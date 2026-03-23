क्या गर्मियों में बच्चों को रागी दे सकते है? जानिए उन्हें Ragi खिलाने का सही तरीका

Ragi for kids in summer : रागी की तासीर गर्म होती है, इसलिए अक्सर मन में सवाल उठता है कि क्या गर्मियों में बच्चों को रागी दे सकते हैं। इस सवाल का सही जबाव आइए डायटीशियन से जानते हैं-

Is ragi good in summer

Is ragi good in summer : गर्मियों में सीजन आते ही पेरेंट्स काफी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। मुख्य रूप से खाने-पीने की चीजों को लेकर वे खास ध्यान रखते हैं। सर्दियों में खाई जाने वाली कई चीजों को गर्मियों के सीजन में खाने से मना किया जाता है। क्योंकि इससे शरीर में गर्मी बढ़ने की संभावना होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रागी जैसे पौष्टिक अनाज को इस मौसम में बच्चों को देना सही है या नहीं। इस मामले में डाइट मंत्रा क्लीनिक की डायटीशियन कामिनी कुमारी का कहना है कि रागी एक बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर अनाज है, जिसे अगर आप गर्मियों में सही तरीके से और सीमित मात्रा में देते हैं, तो इससे बच्चों को फायदे हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में गर्मियों में बच्चों को रागी कैसे दें और इसके क्या हैं फायदे?

क्या गर्मियों में रागी देना सुरक्षित है?

रागी की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में अक्सर इसे लोग खाने से बचते हैं। लेकिन अगर आप इसे भिगोकर या फिर छाछ के साथ खाते हैं, तो इससे गर्मियों में भी फायदा पहुंच सकता है। बच्चों को अगर सही मात्रा और सही तरीके से रागी दिया जाए, तो इससे उन्हें काफी फायदा पहुंच सकता है। लेकिन अगर आप काफी मात्रा में बच्चों को रागी खिलाते हैं, तो इससे उनका पाचन बिगड़ सकता है। इसलिए उन्हें संतुलित मात्रा में ही रागी दें।

गर्मियों में बच्चों को कैसे दें रागी?

अगर आप गर्मियों में बच्चों को रागी देना चाहते हैं, तो उन्हें रागी को हल्के या फिर जल्दी से पचने वाले आहार के रूप में दें, जैसे-

आप बच्चों को रागी दलिया के रूप में दे सकते हैं। चीला या फिर डोसा के रूप में बच्चों को रागी दिया जा सकता है। कई लोग गर्मियों के सीजन में रागी माल्ट तैयार करते हैं, जो काफी फायदेमंद हो सकता है। बच्चों को आप रागी से बना यह ड्रिंक दे सकते हैं। कुछ मात्रा में रागी का लड्डू भी बच्चों को दिया जा सकता है।

बच्चों को रागी खिलाने से क्या होता है?

अगर आप अपने बच्चों को नियमित रूप से रागी देते हैं, तो इससे उनके स्वास्थ्य को कई लाभ हो सकते हैं। आइए जानते हैं बच्चों को रागी खिलाने से होने वाले फायदे क्या हैं?

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बच्चों को रागी देने से पहले इन बातों पर रखें ध्यान

अगर आप पहली बार अपने बच्चों को रागी खिला रहे हैं, तो शुरुआत में उन्हें कम मात्रा में ही रागी दें।

6 महीने से ऊपर के बच्चों को ही रागी खिलाएं, इससे कम उम्र के बच्चों को रागी देने से बचें।

रागी ज्यादा गाढ़ा न दें, इससे उन्हें परेशानी हो सकती है।

कभी भी दिन में 2 बार से अधिक रागी से बनी चीजें न खिलाएं

अगर बच्चे को एलर्जी या पेट में दिक्कत हो रही है, तो रागी देना तुरंत बंद कर दें।

Highlights

गर्मियों में भी सही तरीके से बच्चों को रागी दिया जा सकता है।

छाछ के साथ रागी देने से बच्चों का पेट ठंडा रहता है।

गर्मियों में बच्चों को दो बार से अधिक रागी न दें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।