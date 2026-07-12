मानसून में बैंगन खाना चाहिए या नहीं? जानें डायटीशियन की क्या है सलाह

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Written By: Kishori Mishra | Published : July 12, 2026 10:40 AM IST
Medically Verified By: Swetha. A
Can we eat eggplant in rainy season: बारिश का मौसम अपने साथ ठंडक तो लाता है, लेकिन इसी मौसम में फूड पॉइजनिंग, पेट के इंफेक्शन और फंगल इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए खानपान को लेकर कई एक्सपर्ट सतर्क रहने की सलाह देते हैं। मुख्य रूप से हरी पत्तेदार सब्जियों को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। इन सवालों में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या मानसून के दौरान बैंगन खाना सुरक्षित है या इससे बचना चाहिए? इस बारे में हैदराबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल की डिप्टी चीफ डायटीशियन डॉक्टर डॉ. स्वेता ए का कहना है कि बैंगन पूरी तरह से सुरक्षित सब्जी है, लेकिन मानसून में इसे खाने और स्टोर करने के तरीके पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।
डॉ. स्वेता बताती हैं कि बारिश के मौसम में वातावरण में नमी अधिक होती है, जिससे सब्जियों पर बैक्टीरिया, फंगस और अन्य सूक्ष्मजीव तेजी से पनप सकते हैं। अगर बैंगन ठीक तरह से साफ नहीं किया गया हो या लंबे समय तक गीली जगह पर रखा गया हो, तो उसे खाने से पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी खाद्य जनित बीमारियों से बचने के लिए फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोने और भोजन को सही तापमान पर पकाने की सलाह देता है।
डायटीशियन का कहना है कि अधिकतर लोगों के लिए बैंगन पूरी तरह से सुरक्षित होता है, लेकिन कुछ लोगों में इसे खाने के बाद एलर्जी या सेंसटिविटी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से शरीर में कुछ बदलाव दिख सकते हैं, जैसे-
ऐसे लक्षण बार-बार दिखाई दें, तो बैंगन का सेवन कम करें और डॉक्टर से सलाह लें।
मानसून में बैंगन खाते समय कुछ आसान सावधानियां अपनाने से इंफेक्शन के खतरों को कम किया जा सकता है, जैसे-
अमेरिकी FDA भी ताजा सब्जियों को अच्छी तरह धोने और सुरक्षित तरीके से स्टोर करने की सलाह देता है ताकि फूडबॉर्न इंफेक्शन का खतरा कम हो सके।
अगर आपको पहले से ही निम्न समस्याएं रहती हैं, तो मानसून में बैंगन सीमित मात्रा में खाना बेहतर हो सकता है, जैसे-
अगर बैंगन खाने के बाद हर बार परेशानी महसूस हो रही है, तो इसे कुछ समय के लिए अपनी डाइट से हटाकर डॉक्टर या डायटीशियन से सलाह लें।
बैंगन फाइबर, पोटैशियम, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत है। रिसर्च बताती है कि बैंगन में मौजूद एंथोसाइनिन्स शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही यह कई अन्य परेशानियों में फायदेमंद साबित हो सकता है।
Disclaimer: डॉ. स्वेता का अंत में कहना है कि मानसून में बैंगन से पूरी तरह दूरी बनाने की जरूरत नहीं है। अधिक जरूरी है कि आप ताजी सब्जी चुनें, उसे अच्छी तरह धोएं, सही तरीके से स्टोर करें और अच्छी तरह पकाकर खाएं। अधिकांश स्वस्थ लोगों के लिए बैंगन सुरक्षित है। हालांकि, अगर इसे खाने के बाद बार-बार एलर्जी, पेट खराब या एसिडिटी जैसी समस्याएं होती हैं, तो इसकी मात्रा कम करें और विशेषज्ञ की सलाह लें।