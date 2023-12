क्या शुगर के मरीजों को खानी चाहिए चुकंदर, जानें डायबिटीज में बीटरूट के सेवन का सही तरीका

डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी भी फूड का सेवन बहुत ही सावधानी से करना जरूरी है। ऐसे में डायबिटिक्स के लिए चुकंदर का सेवन कितना सुरक्षित है, पढ़ें यहां।

Eating Beetroot In Diabetes: चुकंदर या बीटरूट की सब्जी कई ऐसे पोषक तत्वों से समृद्ध होती है जो आपके शरीर को अंदर और बाहर से नरिश करते हैं और कमजोरी दूर करते हैं। साथ ही महिलाओं के लिए चुकंदर का सेवन मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी समस्याओं से आराम पाने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। जबकि, हाइपरटेंशन के मरीजों और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल वाले लोगों के लिए भी चुकंदर का सेवन बहुत लाभकारी है। हालांकि, बात जब डायबिटीज के मरीजों की आती है तो उनके लिए किसी भी फूड का सेवन बहुत ही सावधानी से करना जरूरी है। ऐसे में डायबिटिक्स के लिए चुकंदर का सेवन कितना सुरक्षित है या डायबिटीज में चुकंदर खाने से किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में पढ़ें यहां। (Eating beetroot in diabetes benefits and side effects)

क्या डायबिटीज के मरीजों को चुकंदर खानी चाहिए ? (Should diabetics eat beetroot ?)

चुकंदर को सब्जी, सलाद, जूस, हलवा और परांठों के रूप में खाया जाता है। अलग-अलग मसालों, हर्ब्स, आटे और दूध या ड्राई फ्रूट्स के साथ पकाने से बीटरूट के पोषक तत्वों का पूरा फायदा आपको मिल सकता है। लेकिन, जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या हो तो उसे हाई ब्लड शुगर लेवल जैसी स्थितियों से बचने के लिए चुकंदर का सेवन सावधानी से करना चाहिए।

डायबिटीज में चुकंदर का सेवन कैसे और कब करना चाहिए ? (Right way of eating beetroot in diabetes)

मधुमेह के मरीजों को बीटरूट का सेवन हमेशा भोजन से पहले करना चाहिए। आप खाना खाने से कुछ देर पहले सलाद के तौर पर बीटरूट खा सकते हैं। जैसा कि बीटरूट में नैचुरल शुगर मौजूद होती है। ऐसे में अगर आप अपने भोजन के साथ बीटरूट खाते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक और तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन, अगर भोजन से पहले आप बीटरूट का सेवन करते हैं तो धीरे-धीरे उसकी नैचुरल शुगर आपके शरीर को एनर्जी देने का काम करती है।

क्या चुकंदर का अधिक सेवन डायबिटीज में नुकसानदायक है ? (effects of eating beetroot on blood sugar level)

आयुर्वेद के नियमों के अनुसार किसी भी चीज का सेवन सीमित और संतुलित मात्रा में किया जाए तो शरीर के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। लेकिन, जब आप किसी भी फूड का सेवन गलत समय और गलत तरीके से करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। डायबिटीज में चुकंदर का सेवन भी इसी नियम के आधार पर करना चाहिए। रोजाना बीटरूट के कुछ टुकड़े आप भोजन के कुछ समय पहले खाएं। इस तरह नियमित और लम्बे समय तक बीटरूट का सेवन सुरक्षित साबित हो सकता है।

डायबिटीज मरीजों के लिए चुकंदर खाने के लाभ क्या हैं? (Benefits of eating beetroot in diabetes)

बीटरूट शरीर को शक्ति देता है जिससे थकान और सुस्ती दूर होती है।

यह ब्लड प्यूरिफाई करने वाला फूड है इसीलिए बीटरूट खाने से खून साफ होता है।

बीटरूट खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है और इससे एनिमिया, खून की कमी और कमजोरी जैसी समस्याएं कम होती हैं।

बीटरूट के सेवन से डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने में सहायता होती है।

डायबिटीज के मरीजों को बार-बार मीठा खाने की इच्छा होती है। लेकिन, बीटरूट खाने से यह क्रेविंग कंट्रोल भी होती है।