क्या हार्ट हेल्थ के लिए दलिया खाना फायदेमंद होता है? जानें एक्सपर्ट की राय

Dalia Benefits for Heart Health: दलिया पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसे हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसलिए हृदय रोगों का जोखिम कम करने के लिए आप दलिया का सेवन जरूर करें।

Dalia for Heart Health in Hindi: दलिया को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। ज्यादातर हेल्थ कॉन्शियस लोग अपनी डाइट में दलिया शामिल करते है। दलिया को बेस्ट ब्रेकफास्ट भी माना जाता है। कई लोग दलिया को नाश्ते में खाते हैं, तो कोई दलिया को शाम के समय में खाना पसंद करता है। दलिया पाचन-तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद होता है। आपको बता दें कि इसे हार्ट हेल्थ के लिए भी लाभकारी माना जाता है। आपको बता दें कि दलिया में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपको बता दें कि हर 100 ग्राम दलिया में 340 kcal कैलोरी, 12.5 g प्रोटीन, 72.5 g कार्ब्स और 8.5 g फाइबर पाए जाते हैं। दलिया में आयरन, मैग्नीशियम और विटामन बी1 भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए आपको अपनी डाइट में दलिया जरूर शामिल करना चाहिए। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं कि हार्ट हेल्थ के लिए दलिया का सेवन करना कैसे फायदेमंद होता है?

दलिया खाने से हार्ट हेल्थ को मिलने वाले फायदे- Dalia Benefits for Heart Health in Hindi

कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करे

अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, तो अपनी डाइट में दलिया शामिल करें। दलिया में घुलनशील फाइबर होता है, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है।

ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे

हाई बीपी भी एक हृदय रोग है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, तो आप दलिया का सेवन कर सकते हैं। दलिया में मैग्नीशियम और कई अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने में मदद करते हैं।

हार्ट हेल्थ में सुधार

दलिया में मौजूद फाइबर हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है। दलिया खाने से वजन नियंत्रित रहता है और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। इसलिए आपको अपनी डाइट में दलिया जरूर शामिल करना चाहिए। दलिया में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो ब्लड शुगर को तेजी से कम करता है। इससे हृदय रोगों का जोखिम काफी कम हो जाता है।

दलिया खाने का सही तरीका क्या है?- How to Eat Dalia in Hindi

अगर आपको नमकीन दलिया पसंद है, तो आप गाजर, मटर, बीन्स और प्याज जैसी सब्जियां मिलाकर खा सकते हैं। यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। लेकिन, अगर आपको हाई बीपी की दिक्कत है, तो नमक कम मात्रा में ही डालें।

आप चाहें तो मीठा दलिया भी खा सकते हैं। आप इसमें जामुन, सेब, खजूर और केला आदि मिलाकर खा सकते हैं।

आप दलिया को दूध के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। लेकिन, इसमें कम मात्रा में चीना का उपयोग करें। आप दलिया बनाने के लिए घी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

