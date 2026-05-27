क्या दूध और ओट्स एक साथ खा सकते हैं? जानें इस पर क्या कहते हैं डॉक्टर्स

दूध और ओट्स को एक साथ खाना फायदेमंद माना जाता है। लेकिन, कुछ लोगों को इस कॉम्बिनेशन से बचना चाहिए। वरना, पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद में कफ दोष में इसे खाने से मना किया जाता है। जानें, दूध और ओट्स का कॉम्बिनेशन कितना हेल्दी है?

Written By: Anju Rawat | Published : May 27, 2026 11:40 AM IST

oats and milk combination (image-AI)

Oats and Milk Combination: क्या आप भी दूध और ओट्स एक साथ खाते हैं? ज्यादातर लोगों ने कभी-न-कभी दूध के साथ ओट्स का सेवन जरूर किया होगा। आजकल यह एक हेल्दी फूड ट्रेंड बन गया है, जिसे ज्यादातर लोग नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। कोई ओट्स को दूध में भिगोकर खाता है, तो कोई इसका सेवन शेक या खीर के तौर पर करता है। हालांकि, ओट्स और दूध, दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ओट्स में फाइबर और कार्ब्स अधिक होते हैं, जबकि दूध प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। लेकिन, क्या वाकई इन दोनों को एक साथ खाना फायदेमंद होता है। क्या दूध और ओट्स को बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट कहा जा सकता है?

आइए, फूड कॉम्बिनेशन के सीरीज में आज हम आपको दूध और ओट्स के बारे में बताने वाले हैं। इसके लिए हमने डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा और आयुर्वेदाचार्य डॉ. प्रताप चौहान से बातचीत की। साथ ही, स्टडी में दूध और ओट्स के कॉम्बिनेशन के बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो आइए, जानते हैं कि क्या वाकई दूध और ओट्स एक हेल्दी कॉम्बिनेशन है? दूध और ओट्स कब और कैसे खाना चाहिए?

Dr. Sugeeta Mutreja on oats milk combination

क्या दूध और ओट्स एक साथ खा सकते हैं?

आरोग डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा बताती हैं "हां, दूध और ओट्स को एक साथ खा सकते हैं। दूध के साथ ओट्स खाने से शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व मिलते हैं। दूध में कैल्शियम और प्रोटीन होते हैं, अगर इसमें ओट्स मिला दिया जाए तो शरीर को फाइबर और कार्ब्स भी मिल जाते हैं। यानी शरीर को एक साथ ही सारे पोषक तत्व एक साथ मिल जाते हैं।"

किन लोगों के लिए फायदेमंद होता है दूध और ओट्स का कॉम्बिनेशन

वैसे तो सभी लोग दूध के साथ ओट्स का सेवन कर सकते हैं। लेकिन-

जो लोग जिम या वर्कआउट करते हैं, उनके लिए दूध और ओट्स का कॉम्बिनेशन बेस्ट माना जाता है।

का कॉम्बिनेशन बेस्ट माना जाता है। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो दूध के साथ ओट्स का सेवन कर सकते हैं।

अगर आपको हर वक्त थकान, कमजोरी या ऊर्जा की कमी महसूस होती है तो ओट्स और दूध का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है।

किन लोगों को दूध और ओट्स एक साथ नहीं खाना चाहिए?

जो लोग लैक्टोज इनटॉलरेंस हैं, उन्हें ओट्स के साथ दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। दूध से एनर्जी है तो आप सिर्फ ओट्स का सेवन कर सकते हैं।

जिन लोगों को ब्लोटिंग की समस्या रहती है, उन्हें भी दूध और ओट्स के कॉम्बिनेशन से परहेज करना चाहिए।

अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, तो दूध के साथ ओट्स का सेवन करने से बचें। ओट्स और दूध एक साथ खाने से धीरे-धीरे वेट गेन हो सकता है।

दूध और ओट्स एक साथ खाने का सही तरीका क्या है?

लोग ओट्स का सेवन तरह-तरह से करते हैं। कोई नमकीन ओट्स खाता है, तो किसी को दूध और ओट्स एक साथ खाना पसंद होता है।

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अगर आप दूध के साथ ओट्स खाते हैं, तो सबसे पहले दूध में 15 मिनट ओट्स भिगोकर रख दें।

फिर इसे दूध के साथ अच्छी तरह पका लें और इसमें किशमिश डाल दें।

आप चाहें तो बादाम और काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

तैयार ओट्स की खीर को आप गर्मा-गर्म खा सकते हैं।

दूध और ओट्स सही खाने का सही समय क्या है?

