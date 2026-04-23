पैक्ड जूस हेल्दी है या नहीं? समझ लें लेबल पर लिखी बातों का मतलब

पैक्ड जूस को अक्सर हम हेल्दी समझकर पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका सेवन करने से पहले इसके लेबल से जुड़ी जानकारी आपको होना चाहिए। आइए जानते हैं इस बारे में-

Packed juice lebel meaning

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पैक्ड जूस एक आसान और हेल्दी विकल्प के रूप में देखा जाता है। बाजार में मिलने वाले रंग-बिरंगे जूस पैक खुद को विटामिन और एनर्जी से भरपूर बताते हैं। लेकिन जब असलियत को समझा जाता है, तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। पैक्ड जूस को लेकर कई गलतफहमियां होती हैं, जिन्हें समझना जरूरी होता है। जयपुर स्थित नारायणा हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अमित कुमार संघी का कहना है कि आज की भागती जिंदगी में लोग पैक्ड फूड्स का सेवन काफी ज्यादा करने लगे हैं। ऐसे में उनका लेबल चेक करना बहुत ही जरूरी हो चुका है, ताकि आपको सही चीज मिल सके। आइए जानते हैं पैक्ड जूस हेल्दी ऑप्शन है या नहीं?

समझ लें लेबल पर लिखी बातों का मतलब

डॉक्टर का कहना है कि जब आप पैक्ड जूस खरीदते हैं, तो सबसे पहले उसकी पैकेजिंग पर लिखी जानकारी को पढ़ते हैं। अक्सर पैक्ड जूस में लिखा होता है, 100% फ्रूट जूस, नो एडेड शुगर या नेचुरल" यह शब्द अक्सर जनता को आर्षित करते हैं। लेकिन इन शब्दों के पीछे की सच्चाई को समझना जरूरी होता है।

Packed Juice

100% फ्रूट जूस का मतलब होता है कि जूस फल से बना होता है, लेकिन इसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है। प्रोसेसिंग के दौरान फाइबर निकल जाता है, जिससे यह जूस केवल शुगर और कुछ विटामिन तक सीमित रह जाता है। नो एडेड शुगर का मतलब यह नहीं होता कि उसमें शुगर नहीं होती। फल में मौजूद प्राकृतिक शुगर भी शरीर पर उतना ही असर डालती है।

छिपा शुगर, सेहत पर डालता है असर

पैक्ड जूस में सबसे बड़ा खतरा उसकी हाई शुगर कंटेंट होती है। एक ग्लास पैक्ड जूस में कई बार उतनी ही शुगर होती है जितनी एक सॉफ्ट ड्रिंक में होती है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से वजन बढ़ने, ब्लड शुगर लेवल बढ़ने और फैटी लिवर जैसी समस्याएं विकसित हो सकती हैं।

शुगर का ज्यादा सेवन पाचन तंत्र पर भी असर डालता है। यह गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसी समस्याओं को बढ़ा सकता है। लंबे समय तक अधिक शुगर लेने से इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा भी बढ़ता है।

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प्रिजर्वेटिव और एडिटिव्स का है अपना अलग खेल

पैक्ड जूस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव और एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। इन केमिकल्स की मदद से जूस की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती हैं, लेकिन इसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी हो सकता है।

Packed Juice

कुछ जूस में फ्लेवर, कलर और स्टेबलाइजर भी मिलाए जाते हैं, जिससे उसका स्वाद और लुक बेहतर लगे। लेकिन ये चीजें पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती हैं और कुछ लोगों में एलर्जी या संवेदनशीलता भी पैदा कर सकती हैं।

समझें फ्रेश जूस और पैक्ड जूस के बीच का अंतर

जब फ्रेश जूस की तुलना पैक्ड जूस से की जाती है, तो फर्क साफ नजर आता है। फ्रेश जूस में विटामिन, मिनरल्स और एंजाइम्स ज्यादा सक्रिय रहते हैं। वहीं पैक्ड जूस में प्रोसेसिंग और स्टोरेज के कारण पोषक तत्व कम हो जाते हैं। फ्रेश जूस में फाइबर की मात्रा थोड़ी बेहतर होती है, खासकर अगर उसे बिना छाने पिया जाए। यह पाचन को बेहतर बनाता है और ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकता है।

अब लेबल पढ़ते समय दें इन बातों पर ध्यान

पैक्ड जूस खरीदते समय कुछ जरूरी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे-

इंग्रीडिएंट्स लिस्ट को ध्यान से पढ़ें। अगर उसमें शुगर, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप या आर्टिफिशियल फ्लेवर ऊपर की ओर लिखा हो, तो उसे कम हेल्दी माना जाता है।

न्यूट्रिशन फैक्ट्स में शुगर और कैलोरी की मात्रा जरूर देखें।

फ्रूट ड्रिंक और फ्रूट जूस के बीच फर्क समझना बहुत ही जरूरी हो जााता है। फ्रूट ड्रिंक में अक्सर बहुत कम असली फल होता है और ज्यादा शुगर व फ्लेवर होते हैं।

तो क्या अब पीना छोड़ दें पैक्ड जूस?

डॉक्टर कहते हैं कि पैक्ड जूस को पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं होता, लेकिन इसका सेवन सीमित मात्रा में किया जा सकता है। कभी-कभार पीने से ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन इसे रोजाना की आदत बनाना सही नहीं माना जाता। अगर आप सही पोषण चाहते हैं, तो जूस के बजाय पूरे फल का सेवन करें। इससे आपको फाइबर और कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स मिल सकते हैं।

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Highlights

जूस खरीदने से पहले लेबल अच्छे से पढ़ें।

हर जूस आपके लिए हेल्दी नहीं होता है।

सीमित मात्रा में पैक्ड जूस पिया जा सकता है।

Disclaimer : पैक्ड जूस दिखने में हेल्दी लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई लेबल पढ़ने पर सामने आती है। हाई शुगर, कम फाइबर और प्रिजर्वेटिव्स इसे एक अच्छा जूस नहीं बना सकते हैं। ऐसे में समझदारी इसी में होती है कि लेबल को ध्यान से पढ़ा जाए और अपने खानपान में संतुलन बनाए रखा जाए।