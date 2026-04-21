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गर्मी में अंजीर खाना चाहिए या नहीं, खाने से पहले जान लें क्या है एक्सपर्ट की राय

Kya Garmiyo Main anjeer Kha Sakte Hai: अंजीर की तासीर गर्म होती है। इसलिए अक्सर लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि क्या गर्मियों में अंजीर खाना चाहिए या नहीं? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब।

गर्मी में अंजीर खाना चाहिए या नहीं, खाने से पहले जान लें क्या है एक्सपर्ट की राय
गर्मियों में अंजीर खा सकते हैं लेकिन सावधानी के साथ।
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Dhanwanti

Written by Ashu Kumar Das |Published : April 21, 2026 1:08 PM IST

क्या गर्मियों में अंजीर खा सकते हैं? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इसका सीधा सा जवाब है- हां। गर्मियों में आप अंजीर खा सकते हैं। दिल्ली के द्वारका स्थित मैक्योर हॉस्पिटल की डॉ. धनवंती का कहना है कि गर्मियों में अंजीर खाना न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि सेहत के लिए कई मायनों में फायदेमंद भी माना जाता है। अंजीर एक पौष्टिक फल है जिसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। गर्मियों में अंजीर खाने से न सिर्फ शरीर की सुस्ती खत्म होती है, बल्कि आलस की समस्या भी धीरे- धीरे कम होने लगती हैं।

गर्मियों में अंजीर खाने के 5 फायदे

  1. शरीर को एनर्जी देता है- गर्मियों में अंजीर खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है। अंजीर के एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर फैट को एनर्जी में बदलते हैं। इससे शारीरिक थकान और आलस को दूर करने में मदद मिलती है। अंजीर प्राकृतिक शुगर का अच्छा स्रोत होने से थकान को दूर करने में मददगार होता है।
  2. कब्ज को करें दूर- गर्मियों में तेज धूप, लू और तपस के कारण अक्सर लोगों को कब्ज हो जाती है। कब्ज की समस्या को दूर करने में भी अंजीर सहायक है। अंजीर पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर मल को मुलायम करता है। इससे पाचन तंत्रिका से जुड़ी विभिन्न प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं।
  3. डिहाइड्रेशन से बचाव- गर्मियों में डिहाइड्रेशन से बचाने में अंजीर सहायक होता है। यह शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जिससे आपको चक्कर आना, कमजोरी महसूस नहीं होती है।
  4. त्वचा को निखारे- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी रिसर्च और हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि अंजीर के एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को डैमेज से बचाता है। गर्मियों में तेज धूप के कारण होने वाले सन डैमेज से त्वचा को बचाने में अंजीर मददगार होता है। गर्मियों में अंजीर खाने से त्वचा ग्लोइंग और हेल्दी बनती है।
  5. एनीमिया को दूर करता है- अंजीर आयरन का अच्छा सोर्स है। गर्मियों में अंजीर खाने से एनीमिया यानि की खून की कमी की समस्या कम होती है। अंजीर महिलाओं और बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए गर्मियों में महिलाओं और बच्चों को अंजीर जरूर खिलाना चाहिए।

अंजीर में विटामिन बी12 पाया जाता है।

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गर्मी में 1 दिन में कितने अंजीर खाने चाहिए?

गर्मियों में ताजे अंजीर की बजाय सूखे अंजीर खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। गर्मियों में अंजीर खाने से पहले उसे रातभर 1 गिलास पानी में भिगोकर रखें और सुबह उसे खाली पेट खाएं। सूखे अंजीर में चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं या डायबिटीज जैसी समस्या है, तो इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। आमतौर पर दिन में 1-2 अंजीर पर्याप्त होते हैं। इससे ज्यादा मात्रा में अंजीर बिल्कुल न खाएं।

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ज्यादा अंजीर खाने से नुकसान

डॉ. धनवंती बताती हैं कि हर चीज की तरह अंजीर का सेवन भी संतुलन के साथ करना जरूरी है। गर्मियों के मौसम में अधिक मात्रा में अंजीर खाने से पेट में गैस, ब्लोटिंग या शुगर लेवल बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों को एलर्जी या पाचन संबंधी दिक्कतें हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसका सेवन करना चाहिए।

FAQs

अंजीर कब नहीं खाना चाहिए?

पबमेड सेंट्रल की वेबसाइट पर छपी रिसर्च बतातीहै कि अंजीर को सुबह खाली पेट ही खाना चाहिए। अंजीर को पेट में गैस/ब्लोटिंग, किडनी स्टोन, या डायबिटीज होने पर खनाने से बचना चाहिए।

1 दिन में कितने अंजीर भिगोकर खाने चाहिए?

एक दिन में 2 से 3 सूखे अंजीर भिगोकर खाना पर्याप्त है। अंजीर को खाने से पहले इसे रातभर एक गिलास पानी में भिगोकर रखना जरूरी होता है। अंजीर खाने का पूरा फायदा आपके शरीर को मिले, इसके लिए सुबह खाली पेट इसे खाना उत्तम होता है। भिगोए हुए अंजीरों को चबाकर खाएं और बचा हुआ पानी भी पी सकते हैं।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More