बोरवेल का पानी पीने लायक होता है या नहीं? इसे प्यूरीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है

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क्या आपके घर में भी बोरवेल का पानी आता है? अगर हां, तो आप इसे बिना प्यूरीफाई किए बिल्कुल नहीं पीते होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बोरवेल के पानी का स्वाद खारा होता है और इसे नॉर्मल करने के लिए आप पानी को प्यूरीफाई करते हैं और फिर पीने के लिए इसी पानी का उपयोग करते हैं। लेकिन, क्या आपको पता है सिर्फ स्वाद की वजह से नहीं, कई अन्य कारणों से भी बोरवेल के पानी को प्यूरीफाई करने की जरूरत होती है। यही वजह है कि बोरवेल के पानी को पीने लायक नहीं माना जाता है।
दरअसल, बोरवेल का पानी जमीन के अंदर से आता है, इसलिए इसमें प्राकृतिक रूप से घुले हुए खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन पाए जाते हैं। कुछ मात्रा में ये खनिज शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो पानी हार्ड हो जाता है। इसका स्वाद और सेहत, दोनों पर असर पड़ता है। क्योंकि ज्यादा आयरन या फ्लोराइड वाले पानी को लंबे समय तक पीने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए ज्यादातर लोग बोरवेल के पानी को प्यूरीफाई करके ही पीते हैं। आइए, Maccure hospital के जनरल फिजिशियन डॉ. प्रतीक कुमार से जानते हैं-
बोरवेल के पानी को कई मामलों में प्यूरीफाई करने की जरूरत पड़ती है।
borewell water- ai generated image
अगर आपके घर पर भी बोरवेल का पानी आता है, तो इसे प्यूरीफाई करके पिएं। इससे पानी में मौजूद बैक्टीरिया और दूषित कणों को दूर करने में मदद मिलती है और आपको पीने के लिए शुद्ध पानी मिलता है। बोरवेल का पानी लगा है तो समय-समय पर टेस्टिंग जरूर कराएं और पीएच लेवल चेक करें।
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