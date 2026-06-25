दूध और खजूर को एक साथ खाना कितना सही है? जानें इस फूड कॉम्बिनेशन से शरीर को क्या फायदे मिलते है?

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Written By: Anju Rawat | Published : June 25, 2026 12:26 PM IST
Medically Verified By: Dr. Sugeeta Mutreja
Dates and Milk Benefits in Hindi: दूध पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए इसे एक हेल्दी ड्रिंक माना जाता है। आमतौर पर लोग सादा दूध पीना पसंद करते हैं। लेकिन, कई लोग दूध में प्रोटीन पाउडर, हल्दी या अन्य चीजें मिलाकर पिलाते हैं। लेकिन, क्या आपको पता है दूध में खजूर मिलाकर पीना भी फायदेमंद होता है। जी हां, कुछ छोटे अध्ययनों में संकेत मिले हैं कि दूध में खजूर मिलाकर पीने से पोषण मिलता है और एनर्जी महसूस हो सकती है। लेकिन, क्या दूध और खजूर को एक साथ लेना सही है?
आरोगय डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा बताती हैं कि आप दूध और खजूर का सेवन एक साथ कर सकते हैं। अगर आप दूध में खजूर मिलाकर खाएंगे, तो इससे शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं। दरअसल, दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और हेल्दी फैट्स होते हैं। वहीं, खजूर में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं। इसलिए आप चाहें तो दूध में खजूर मिलाकर ले सकते हैं। इससे-
pharmainfo.in ने एक छोटी सी स्टडी की, जिसमें 20 लोगों को शामिल किया गया। इन लोगों को 10 दिनों तक रोज दूध के साथ खजूर मिलाकर दिया गया। जब स्टडी खत्म हुई तो दूध और खजूर को एक साथ लेने वाले लोगों में हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ा हुआ मिला। अगर आपको भी हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाना है, तो आप दूध में खजूर मिलाकर ले सकते हैं। खजूर में आयरन और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद करते हैं। हालांकि, एक छोटे अध्ययन में हीमोग्लोबिन स्तर में सुधार देखा गया, लेकिन इस विषय पर बड़े क्लिनिकल अध्ययनों की जरूरत है। अगर डॉ. सुगीता मुटरेजा की बात मानें तो दूध और खजूर को एक साथ खाने से हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ सकता है। लेकिन, यह अलग-अलग लोगों पर अलग तरीके से प्रभाव डाल सकता है।
आपको बता दें कि दूध और खजूर को एक साथ लेने से आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का इलाज नहीं किया जा सकता है।
खजूर और दूध में पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है। अगर दूध में खजूर मिलाकर लिया जाए, तो इससे थकान और कमजोरी को दूर करने में मदद मिल सकती है। इससे शरीर को ताकत मिलती है और थकान दूर करने में मदद मिल सकती है। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स, वर्कआउट के बाद दूध और खजूर को एक साथ लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि इस ड्रिंक को पीने से मसल्स रिकवरी में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए अभी क्लीनिकल ट्रायल की जरूरत है।
researchgate.net पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, दूध और खजूर को एक साथ लेने से हड्डियों को भी मजबूती मिलती है। दूध में कैल्शियम और प्रोटीन होते हैं। वहीं, खजूर में मैग्नीशियम, पोटैशियम और अन्य मिनरल पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं।
दूध और खजूर को एक साथ लेने से शरीर की एनर्जी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। खजूर में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज जैसे नेचुरल शुगर होते हैं, जो एनर्जी बूस्ट करते हैं। अगर दूध के साथ खजूर मिलाकर लिया जाए तो यह ऊर्जा का एक अच्छा स्त्रोत है। इसलिए एनर्जी के लिए आप इस ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं।
Disclaimer: आप भी दूध और खजूर का एक साथ सेवन कर सकते हैं। कुछ दिनों तक रोजाना खजूर वाला दूध पीने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए अभी वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं। वैसे तो दूध और खजूर का एक साथ सेवन किया जा सकता है। लेकिन, अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो एक्सपर्ट की राय पर ही इनका सेवन करें।