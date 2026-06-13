आम और दूध को एक साथ लेना सही है? जानें सेहत के लिए कितना हेल्दी है यह कॉम्बिनेशन

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy.
Written By: Anju Rawat | Published : June 13, 2026 12:26 PM IST
Medically Verified By: Dr. Sugeeta Mutreja
आम...ज्यादातर लोगों का पसंदीदा फल। हर व्यक्ति आम के लिए गर्मी के मौस का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कोई आम को सीधेतौर पर खाना पसंद करता है, तो कोई आम को चटनी या शेक के रूप में लेना पसंद करता है। आम को फलो का राजा कहा जाता है। इसमें कुछ मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन पाए जाते हैं। वहीं, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स होता है। लेकिन, क्या आम को दूध के साथ लिया जा सकता है? आम और दूध का शेक पीने से कोई नुकसान तो नहीं होता? आइए, जानते हैं-
क्या आम और दूध को एक साथ ले सकते हैं?
आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा बताती हैं, "जी हां, आप आम और दूध को एक साथ ले सकते हैं। आमतौर पर इस कॉम्बिनेशन को हेल्थ के लिए सुरक्षित माना जाता है। आम और दूध को एक साथ लेने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं। ज्यादातर लोग मैंगो शेक के तौर पर इनका सेवन करते हैं।"
आप आम और दूध का शेक बनाकर पी सकते हैं। इस शेक को पीने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं। जैसे-
रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिटल, सिरसा के आयुर्वेदिक डॉ. श्रेय शर्मा बताते हैं कि आयुर्वेद में आम और दूध को खाने की अनुमति है। लेकिन, कच्चे या खट्टे आम को दूध के साथ लेने से बचना चाहिए। वरना, पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।
ResearchGate में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, दूध और आम को एक साथ लेने से स्वाद तो बढ़ता है। यह कॉम्बिनेशन सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। दूध और आम को एक साथ लेने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स मिलते हैं। आप मैंगो शेक के रूप में आम और दूध का सेवन कर सकते हैं। उपलब्ध शोधों के मुताबित, आम और दूध को एक साथ लेने से किसी नुकसान का प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए हर व्यक्ति आम और दूध का एक साथ सेवन कर सकता है।
Disclaimer: आम और दूध को एक साथ लेना सुरक्षित माना जाता है। इन दोनों को एक साथ लेने से कोई नुकसान हो सकता है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। आम और दूध, दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसलिए इन दोनों को एक साथ लेना फायदेमंद माना जाता है। लेकिन, अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो सावधानी जरूर बरतें।