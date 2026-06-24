hamburger icon
A
Read in English
  • हेल्थ न्यूज़
  • Diet
  • क्या दूध में घी मिलाकर लेना सही है? जानें इस कॉम्बिनेशन से शरीर को क्या लाभ मिलते हैं

क्या दूध में घी मिलाकर लेना सही है? जानें इस कॉम्बिनेशन से शरीर को क्या लाभ मिलते हैं

दूध और घी, दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। कई लोग दूध में घी मिलाकर लेना पसंद करते हैं। लेकिन, क्या यह फूड कॉम्बिनेशन सेहत के लिए सही होता है? आइए, जानते हैं-

WrittenBy

Written By: Anju Rawat | Published : June 24, 2026 8:50 AM IST

WrittenBy

Medically Verified By: Dr. Sugeeta Mutreja

thehealthsite.com top news

ghee and milk

Milk and Ghee: जब मैं काफी कमजोर थी, तो मेरी दादी मुझे दूध में घी मिलाकर पीने की सलाह देती थी। उनका कहना था कि अगर मैं कुछ दिनों तक रोजाना दूध और घी का एक साथ सेवन करूंगी, तो मेरे शरीर में ताकत आएगी। मैंने लगातार एक महीने तक पिया और मुझे इसका फायदा भी मिला। हालांकि, यह मेरा निजी अनुभव है, जरूरी नहीं कि सभी लोगों को दूध और घी लेने से एक जैसे फायदे मिले। कई लोग इस पर भरोसा भी नहीं करते हैं और इन दोनों को साथ में लेना सही नहीं समझते हैं। इसलिए, फूड कॉम्बिनेशन के इस सीरिज में जानते हैं कि वाकई दूध में घी मिलाकर लेना सही है या नहीं?

क्या दूध में घी मिलाकर ले सकते हैं?

आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा बताती हैं कि दूध में घी मिलाकर लिया जा सकता है। आयुर्वेद में इस कॉम्बिनेशन को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है।

दूध में घी मिलाकर लेने के फायदे

  • घी और दूध को एक साथ लेने से बॉडी नरिश होती है।
  • दूध में घी मिलाकर लेने से टिशू रि-जेनेरेट हो सकते हैं।
  • आयुर्वेद के अनुसार, यह कॉम्बिनेशन वात और पित्त को कंट्रोल करने में मदद करता है।
  • जोड़ों के लिए भी घी और दूध को एक साथ लेना फायदेमंद माना जाता है।
  • घी और दूध में कई पोषक तत्व होते हैं, इसलिए इन दोनों का सेवन करने से शरीर को ताकत मिल सकती है।

दूध और घी का सेवन कैसे करें?

आप रात में गर्म दूध के साथ घी का सेवन कर सकते हैं। घी डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर आप नियमित रूप से रात में दूध और घी का सेवन करेंगे, तो इससे सेहत में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है।

Also Read

क्या कहती है स्टडी?

AYUSHDHARA जर्नल रिपोर्ट में बताया गया है कि दूध और घी के नियमित सेवन से शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है और इसे दीर्घायु से भी जोड़ा गया है। हालांकि, यह एक रिव्यू आर्टिकल है, कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं है।

रिसर्च के अनुसार, अगर घी और दूध का नियमित रूप से संतुलित मात्रा में सेवन किया जाए तो शरीर को पोषण मिल सकता है और सेहत को तंदुरुस्त बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

रिसर्च में यह भी कहा गया है कि दूध और घी के नियमित सेवन से शरीर के ऊतकों के पोषण, ओजस और प्रतिरक्षा को बढ़ावा मिल सकता है। इससे स्वास्थ्य और दीर्घायु को समर्थन मिल सकता है। लेकिन यह दावा मुख्य रूप से आयुर्वेदिक तथ्यों पर आधारित है। इसेमें क्लिनिकल ट्रायल प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

दूध के फायदे क्या हैं?

रिसर्च में दूध को सेहत के लिए बेहद लाभकारी बताया गया है। दूध शरीर के ऊतकों को पोषण देने वाला माना गया है। दूध को सभी उम्र के लोगों के लिए उपयोगी बताया गया है। साथ ही, दूध को शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए फायदेमंद माना गया है। लेकिन, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो दूध और घी का सेवन करने से बचें।

घी के फायदे क्या हैं?

रिसर्च में घी को पाचन शक्ति के लिए काफी अच्छा माना गया है। घी में ब्यूटिरेट जैसे फैटी एसिड होते हैं, जो गट हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए अच्छे होेत हैं। घी में  विटामिन A, D, E और K आदि भी पाए जाते हैं।

Disclaimer: रिसर्च रिव्यू के अनुसार, आयुर्वेद में दूध और घी के नियमित सेवन को 'रसायन' माना गया है। यानी इन दोनों को एक साथ लेने से शरीर को पोषण मिलता है और स्वस्थ तरीके से उम्र बढ़ने में मदद मिलती है। हालांकि, आधुनिक चिकित्सा में दूध या घी को एक साथ लेने के फायदों के बारे में  क्लिनिकल ट्रायल सीमित हैं। साथ ही, दूध और घी किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। इसके नियमित सेवन से सिर्फ स्वस्थ रहने में मदद मिल सकती है।

अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More