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क्या गर्मियों में खजूर खाना चाहिए? जानें, क्या हैं इसे खाने का सही तरीका

is it ok to eat dates in summer: गर्मियों में कुछ लोग खजूर के सेवन से दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। लेकिन डॉक्टर के हिसाब से गर्मियों में अगर इसे सही तरीके से खाते हैं, तो इसका सेवन हेल्दी हो सकता है। आइए जानते हैं-

क्या गर्मियों में खजूर खाना चाहिए? जानें, क्या हैं इसे खाने का सही तरीका
Dates in Summer
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Vighnesh Y

Written by Kishori Mishra |Published : April 20, 2026 5:03 PM IST

Dates in Summer : हम में से कई लोग खजूर का इस्तेमाल नैचुरल शुगर के रूप में करते हैं। लेकिन अक्सर बड़े-बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि गर्मी में खजूर नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है। इस विषय के बारे में हैदराबाद में यशोदा हॉस्पिटल्स के सीनियर कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन डॉ. विघ्नेश वाई का कहना है कि खजूर पोषक तत्वों से भरपूर है, जिसे सही मात्रा में खाया जाए तो यह गर्मियों में भी फायदेमंद हो सकता है।

डॉक्टर कहते हैं कि अक्सर लोग मानते हैं कि खजूर की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे गर्मियों में नहीं खाना चाहिए। लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। खजूर में मौजूद प्राकृतिक शुगर, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को ऊर्जा देने और कमजोरी दूर करने में मददगार साबित होते हैं। मुख्य रूप से गर्मियों में जब थकान और सुस्ती ज्यादा महसूस होती है, तब खजूर एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में-

गर्मियों में खजूर खाने के क्या हैं फायदे?

  1. खजूर में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और कब्ज की समस्या से राहत दिला सकता है।
  2. इसमें आयरन होता है जो खून की कमी को दूर करने में मदद करता है।
  3. इतना ही नहीं, खजूर में पोटैशियम की मौजूद होता है, जो दिल और मांसपेशियों के लिए भी फायदेमंद होती है।
  4. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाकर इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं।
  5. इसलिए सीमित मात्रा में खजूर का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

गर्मियों में खजूर खाने के क्या नुकसान हैं?

डॉक्टर विघ्नेश कहते हैं कि खजूर की तासीर गर्म होती है, इसलिए अगर इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। अधिक मात्रा में खजूर खाने से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे- एसिडिटी और अपच की परेशानी, पेट में जलन या डिहाइड्रेशन की परेशानी होने का खतरा रहता है।

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अगर आप बहुत अधिक गर्म मौसम में जरूरत से ज्यादा खजूर खाते हैं, तो इससे शरीर को असहजता महसूस हो सकती है। इसलिए संतुलित मात्रा में ही खजूर खाएं।

गर्मियों में कैसे खजूर?

गर्मियों में खजूर खाने का सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन में 2–3 खजूर पर्याप्त होते हैं। वहीं, अगर आप रातभर भिगोकर खजूर खाते हैं, तो इसकी तासीर छोड़ी ठंडी हो जाती है जो पाचन को भी आसान बनाता है। इसके अलावा, खजूर को दही, छाछ, दूध या सिट्रस जूस के साथ खाना भी बेहतर विकल्प है, जिससे शरीर में ठंडक बनी रहती है।

किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?

डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको डायबिटीज या मोटापे की समस्या है, तो खजूर सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। इसमें प्राकृतिक शुगर अधिक होती है, जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है। ऐसे लोगों को अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही खजूर को डाइट में शामिल करना चाहिए।

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Disclaimer : खजूर पोषक तत्वों से भरपूर ड्राई फ्रूट है, जिसे गर्मियों में भी खा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इसकी मात्रा सीमित हो और इसे सही तरीके से खाया जाए। संतुलित सेवन के साथ खजूर शरीर को ऊर्जा और पोषण देने में मदद करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More