डॉ. सुगीता मुटरेजा बताती हैं, वैसे तो दूध और ओट्स का सेवन किसी भी समय किया जा सकता है। लेकिन, नाश्ते और डिनर में इस कॉम्बिनेशन को लेना बेहद लाभकारी माना जाता है। इसलिए आप चाहें तो सुबह नाश्ते में दूध के साथ ओट्स ले सकते हैं। दूध और ओट्स को एक साथ खाने से आपको पर्याप्त पोषक तत्व मिलेंगे और दिनभर शरीर में एनर्जी बनी रहेगी।

Dr. Partap on oats and milk combination

क्या कहता है आयुर्वेद?

आयुर्वेदाचार्य डॉ. प्रताप चौहान बताते हैं, "आयुर्वेद में किसी भी भोजन को सिर्फ उसके नाम से हेल्दी या अनहेल्दी नहीं माना जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह भोजन किस व्यक्ति को, कितनी मात्रा में और किस तरीके से दिया जा रहा है। यानी दूध और ओट्स का कॉम्बिनेशन कई लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ब्लोटिंग की शिकायत कर सकते हैं।"

डॉ. चौहान आगे बताते हैं, "जिन लोगों की पाचन शक्ति ठीक होती है, उनके लिए दूध के साथ ओट्स खाना फायदेमंद हो सकता है। वहीं, जिन लोगों को ब्लोटिंग या गैस की समस्या रहती है, उन्हें इसका सेवन करने से बचना चाहिए। दूध के साथ ओट्स खाने से कफ की समस्या बढ़ सकती है।"

किस प्रकृति के लोगों के लिए दूध और ओट्स एक साथ खाना सही है?

डॉ. प्रताप चौहान कहते हैं, "आयुर्वेद के अनुसार वात प्रकृति वाले लोगों के लिए गर्म दूध में पका हुआ ओट्स खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। वहीं, कफ दोष वाले लोगों को इससे परहेज करना चाहिए। अगर ओट्स को अच्छी तरह पकाकर, हल्का गर्म करके और संतुलित मात्रा में खाया जाए तो यह ज्यादा आसानी से पच सकता है। आप इसका स्वाद बढ़ाने और इसे आसानी से पचाने के लिए, इसमें इलायची और ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं।"

क्या overnight Soaked दूध और ओट्स खाना सही है?

ज्यादातर लोग रातभर दूध में ओट्स भिगोकर रखते हैं और फिर सुबह नाश्ते में इसका सेवन करते हैं। लेकिन, आयुर्वेद में सेहतमंद रहने के लिए ताजा और गर्म खाना खाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में दूध में रातभर ओट्स को भिगोकर रखना सही नहीं माना जाता है। दूध में ओट्स को रातभर भिगोकर रखने और फिर सुबह इसका सेवन करने से पाचन-तंत्र प्रभावित हो सकता है। इससे पाचन-तंत्र कमजोर पड़ता है और पाचन से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।

क्या कहती है स्टडी?

PubMed में प्रकाशित एक रिसर्च में बताया गया है कि रातभर दूध में भीगे हुए ओट्स खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में बना रहता है। यह इंसुलिन के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। ओट्स में फाइबर होता है, जिससे डाइजेशन धीमा होता है और शुगर तेजी से नहीं बढ़ता है। यानी दूध और ओट्स को डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद बताया गया है।

एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर पीती हैं ओट्स और मिल्क शेक

एक वीडियो में मृणाल ठाकुर बताती हैं कि उन्हें ओट्स और दूध का शेक पीना बहुत पसंद है। वह रोज सुबह नाश्ते में इन दोनों को एक साथ मिलाकर शेक बनाकर पीती हैं। मृणाल इस तरह से ओट्स शेक बनाती हैं-

सबसे पहले 2 चम्मच ओट्स लें।

इसमें एक गिलास दूध मिलाएं।

इसमें ब्लूबैरीज, बादाम और खजूर मिलाएं।

सभी को अच्छी तरह से ग्राइंड करें और फिर गिलास में निकाल लें।

आप इसमें ऊपर से चिया सीड्स डाल सकते हैं।

इस तरह दूध और ओट्स को एक साथ खाना हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसे ब्रेकफास्ट के लिए कंप्लीट डाइट माना जाता है, जिसमें फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं।

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Disclaimer: एलोपैथी, आयुर्वेद और स्टडी सभी में ओट्स और दूध के कॉम्बिनेशन को अच्छा बताया गया है। इसलिए फिट और हेल्दी रहने के लिए आप भी दूध के साथ ओट्स का सेवन कर सकते हैं। लेकिन, अगर कोई गंभीर पाचन संबंधी स्वास्थ्य समस्या है, तो इस कॉम्बिनेशन को लेने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें।