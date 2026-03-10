Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Dalia for Heart Health in Hindi: दलिया को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। ज्यादातर हेल्थ कॉन्शियस लोग अपनी डाइट में दलिया शामिल करते है। दलिया को बेस्ट ब्रेकफास्ट भी माना जाता है। कई लोग दलिया को नाश्ते में खाते हैं, तो कोई दलिया को शाम के समय में खाना पसंद करता है। दलिया पाचन-तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद होता है। आपको बता दें कि इसे हार्ट हेल्थ के लिए भी लाभकारी माना जाता है। आपको बता दें कि दलिया में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपको बता दें कि हर 100 ग्राम दलिया में 340 kcal कैलोरी, 12.5 g प्रोटीन, 72.5 g कार्ब्स और 8.5 g फाइबर पाए जाते हैं। दलिया में आयरन, मैग्नीशियम और विटामन बी1 भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए आपको अपनी डाइट में दलिया जरूर शामिल करना चाहिए। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं कि हार्ट हेल्थ के लिए दलिया का सेवन करना कैसे फायदेमंद होता है?
अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, तो अपनी डाइट में दलिया शामिल करें। दलिया में घुलनशील फाइबर होता है, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है।
हाई बीपी भी एक हृदय रोग है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, तो आप दलिया का सेवन कर सकते हैं। दलिया में मैग्नीशियम और कई अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने में मदद करते हैं।
दलिया में मौजूद फाइबर हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है। दलिया खाने से वजन नियंत्रित रहता है और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। इसलिए आपको अपनी डाइट में दलिया जरूर शामिल करना चाहिए। दलिया में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो ब्लड शुगर को तेजी से कम करता है। इससे हृदय रोगों का जोखिम काफी कम हो जाता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
