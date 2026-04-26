Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

बोरवेल का पानी पीने लायक होता है या नहीं? इसे प्यूरीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है

Borewell Water: क्या आपके घर में भी बोरवेल का पानी आता है? अगर हां, तो आपको जानना जरूरी है कि यह पानी पीने लायक होता है या नहीं?

बोरवेल का पानी पीने लायक होता है या नहीं? इसे प्यूरीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है
borewell water- ai generated image
VerifiedMedically Reviewed By: Dr Prateek Kumar

Written by Anju Rawat |Published : April 26, 2026 12:48 PM IST

क्या आपके घर में भी बोरवेल का पानी आता है? अगर हां, तो आप इसे बिना प्यूरीफाई किए बिल्कुल नहीं पीते होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बोरवेल के पानी का स्वाद खारा होता है और इसे नॉर्मल करने के लिए आप पानी को प्यूरीफाई करते हैं और फिर पीने के लिए इसी पानी का उपयोग करते हैं। लेकिन, क्या आपको पता है सिर्फ स्वाद की वजह से नहीं, कई अन्य कारणों से भी बोरवेल के पानी को प्यूरीफाई करने की जरूरत होती है। यही वजह है कि बोरवेल के पानी को पीने लायक नहीं माना जाता है।

दरअसल, बोरवेल का पानी जमीन के अंदर से आता है, इसलिए इसमें प्राकृतिक रूप से घुले हुए खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन पाए जाते हैं। कुछ मात्रा में ये खनिज शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो पानी हार्ड हो जाता है। इसका स्वाद और सेहत, दोनों पर असर पड़ता है। क्योंकि ज्यादा आयरन या फ्लोराइड वाले पानी को लंबे समय तक पीने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए ज्यादातर लोग बोरवेल के पानी को प्यूरीफाई करके ही पीते हैं। आइए, Maccure hospital के जनरल फिजिशियन डॉ. प्रतीक कुमार से जानते हैं-

बोरवेल के पानी को प्यूरीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है?

बोरवेल के पानी को कई मामलों में प्यूरीफाई करने की जरूरत पड़ती है।

Also Read

More News

  • कई इलाकों में बोरवेल का पानी आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट या भारी धातुओं से दूषित होता है। इसलिए इस दूषित पानी को पीने से पहले प्यूरीफाई करना जरूरी होता है।
  • कई बार सीवेज का पानी, कचरा या खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स जमीन में रिस जाते हैं। इस पानी को पीने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए पानी को प्यूरीफाई करने की जरूरत पड़ती है।
  • अगर बोरवेल के पानी को सही तरीके से मेंटेन न किया जाए तो बैक्टीरिया और वायरस का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इस पानी को प्यूरीफाई करके ही पीना चाहिए।
  • खासकर, बारिश के मौसम में जमीन के ऊपर का गंदा पानी अंदर तक पहुंच जाता है, इससे संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए बोरवेल के पानी को प्यूरीफाई करना जरूरी माना जाता है।
  • पानी को शुद्ध करने के लिए RO, UV या UF जैसे फिल्ट्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर घरों में पानी को प्यूरीफाई करने के लिए RO लगाया जाता है। RO सिस्टम घुले हुए
  • सॉलिड्स और भारी धातुओं को हटाने में मदद करता है। जबकि UV तकनीक बैक्टीरिया और वायरस को निष्क्रिय करती है।

borewell water borewell water- ai generated image

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

बोरवेल का पानी पीते हैं तो क्या करें?

  • अगर आपके घर में बोरवेल का पानी आता है तो इसे प्यूरीफाई करके ही पिएं।
  • समय-समय पर बोरवेल के पानी की लैब टेस्टिंग जरूर कराएं। इससे पानी की गुणवत्ताका पता चलेगा।

अगर आपके घर पर भी बोरवेल का पानी आता है, तो इसे प्यूरीफाई करके पिएं। इससे पानी में मौजूद बैक्टीरिया और दूषित कणों को दूर करने में मदद मिलती है और आपको पीने के लिए शुद्ध पानी मिलता है। बोरवेल का पानी लगा है तो समय-समय पर टेस्टिंग जरूर कराएं और पीएच लेवल चेक करें।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More