क्या कॉफी में नींबू का रस मिलाकर पीने से वजन होता है कम? जानें यहां....

वजन कम करने के लिए लोग गर्म पानी, नींबू पानी आदि पीते हैं। इन दिनों कॉफी में नींबू का रस मिलाकर पीने का ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। क्या लेमन कॉफी पीने से वाकई होता है वजन कम, जानें यहां....

Lemon Coffee for Weight loss: वजन कम (Weight loss) करने के लिए कोई गर्म पानी में नींबू डालकर पीता है, तो कोई शहद, नींबू डला पानी पीता है। कुछ लोग सिर्फ गर्म पानी ही पीकर वजन घटाने की कोशिश करते हैं। इन तरीकों से किसी को लाभ होता है, तो किसी का वजन बिल्कुल भी कम नहीं होता है। अब वजन घटाने के लिए एक नए ड्रिंक का सेवन लोग कर रहे हैं और इन दिनों ये ड्रिंक ट्रेंड में है। वेट लॉस करने के लिए ये ड्रिंक है लेमन कॉफी (Lemon Coffee)। इसमें नींबू का रस, कॉफी को एक साथ पानी में मिक्स करके पीया जाता है। क्या ऐसा करने से वजन कम होता है? क्या नींबू और कॉफी वजन कम करने में मदद (Lemon coffee for Weight Loss in Hindi) करते हैं? यदि हां, तो किस तरह, आइए जानते हैं यहां....

नींबू और कॉफी दोनों ही कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये हर घर में उपलब्ध भी होते हैं। इनके सेहत पर भी कई लाभ होते हैं। यहां तक कि वजन कम करने के लिए कॉफी और नींबू लाभदायक होते हैं। कॉफी में मौजूद कैफीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करते हैं। मूड को सुधारते हैं।

दूसरी तरफ, नींबू के सेवन से पेट भरे होने का अहसास होता है। तृप्ति को बढ़ाती है और डेली कैलोरी की मात्रा को कम करती है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो फ्री रैडिकल्स से होने वाले नुकसानों से शरीर को बचाते हैं।

क्या नींबू-कॉफी वजन कम करते हैं?

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नींबू और कॉफी सेहत के लिए कई तरह से लाभदायक होते हैं, लेकिन ना तो ये दोनों फैट बर्न करने में मदद करते हैं और ना ही इन्हें एक साथ मिक्स करके पीने से वजन कम हो सकता है। हां, कॉफी में नींबू का रस मिलाकर पीने से भूख में कमी आती है और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। ऐसे में आप वजन कम करने के लिए भूख पर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो कॉफी में नींबू का रस मिलाकर पी सकते हैं।

वजन कम करना आसान काम नहीं है। आप चाहें तो इसके लिए वेट लॉस डाइट सही तरीके से फॉलो करें, प्रतिदिन एक्सरसाइज करें और नींबू पानी पिएं। नींबू पानी पीने से वजन को काफी हद तक बढ़ने से कंट्रोल किया जा सकता है। एक बात ध्यान रखें, वजन कम रहेगा तो आप कई गंभीर रोगों के शिकार होने से बचे रह सकते हैं। रात में आपको सुकून भरी नींद आएगी। मूड में सुधार होगा। आप खुद को फिट महसूस करेंगे।

कॉफी में नींबू का रस मिलाने के फायदे हैं कम

कॉफी में नींबू मिलाकर पीने से ना तो वजन कम होता है, ना ही सिरदर्द दूर होता है और ना ही डायरिया से छुटकारा मिलती है। लेमन कॉफी के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इस पर अभी कई शोध होने बाकी हैं। ऐसे में आप वजन कम करने के लिए नींबू मिलाकर कॉफी पीने (lemon juice with coffee) से बचें।

(डिस्क्लेमर: यदि आप वजन बढ़ने से परेशान हैं, तो किसी भी नुस्खे को ट्राई करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें वरना सेहत को लाभ होने की बजाय नुकसान भी पहुंच सकता है।)