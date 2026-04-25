लू लगने पर प्याज का घरेलू नुस्खा कितना असरदार? एक्सपर्ट से जानें

गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक एक आम समस्या है। इससे राहत पाने के लिए आप प्याज का सेवन कर सकते हैं।

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Onion for Heat Stroke: क्या गर्मी में आपको भी चक्कर आने, सिरदर्द या जी मिचलाने जैसी समस्याएं होती हैं? अगर हां, तो ये लू लगने के लक्षण हो सकते हैं। गर्मी का मौसम आते ही लू (हीट स्ट्रोक) का खतरा बढ़ जाता है। तेज धूप, गर्म हवाएं और शरीर में पानी की कमी से सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपको बता दें कि लू तब लगती है, जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता है। इस स्थिति में तेज बुखार, चक्कर आना, सिरदर्द, उल्टी, जी मिचलाना, कमजोरी और बेहोशी जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। यह गंभीर स्थिति होती है, इसलिए तुरंत इलाज की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अक्सर घरों में एक पुराना नुस्खा अपनाया जाता है- प्याज का सेवन करना। लेकिन, क्या वाकई प्याज खाने से लू से राहत मिल सकती है? आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं प्याज खाने से लू से बचाव संभव है या नहीं?

लू लगने पर प्याज खाना कितना असरदार?

गर्मी में प्याज खाने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि प्याज खाने से लू से बचाव होता है और गर्मी कम लगती है। दरअसल, प्याज में एंटीऑक्सीडेंट्स, सल्फर कंपाउंड्स और हल्का कूलिंग इफेक्ट होता है, जिससे लू से बचा जा सकता है।

लू से बचाव के लिए कच्चा प्याज खाना फायदेमंद होता है।

प्याज का रस पीने से भी लू से बचाव संभव है।

कई लोग तलवों और माथे पर प्याज का रस लगाने की सलाह देते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

प्याज लू का इलाज नहीं है। बल्कि, प्याज खाने से लू से काफी हद तक बचा जा सकता है।

प्याज खाने से शरीर को ठंडक मिलती है। इसलिए आपको समर डाइट में प्याज जरूर शामिल करें।

प्याज खाने से तेज बुखार या हीट स्ट्रोक के लक्षणों को कम नहीं किया जा सकता है।

को कम नहीं किया जा सकता है। गर्मी की वजह से होने वाली बेहोशी को प्याज खाकर ठीक नहीं किया जा सकता है।

लू लगने पर क्या करना चाहिए?

अगर आपको लू के लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें।

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ठंडी जगह पर बैठें और आराम करें।

शरीर को ठंडा करें। आप नहा सकते हैं या शरीर को गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं।

ओआरएस का पानी पिएं। आप नारियल पानी और नींबू पानी भी पी सकते हैं।

और नींबू पानी भी पी सकते हैं। वैसे तो लू को इन टिप्स से ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन कुछ गंभीर मामलों में लू लगने पर अस्पताल में भर्ती की जरूरत पड़ सकती है।

लू से बचने के लिए क्या करें?

लू से बचने के लिए दिन में 12 से 4 बजे के बीच में बाहर जाने से बचें।

दिनभर खूब सारा पानी पिएं। लिक्विड डाइट पर फोकस करें।

हल्के और ढीले कपड़े पहनें।

छाता या टोपी का इस्तेमाल करें।

डाइट में प्याज, दही, छाछ, तरबूज आदि शामिल करें।

अगर आपको भी गर्मी में अक्सर ही लू से जुड़ी समस्या रहती है, तो प्याज का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। प्याज का सेवन करने से शरीर को ठंडक मिलती है और लू से बचाव होता है।