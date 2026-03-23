क्या गर्मियों में बच्चों को रागी दे सकते है? जानिए उन्हें Ragi खिलाने का सही तरीका

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Is ragi good in summer : गर्मियों में सीजन आते ही पेरेंट्स काफी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। मुख्य रूप से खाने-पीने की चीजों को लेकर वे खास ध्यान रखते हैं। सर्दियों में खाई जाने वाली कई चीजों को गर्मियों के सीजन में खाने से मना किया जाता है। क्योंकि इससे शरीर में गर्मी बढ़ने की संभावना होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रागी जैसे पौष्टिक अनाज को इस मौसम में बच्चों को देना सही है या नहीं। इस मामले में डाइट मंत्रा क्लीनिक की डायटीशियन कामिनी कुमारी का कहना है कि रागी एक बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर अनाज है, जिसे अगर आप गर्मियों में सही तरीके से और सीमित मात्रा में देते हैं, तो इससे बच्चों को फायदे हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में गर्मियों में बच्चों को रागी कैसे दें और इसके क्या हैं फायदे?
रागी की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में अक्सर इसे लोग खाने से बचते हैं। लेकिन अगर आप इसे भिगोकर या फिर छाछ के साथ खाते हैं, तो इससे गर्मियों में भी फायदा पहुंच सकता है। बच्चों को अगर सही मात्रा और सही तरीके से रागी दिया जाए, तो इससे उन्हें काफी फायदा पहुंच सकता है। लेकिन अगर आप काफी मात्रा में बच्चों को रागी खिलाते हैं, तो इससे उनका पाचन बिगड़ सकता है। इसलिए उन्हें संतुलित मात्रा में ही रागी दें।
अगर आप गर्मियों में बच्चों को रागी देना चाहते हैं, तो उन्हें रागी को हल्के या फिर जल्दी से पचने वाले आहार के रूप में दें, जैसे-
अगर आप अपने बच्चों को नियमित रूप से रागी देते हैं, तो इससे उनके स्वास्थ्य को कई लाभ हो सकते हैं। आइए जानते हैं बच्चों को रागी खिलाने से होने वाले फायदे क्या हैं?
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information