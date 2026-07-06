क्या रोज एक ही तरह का नाश्ता करना सही है? जानें क्या कहती हैं डायटीशियन

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Written By: Kishori Mishra | Published : July 6, 2026 10:29 AM IST
Medically Verified By: Kamini Sinha
ऑफिस और कॉलेज-स्कूल जाने की जल्द-बाजी में हम में से कई लोग रोजाना एक ही तरह का नाश्ता करते हैं। वहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो समय बचाने और सुविधा के लिए रोज एक ही तरह का नाश्ता करते हैं, जैसे- ओट्स, पोहा, अंडे, ब्रेड, उपमा या पराठा। लेकिन क्या हर दिन एक जैसा नाश्ता करना आपकी सेहत के लिए सही है? डाइट मंत्रा क्लीनिक की डायटीशियन कामिनी कुमारी का कहना है कि इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपका नाश्ता कितना संतुलित है और उसमें पोषक तत्वों की कितनी विविधता मौजूद है।
अगर आपका नाश्ता पोषण से भरपूर है और उसमें प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट, विटामिन और मिनरल्स का संतुलन है, तो कुछ दिनों तक एक जैसा नाश्ता करना नुकसानदायक नहीं माना जाता। कई एथलीट और फिटनेस प्रेमी भी नियमित रूप से एक जैसा नाश्ता करते हैं क्योंकि इससे कैलोरी और पोषक तत्वों का हिसाब रखना आसान हो जाता है।
हालांकि, लंबे समय तक बिना बदलाव के एक ही भोजन खाने से शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। अलग-अलग खाद्य पदार्थ अलग-अलग प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं। इसलिए भोजन में विविधता बनाए रखना जरूरी है।
रोज एक जैसा हेल्दी नाश्ता करने के कुछ फायदे भी हो सकते हैं। इससे सुबह क्या खाना है, यह तय करने में समय नहीं लगता। अनहेल्दी फूड चुनने की संभावना कम होती है। साथ ही, अगर नाश्ता संतुलित है तो ब्लड शुगर और ऊर्जा का स्तर भी बेहतर बना रह सकता है।
अगर आपका नाश्ता सिर्फ ब्रेड-बटर, मीठे सीरियल या तले हुए खाद्य पदार्थों तक सीमित है, तो समय के साथ पोषण की कमी हो सकती है। इसके अलावा एक जैसा स्वाद खाने से कई लोगों का भोजन में रुचि भी कम होने लगती है, जिससे वे जरूरी मात्रा में भोजन नहीं कर पाते।
डायटीशियन का कहना है कि नाश्ते में आपको संतुलित चीजों को शामिल करना चाहिए है,जैसे-
आप चाहें तो बेस वही रखें, लेकिन छोटे-छोटे बदलाव करते रहें। उदाहरण के लिए, एक दिन ओट्स में केला डालें, दूसरे दिन सेब और तीसरे दिन नट्स व बीज मिलाएं। इसी तरह दही, फल और प्रोटीन के स्रोत बदलते रहें।
डायटीशियन का कहनाा है कि रोज एक जैसा नाश्ता करना गलत नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि वह पोषण की दृष्टि से संतुलित हो। सप्ताहभर में अलग-अलग अनाज, फल, सब्जियां और प्रोटीन स्रोत शामिल करने से शरीर को व्यापक पोषण मिलता है और आंतों का माइक्रोबायोम भी स्वस्थ रहता है।
Disclaimer : ध्यान रखें कि अगर आपका नाश्ता संतुलित और पौष्टिक है, तो रोज एक जैसा नाश्ता करना अपने आप में नुकसानदायक नहीं है। फिर भी बेहतर स्वास्थ्य के लिए समय-समय पर उसमें विविधता शामिल करना सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इससे स्वास्थ्य को बेहतर रिजल्ट मिलते हैं।