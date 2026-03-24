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Kya Poha Healthy Hota Hai: नाश्ते में पोहा खाना लगभग हर भारतीय घर की पसंद है। इसे इतना हल्का नाश्ता माना जाता है कि डाइटिंग कर रहे लोग भी इसे खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेल्दी दिखने वाला पोहा डायबिटीज के मरीजों के लिए ब्लड शुगर लेवल के स्पाइक करने का कारण बन सकता है? जी हां यह सच है। जब बात डायबिटीज की आती है, तो कई जाने वाली हर एक चीज का विशेष ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। अक्सर यह सवाल उठता है कि ‘क्या पोहा शुगर लेवल को बढ़ा सकता है?’
यह एक गंभीर विषय है, इसलिए इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमने नारायण हेल्थ सिटी, बेंगलुरु की क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स सुपर्णा मुखर्जी से बात ही। एक्सपर्ट का मानना है कि ‘पोहा अकेले खाना शुगर के मरीजों के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन अगर इसे 'स्मार्ट' तरीके से बनाया जाए, तो यह एक बेहतरीन ब्रेकफास्ट बन सकता है।’ आइए अब हम पहले जानते हैं कि डायबिटीज के लोगों के लिए पोहा कैसे नुकसानदायक है और फिर यह जानेंगे कि इतना हेल्दी कैसे बना सकते हैं कि शुगर लेवल न बढ़े।
पोहा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आमतौर पर 60 से 75 के बीच होता है, जो 'मीडियम' से 'हाई' श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि यह शरीर में जाकर ग्लूकोज को तेजी से रिलीज कर सकता है। हालांकि, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरह का पोहा (लाल, सफेद या मोटा पोहा) इस्तेमाल कर रहे हैं।
डॉक्टर्स के अनुसार, पोहा खाने का मतलब सिर्फ ‘चावल के चपटे दाने’ खाना नहीं होना चाहिए। इसे संतुलित करने के लिए आप 1:1:1 का नियम अपना सकते हैं। जैसै-
पोर्शन कंट्रोल- अगर आप 40 ग्राम पका हुआ पोहा ले रहे हैं, तो उसकी मात्रा सीमित रखें।
प्रोटीन का साथ- सिर्फ पोहा न खाएं। इसमें 40 ग्राम उबले हुए अंकुरित अनाज मिलाएं। प्रोटीन शुगर के अवशोषण (absorption) को धीमा कर देता है।
सब्जियों की शक्ति- इसमें 40 ग्राम हरी सब्जियां और फाइबर शामिल करें। फाइबर आपके डाइजेशन को बेहतर करता है और शुगर स्पाइक को रोकता है।
हेल्दी फैट- पोहा बनाते समय तेल की मात्रा कम (Moderate) रखें। ज्यादा तेल फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है।
क्या आप जानते हैं कि पोहे के ऊपर ऊपर से डाला गया नींबू सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है? शोध बताते हैं कि नींबू का रस भोजन के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करने में मदद करता है। पोहे में अच्छी मात्रा में नींबू निचोड़ने से यह आपके ब्लड शुगर के लिए सुरक्षित हो जाता है। यही कारण है कि पुराने जमाने के लोग खाने में नींबू का रसडालते हैं।
एक अनुभवी स्वास्थ्य विशेषज्ञ के नजरिए से, आपकी नाश्ते की प्लेट ऐसी होनी चाहिए-
मिक्स पोहा मिश्रण- 200 ग्राम (जिसमें पोहा, सब्जियां और स्प्राउट्स बराबर मात्रा में हों)।
सलाद- साथ में एक कटोरी ताजा सलाद।
टॉपिंग- भरपूर नींबू का रस।
डायबिटीज मैनेजमेंट में 'क्या खा रहे हैं' से ज्यादा जरूरी यह है कि 'किसके साथ खा रहे हैं'। पोहे को हमेशा प्रोटीन और फाइबर के साथ ‘कंबाइन’ करें।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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