेहत को कैसे होता है नुकसान

चाय छानने के बाद पतीली में बची चायपत्ती से दोबारा चाय बनाने एक आम दृष्य है। क्योंकि, इस तरह से चाय बनाने से चायपत्ती की ज़रूरत कम पड़ती है। लेकिन, एक ही चायपत्ती को बार-बार उबालने से सेहत पर इसके बुरे प्रभाव पड़ते हैं। जैसे-

कई बार उबालने से चाय में कैंसर्स तत्वों का निर्माण होने लगता है और इस तरह की चाय पीने से कैंसर होने का खतरा बढ़ता है।

एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है और पेट से जुड़ी अन्य समस्याएं जैसे पेट दर्द, ब्लोटिंग या पेट फूलने की समस्या (bloating), गैस, डकार आने की समस्या भी हो सकती है।

कई लोगों को इस तरह की चाय पीने से सिर दर्द भी हो सकता है।

यह भी पढ़ें-

Abdominal Bloating : सारे उपाय आज़माने के बाद भी कम नहीं हो रही है ब्लोटिंग तो, पीएं यह हर्बल चाय, मिलेगा आराम

Kalki Koechlin On Sleep Deprivation : बेटी के जन्म के बाद ठीक से सो नहीं पायी हैं कलकी कोचलिन, कहा नींद की कमी से हुआ है दिमाग और शरीर पर असर

You may like to read

Anushka Shetty Beauty Secrets: बाहुबली एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी के ब्यूटी सीक्रेट्स हैं बेसन और नींबू, जानें कैसे करती हैं अभिनेत्री इन्हें इस्तेमाल